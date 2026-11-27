Marco Bezzecchi membuka akhir pekan MotoGP Valencia di puncak timesheets saat ia berpeluang menjadi runner-up musim 2026, tapi fokus utamanya tertuju ke garasi Ducati.

Tepat sebelum Free Practice 1, Marc Marquez - yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia untuk kesepuluh kalinya - menghadap ke kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung dari dalam garasi tim Ducati.

Melalui serangkaian kartu yang ia tunjukkan, ia melontarkan kabar mengejutkan: ini adlah balapan MotoGP terakhirnya.

Marquez kemudian menyelesaikan sesi tersebut di posisi kedua, tepat di belakang pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, di hadapan para penggemar di Sirkuit Ricardo Tormo yang masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi.

Raul Fernandez berada di posisi ketiga untuk Trackhouse Aprilia, dengan duet Gresini Racing, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez, melengkapi lima besar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Mobil) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'30.681s 10/19 344k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.010s 10/20 335k 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.112s 6/20 331k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.120s 6/19 337k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.139s 11/18 335k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.187s 12/20 335k 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.329s 10/18 335k 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.347s 17/18 335k 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.504s 12/19 334k 10 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.513s 18/18 335k 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.604s 6/19 329k 12 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.606s 19/19 335k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.626s 17/20 335k 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.694s 16/16 329k 15 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +0.790s 20/22 331k 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.852s 10/18 335k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.918s 13/18 340k 18 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.983s 19/19 332k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.073s 18/20 337k 20 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.183s 11/20 334k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.440s 11/17 331k 22 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.588s 6/14 329k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.809s (2025)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.809s (2025) Lap balapan tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 29.976s (2025)

Marc Marquez joins Giacomo Agostini as an eight time MotoGP champion. © Gold and Goose

Marc Marquez mundur setelah menjadi juara

Marc Marquez meraih gelar MotoGP ke delapan kalinya - menyamai rekor Giacomo Agostini - setelah finis kedelapan di Grand Prix Portugal akhir pekan lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, pembalap Spanyol itu langsung memberikan pengumuman mengejutkan bahwa ia akan pensiun setelah akhir pekan Valencia - yang menjadi penutup musim 2026 - meski ia memiliki kontrak dua tahun bersama Ducati.

Aprilia vs Ducati untuk satu gelar tersisa

Sementara itu, keberhasilan Marco Bezzecchi meraih kemenangan ganda - Sprint dan Grand Prix - untuk pertama kali dalam kariernya membantu Aprilia untuk memastikan gelar juara kategori tim.

Dengan demikian, gelar juara konstruktor menjadi satu-satunya titel Kejuaraan Dunia MotoGP yang akan ditentukan pada akhir pekan ini.

Mengingat Aprilia hanya unggul sembilan poin atas Ducati, persaingan ini akan berlanjut hingga balapan terakhir musim ini pada hari Minggu.

2026 MotoGP world championship top ten: Points per race after Portimao. © Peter McLaren

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Martin vs Bezzecchi untuk posisi runner-up

Persaingan yang lebih ketat terjadi antara Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin, dalam perebutan posisi *runner-up* kejuaraan; pembalap asal Spanyol itu kini unggul tipis dua poin untuk menempati posisi terbaik di bawah Marquez.

Keduanya dipastikan tidak akan finis di bawah peringkat ketiga, sementara Pedro Acosta dari tim KTM harus mempertahankan keunggulan enam poin atas Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia demi mengamankan posisi keempat dalam klasemen.

Empat pembalap lain menuju perpisahan MotoGP

Valencia akan menjadi balapan terakhir untuk sejumlah pembalap dengan tim mereka saat ini, tapi beberapa nama tenar juga akan mengikuti jejak Marc Marquez meninggalkan paddock MotoGP.

Pemenang balapan seperti Jack Miller, Alex Rins, Brad Binder dan Franco Morbidelli juga akan melakoni balapan terakhirnya di MotoGP.

Bagnaia dan Vinales absen, Mir kembali

Francesco Bagnaia, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Maverick Vinales tidak seberuntung empat nama di atas, karena ia harus absen pada Grand Prix terakhirnya akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Sebagai pengganti, Tech3 menurunkan pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Karier Francesco Bagnaia bersama Ducati juga telah berakhir; pembalap yang akan bergabung dengan Aprilia ini dipastikan absen di Valencia akibat cedera kaki yang ia alami di Qatar.

Sementara itu, Joan Mir kembali untuk tampil terakhir kalinya bersama Honda.

Test resmi pertama 850cc

Uji coba resmi pertama untuk era baru 850cc/Pirelli akan berlangsung di Valencia pada hari Selasa.