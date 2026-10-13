Marc Marquez Kritik Penalti Baru MotoGP untuk Melewatkan Acara PR

Para pembalap MotoGP kini akan didenda karena absen dari acara promosi.

Marc Marquez doesn't like MotoGP's new penalties
Marc Marquez doesn't like MotoGP's new penalties
© Gold and Goose

MotoGP telah memberlakukan denda bagi pembalap yang melewatkan kegiatan promosi saat balapan; yang ditanggapi keberatan oleh juara bertahan Marc Marquez, yang menegaskan bahwa "pertunjukan utamanya ada di lintasan balap".

Menurut Motorsport, sebuah surel yang ditujukan kepada para pembalap di Grand Prix Indonesia menyatakan bahwa mereka akan dikenai denda sebesar €5.000 jika tidak menghadiri acara promosi.

Aturan baru tersebut diberlakukan untuk ‘Hero Walk’ pada Minggu pagi, yang merupakan area khusus untuk meet-and-greet antara pembalap dan fans.

Para pembalap wajib menghabiskan waktu minimal 10 menit di area tersebut; jika tidak, mereka akan dikenai denda yang nilainya meningkat pada setiap pelanggaran, sementara sanksi olahraga juga disebut-sebut sebagai kemungkinan hukuman.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

“Ada cara lain untuk mengembangkan olahraga ini”

MotoGP dilaporkan telah memantau kurangnya partisipasi para pembalap dalam acara-acara tersebut selama beberapa pekan terakhir.

Namun, perubahan aturan ini muncul sepekan setelah Marc Marquez mengirim pemeran pengganti untuk mewakilinya dalam acara balap gokart pra-balapan di Jepang.

Saat itu, Marquez menjelaskan bahwa ia perlu mengistirahatkan bahunya serta harus memprioritaskan diri sendiri dan upayanya dalam perebutan gelar juara dibandingkan kegiatan kehumasan.

Saat dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut usai finis di posisi keenam pada Grand Prix Indonesia, Marquez mengatakan bahwa ia ingin membantu perkembangan MotoGP, namun ia merasa tuntutan yang dibebankan kepada para pembalap saat ini sudah terlalu berlebihan.

Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Menurutnya, situasi ini justru akan semakin parah pada tahun 2027 dengan format akhir pekan balapan baru yang menyertakan sesi kualifikasi sprint.

"Sebagai pembalap, kami - dan saya sendiri adalah orang pertama yang menginginkan MotoGP untuk terus berkembang dan semakin besar," ujarnya.

"Namun, menurut saya ada cara lain untuk mengembangkan olahraga ini tanpa harus terlalu membebani para pembalap.

“Begitulah yang saya rasakan. Saat ini, ada banyak hal yang harus kami lakukan, karena urusannya bukan hanya soal MotoGP saja.

“Kami memiliki agenda terkait sponsor selama akhir pekan, rapat-rapat, sesi pemanasan, lalu harus berganti pakaian dengan cepat untuk parade, kemudian Hero Walk ada banyak orang di sana.

“Lalu Anda kembali, ada pertemuan lagi setelah pemanasan karena sebelumnya tidak sempat. Jadi, pada akhirnya, kami ini atlet.

“Tahun depan, jadwalnya bahkan semakin padat; durasi waktu di lintasan memang sama, namun intensitasnya lebih tinggi, dan kami akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan mengenakan baju balap.

“Jadi, pada dasarnya kamilah pihak pertama yang ingin mendukung kejuaraan ini, tetapi ada cara lain untuk mengembangkannya. Pertunjukan utamanya ada di lintasan balap, bukan di luar sana.”

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Marc Marquez
Marc Marquez Kritik Penalti Baru MotoGP untuk Melewatkan Acara PR
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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