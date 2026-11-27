Marc Marquez membuat pengumuman tepat beberapa saat sebelum sesi latihan pembuka di Grand Prix Valencia, menyatakan bahwa ia akan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2026.

Pembalap Spanyol 33 tahun itu baru saja meraih gelar juara dunia kedelapannya akhir pekan lalu di Grand Prix Portugal, yang sekaligus menjadi gelar ke-10 di Grand Prix.

Sebelumnya sempat muncul spekulasi bahwa ia mungkin akan mempertimbangkan untuk pensiun dari MotoGP pada akhir tahun ini, mengingat berbagai kendala cedera yang ia alami.

Menjelang dimulainya sesi latihan bebas pertama (FP1) di Valencia, Marquez mengumumkan bahwa balapan ini akan menjadi penampilan terakhirnya di MotoGP.

"Thank you for everything"

Saat duduk di garasi Ducati menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) pukul 10.45 waktu setempat, Marquez menunjukkan pesan kepada kamera televisi yang mengumumkan pengunduran dirinya.

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“Kita akan bicara nanti, tapi sebelumnya...” bunyi kartu pertama.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

“Saya harap Anda menikmatinya sama seperti saya menikmatinya.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose



“Ini akan menjadi balapan terakhir saya di MotoGP. Kita telah menorehkan sejarah.”

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Pengumuman tersebut benar-benar mengejutkan semua orang di pit-lane, dengan banyak pembalap tampak terpaku mendengar kabar tersebut.

Apa selanjutnya untuk Ducati?

Marquez telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Ducati untuk era baru 850cc. Manajer tim pabrikan asal Italia tersebut, Davide Tardozzi, juga mengonfirmasi pada akhir pekan lalu di Portugal bahwa pembalap asal Spanyol itu akan berlaga di musim depan.

Pada hari Kamis, Pedro Acosta berbicara mengenai bagaimana persaingan melawan Marc Marquez akan menjadi tantangan terbesar dalam kariernya di Ducati tahun depan.

Marc Marquez. © Gold and Goose

Hal itu kini tidak akan terjadi.

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Ducati belum memberikan pengumuman mengenai langkah selanjutnya terkait siapa yang akan menggantikan Marquez, sementara pilihan yang tersedia untuk mengisi posisi tersebut pun terbatas.

Selain itu, belum jelas kapan Marquez mengambil keputusan ini dan sudah berapa lama Ducati mengetahuinya.

Sebuah konferensi pers bersama Marquez akan digelar di Valencia pada pukul 12.15 waktu setempat.