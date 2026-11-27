MotoGP Valencia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Ricardo Tormo
Hasil latihan hari Jumat untuk MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir musim.
Marco Bezzecchi membuka akhir pekan MotoGP Valencia di puncak timesheets saat ia berpeluang menjadi runner-up musim 2026, tapi fokus utamanya tertuju ke garasi Ducati.
Tepat sebelum Free Practice 1, Marc Marquez - yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia untuk kesepuluh kalinya - menghadap ke kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung dari dalam garasi tim Ducati.
Melalui serangkaian kartu yang ia tunjukkan, ia melontarkan kabar mengejutkan: ini adlah balapan MotoGP terakhirnya.
Marquez kemudian menyelesaikan sesi tersebut di posisi kedua, tepat di belakang pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, di hadapan para penggemar di Sirkuit Ricardo Tormo yang masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi.
Raul Fernandez berada di posisi ketiga untuk Trackhouse Aprilia, dengan duet Gresini Racing, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez, melengkapi lima besar.
MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Mobil)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'30.681s
|10/19
|344k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.010s
|10/20
|335k
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.112s
|6/20
|331k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.120s
|6/19
|337k
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.139s
|11/18
|335k
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.187s
|12/20
|335k
|7
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.329s
|10/18
|335k
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.347s
|17/18
|335k
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.504s
|12/19
|334k
|10
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.513s
|18/18
|335k
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.604s
|6/19
|329k
|12
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.606s
|19/19
|335k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.626s
|17/20
|335k
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.694s
|16/16
|329k
|15
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+0.790s
|20/22
|331k
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.852s
|10/18
|335k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.918s
|13/18
|340k
|18
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.983s
|19/19
|332k
|19
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.073s
|18/20
|337k
|20
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.183s
|11/20
|334k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.440s
|11/17
|331k
|22
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.588s
|6/14
|329k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Valencia:
- Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.809s (2025)
- Lap balapan tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 29.976s (2025)
Marc Marquez mundur setelah menjadi juara
Marc Marquez meraih gelar MotoGP ke delapan kalinya - menyamai rekor Giacomo Agostini - setelah finis kedelapan di Grand Prix Portugal akhir pekan lalu.
Namun, pembalap Spanyol itu langsung memberikan pengumuman mengejutkan bahwa ia akan pensiun setelah akhir pekan Valencia - yang menjadi penutup musim 2026 - meski ia memiliki kontrak dua tahun bersama Ducati.
Aprilia vs Ducati untuk satu gelar tersisa
Sementara itu, keberhasilan Marco Bezzecchi meraih kemenangan ganda - Sprint dan Grand Prix - untuk pertama kali dalam kariernya membantu Aprilia untuk memastikan gelar juara kategori tim.
Dengan demikian, gelar juara konstruktor menjadi satu-satunya titel Kejuaraan Dunia MotoGP yang akan ditentukan pada akhir pekan ini.
Mengingat Aprilia hanya unggul sembilan poin atas Ducati, persaingan ini akan berlanjut hingga balapan terakhir musim ini pada hari Minggu.
Martin vs Bezzecchi untuk posisi runner-up
Persaingan yang lebih ketat terjadi antara Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin, dalam perebutan posisi *runner-up* kejuaraan; pembalap asal Spanyol itu kini unggul tipis dua poin untuk menempati posisi terbaik di bawah Marquez.
Keduanya dipastikan tidak akan finis di bawah peringkat ketiga, sementara Pedro Acosta dari tim KTM harus mempertahankan keunggulan enam poin atas Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia demi mengamankan posisi keempat dalam klasemen.
Empat pembalap lain menuju perpisahan MotoGP
Valencia akan menjadi balapan terakhir untuk sejumlah pembalap dengan tim mereka saat ini, tapi beberapa nama tenar juga akan mengikuti jejak Marc Marquez meninggalkan paddock MotoGP.
Pemenang balapan seperti Jack Miller, Alex Rins, Brad Binder dan Franco Morbidelli juga akan melakoni balapan terakhirnya di MotoGP.
Bagnaia dan Vinales absen, Mir kembali
Maverick Vinales tidak seberuntung empat nama di atas, karena ia harus absen pada Grand Prix terakhirnya akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Sebagai pengganti, Tech3 menurunkan pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.
Karier Francesco Bagnaia bersama Ducati juga telah berakhir; pembalap yang akan bergabung dengan Aprilia ini dipastikan absen di Valencia akibat cedera kaki yang ia alami di Qatar.
Sementara itu, Joan Mir kembali untuk tampil terakhir kalinya bersama Honda.
Test resmi pertama 850cc
Uji coba resmi pertama untuk era baru 850cc/Pirelli akan berlangsung di Valencia pada hari Selasa.