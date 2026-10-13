Kembali Menang di Mandalika, Bezzecchi Janji untuk Terus Bertarung

Marco Bezzecchi kembali berdiri di podium tertinggi di Mandalika - yang pertama sejak Mugello pada akhir Mei - yang juga merupakan kemenangan ke-300 bagi pembalap Italia di kelas utama.

Kemenangan ini juga menjadi reaksi sempurna atas insiden mimpi buruk saat ia bersenggolan dengan Raul Fernandez di Tikungan 1 pada Sprint Race sekaligus menjaga asa tipisnya dalam perebutan gelar MotoGP 2026 tetap hidup.

"Saya sangat bahagia. Awal tahun berjalan sangat baik hingga seri Mugello, namun kemudian ada beberapa balapan yang berat; masa-masa yang agak sulit," ujar Bezzecchi.

"Setelah mengalami cedera, proses kembalinya saya tidak buruk, tetapi sulit untuk bisa kembali naik ke podium tertinggi. Namun untungnya, hari ini kami berhasil mewujudkannya."

Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Bezzecchi dan Fernandez saling berganti posisi memimpin di Tikungan 1, pembalap Italia itu membuntuti bintang Trackhouse yang sedang cedera itu selama 18 lap sebelum akhirnya melancarkan serangan.

pembalap asal Italia itu membuntuti pembalap Trackhouse yang sedang cedera tersebut selama 18 lap sebelum akhirnya melancarkan serangan.

"Saya ingin tetap berada di depan, tetapi Raul jauh lebih kuat di awal dan sulit untuk menjaga jarak tetap rapat," ujar Bezzecchi. "Namun, setelah beberapa lap, saya menemukan ritme dan mulai membalap dengan baik.

“Saya tahu jika saya bisa tetap dekat - tapi tidak terlalu dekat - mungkin saya bisa punya tenaga lebih untuk bagian akhir. Jadi, itulah yang saya coba lakukan.

“Sangat senang dan puas; semuanya berjalan lancar.”

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MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Bezzecchi, seperti halnya pembalap Aprilia lainnya, diperkirakan akan mendukung Jorge Martin jika ia sudah tidak lagi memiliki peluang matematis untuk meraih gelar juara, dan ia meninggalkan Mandalika dengan selisih 46 poin di belakang pembalap asal Spanyol tersebut.

"Pastinya, sebelum putaran ini, saya tahu mungkin saya harus mengambil sedikit lebih banyak risiko di sini," ujarnya mengenai peluang perebutan gelarnya.

"Kemarin, tentu saja, hasilnya tidak memuaskan akibat insiden balapan di awal. Namun, untungnya, balapan hari ini berjalan dengan baik."

"Posisi saya masih jauh tertinggal, tetapi mentalitas saya tetap sama. Saya akan terus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik hingga akhir."

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Valentino Rossi wins on Yamaha debut, South Africa 2004. © Gold and Goose

Sementara itu, saat diminta menyebutkan kemenangan-kemenangan berkesan lainnya dari total 300 kemenangan Italia, Bezzecchi menjawab:

“Vale di Welkom 2004. Vale di Laguna Seca 2008. Pecco di Sepang 2024 saat melawan Jorge - itu pertarungan yang keren. Vale di Catalunya 2009… Saya di Mugello 2026!”

Kemenangan di Mandalika merupakan kemenangan ke-11 Bezzecchi di kelas utama - yang masing-masing diraih di sirkuit berbeda - sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya pernah diraih oleh Freddie Spencer.

Indonesian MotoGP Race Lap Times: Top 6 riders. © Peter McLaren

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