Marc Marquez angkat bicara untuk pertama kalinya sejak pengumuman pensiun dari MotoGP yang mengejutkan pagi ini, dan menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk mengakhiri karier yang bergelimang prestasi.

Tepat sebelum Free Practice 1, sang juara dunia sepuluh kali yang baru saja meraih gelar tersebut menghadap ke kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung dari dalam garasi tim Ducati. Melalui serangkaian kartu yang ia tunjukkan, ia menyampaikan kabar mengejutkan bahwa balapan ini akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang MotoGP.

Dalam sebuah konferensi pers khusus setelah sesi tersebut, Marquez menjelaskan kapan keputusan itu diambil.

Pembalap Spanyol itu mengungkapkan bahwa - selain tujuh kali operasi pada lengan dan bahu kanannya dalam kurun waktu enam tahun - ia juga mengalami masalah lain yang sempat dirahasiakan, yakni penglihatan ganda, setelah kecelakaan di Mandalika tahun lalu dan kecelakaan highside di Le Mans tahun ini.

“Saya tiba di MotoGP dengan cara saya sendiri, dan saya pun akan pergi dengan cara saya sendiri,” ujar Marc Marquez mengawali.

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Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

“Sejak 2013 hingga saat ini, saya sangat menikmatinya. Seperti yang saya tulis [pada kartu] sebelum turun di FP1, saya menikmati perjalanan saya. Sepeda motor adalah - dan akan selalu menjadi - hasrat terbesar saya.

“Jadi, saya sangat bahagia dan bangga - bukan sekadar karena pencapaian dalam karier saya, karena pada akhirnya seseorang bisa menang lebih banyak atau lebih sedikit - tetapi saya sangat bangga karena telah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, berbagai tim, serta lawan-lawan yang beragam. Terlebih lagi, karakter dan kepribadian saya terbentuk di dunia sepeda motor, di lingkungan MotoGP.

“Alasan saya pensiun: menurut saya, terkadang kita tidak butuh alasan apa pun; terkadang Anda hanya perlu memahami situasinya. Namun, memang benar bahwa situasi tahun ini sudah berada di ambang batas.”

"Keputusan setelah Motegi"

Marc Marquez pertama kali memberi tahu saudaranya yang juga pembalap Gresini Ducati, Alex. Namun, ia mengungkapkan bahwa ayahnya baru mengetahui kabar tersebut pada hari Rabu, Gigi Dall’Igna dan pihak Ducati pada hari Kamis, sementara ibunya baru mengetahuinya pada Jumat pagi.

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“Keputusan saya sudah bulat setelah GP Motegi,” ujar Marc. “Satu-satunya orang di dunia yang mengetahuinya adalah saudara saya, Alex.

"Saya memutuskan untuk tidak mengumumkan pengunduran diri saya [hingga hari ini] karena itulah satu-satunya cara, satu-satunya kesempatan untuk tetap bersaing memperebutkan Kejuaraan Dunia tahun ini.

“Maksud saya, membicarakan soal pensiun benar-benar menguras energi saya. Saya berjuang demi gelar juara, saya berhasil memenangkannya, tetapi keputusan itu sudah bulat - terlepas dari apakah saya mengakhirinya dengan cara yang manis atau sebaliknya.

“Tentu saja, semua orang bisa memahami situasinya; mereka tahu saya sangat kesulitan dengan kondisi lengan saya. Saya memang memiliki kontrak dengan Ducati [hingga akhir 2028] - dan saya ingin berterima kasih kepada mereka, karena mereka sangat memahami situasi yang saya hadapi.

“Namun, saat menandatangani kontrak tersebut pada bulan Maret, saya sangat optimistis - seperti biasanya. Saat itu, saya tidak tahu bahwa saya harus menjalani operasi lagi pada bahu kanan setelah balapan di Le Mans, bahwa saya akan semakin kesulitan, dan bahwa kelemahan pada lengan saya justru terus bertambah parah.”

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Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

"Saya mulai merasa takut... Penglihatan saya kembali ganda"

Meskipun cedera lengan dan bahunya menjadi sorotan utama, Marquez juga harus menghadapi kembalinya kondisi diplopia (penglihatan ganda) secara diam-diam - sebuah masalah yang sebelumnya pernah membuatnya harus berhenti balapan pada tahun 2012, 2021, dan 2022.

Penglihatan ganda tersebut muncul kembali setelah kecelakaan di Mandalika tahun lalu, di mana ia terjatuh akibat insiden yang melibatkan Marco Bezzecchi.

Kondisi ini kemudian terulang lagi setelah ia mengalami highside pada Sprint Race di Le Mans pada bulan Mei; saat itu, cedera kaki mendorong pembalap berusia 33 tahun tersebut untuk memajukan jadwal operasi guna menangani masalah saraf di lengannya.

“Tentu saja Anda bisa tetap bekerja, tentu saja Anda bisa terus berjuang - saya adalah seorang petarung - tetapi ada sisi lain, yaitu rasa takut; saya mulai merasakan ketakutan itu. Dan ini bukan ketakutan terhadap sepeda motor. Bukan pula ketakutan terhadap kecepatan. Ini adalah cedera yang memang ada, namun untuk saat ini, kondisi tersebut tidak memengaruhi kehidupan pribadi maupun profesional saya,” ujar Marquez, sebelum menyebutkan jenis cedera mata yang dialaminya:

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“Setelah GP Indonesia, selain cedera lengan, saya kembali mengalami penglihatan ganda selama 48 jam. Setelah Le Mans, saya mengalaminya lagi, kali ini selama 12 jam.

"Untungnya, dalam kedua kejadian tersebut saya bisa pulih dengan baik. Namun, hal itu menjadi salah satu alasan utama mengapa saya lebih berhati-hati dalam mengelola risiko dan lebih jarang mengalami kecelakaan di paruh kedua musim ini.

"Kita hanyalah manusia. Terkadang saat membalap, kita mengerahkan kemampuan 100%. Hasrat itu tetap ada, adrenalin pun tetap terasa; saya merasa cepat dan kompetitif, tetapi terkadang lebih bijak untuk berpikir lebih matang.

"Saya sangat menikmati perjalanan ini hingga sekarang; saya ingin terus menikmati dunia yang luar biasa ini - dunia sepeda motor dan MotoGP yang begitu memikat. Dan menurut saya, inilah saat yang tepat [untuk berhenti].

"Saya mengumumkannya pagi ini karena memang itulah yang saya rasakan. Sekali lagi, terima kasih [kepada seluruh tim saya] sejak tahun 2008.

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"Jadi, inilah akhirnya. Semuanya sudah selesai, tetapi saya merasa sangat bahagia.”

Marquez belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun MotoGP akan selalu menjadi bagian dari hidupnya.