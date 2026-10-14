"Taruhannya Tinggi" - Aprilia Tetapkan Skenario Penerapan Team-Order

Direktur Teknis Aprilia, Fabiano Sterlacchini, mengisyaratkan bahwa pabrikan tersebut mungkin akan mulai menerapkan team order sebelum ambang batas matematis perebutan gelar tercapai.

Sejauh ini, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, bersikeras bahwa team order tidak akan diberlakukan selama seorang pembalap masih memiliki peluang matematis untuk memenangkan gelar juara.

Setelah balapan di Mandalika - di mana Aprilia mencatatkan sejarah dengan menyapu bersih posisi empat besar, tapi Jorge Martin meninggalkan sirkuit dengan keunggulan dua poin yang sama atas Marc Marquez (Ducati) seperti saat ia tiba di Lombok - keempat pembalap RS-GP secara matematis masih memiliki peluang dalam perebutan gelar.

Dengan tersisa lima putaran dan total maksimal 185 poin yang bisa diperebutkan, rekan setim Martin sekaligus pemenang balapan Mandalika, Marco Bezzecchi, tertinggal 46 poin dari posisi puncak, sementara pembalap Trackhouse, Ai Ogura dan Raul Fernandez, masing-masing tertinggal 96 dan 119 poin.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

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Setelah putaran berikutnya di Phillip Island, akan tersisa 148 poin yang diperebutkan; jumlah ini turun menjadi 111 poin setelah Sepang, kemudian 74 poin setelah Qatar, dan 37 poin setelah Portimao, saat hanya tersisa balapan penutup di Valencia.

Saat ini, Fernandez adalah pembalap Aprilia yang posisinya paling dekat dengan ambang batas eliminasi dari persaingan gelar.

Jika selisih poin saat ini tidak berubah, ia akan tersingkir dari peluang matematis untuk menjadi juara setelah balapan di Sepang, yang diperkirakan akan menjadi salah satu balapan tersulit bagi Aprilia di sisa musim ini.

Namun, mengingat Fernandez memenangkan balapan di Phillip Island musim lalu - setelah Bezzecchi dijatuhi penalti double long lap - skenario tersebut sama sekali belum pasti terjadi. Ogura juga memiliki peluang cukup besar untuk tetap berada dalam persaingan perebutan gelar saat tiba di Qatar.

“Kita akan memberi diri kita waktu 1-2 balapan”

Berbicara usai Grand Prix Indonesia pada hari Minggu, Sterlacchini mengisyaratkan bahwa Aprilia mungkin akan meninjau kembali kebijakan team-orders mereka, bahkan sebelum seorang pembalap dipastikan tersingkir secara matematis dari persaingan gelar.

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"Taruhannya besar, dan kami harus menghindari 'membuang uang', seperti yang sudah pernah terjadi," ujar Sterlacchini kepada Sky Italia.

"Saat ini belum waktunya untuk menerapkan team-order; kami akan memberi waktu satu atau dua balapan lagi, lalu kami harus mengambil keputusan tegas dan mulai menerapkannya; itu adalah bagian dari olahraga ini."

Aprilia celebrates top four sweep at the Indonesian MotoGP. © Aprilia Racing

"Panduan untuk menghindari masalah"

Saat berbicara secara terpisah kepada media di Mandalika - termasuk Crash.net - Sterlacchini mengisyaratkan bahwa instruksi tim pada awalnya akan lebih berfokus pada upaya "menghindari masalah" ketimbang mengubah posisi pembalap.

“Tentu saja, [memiliki empat pembalap Aprilia yang cepat] adalah masalah yang menyenangkan! Senang rasanya memiliki situasi seperti ini untuk dikelola.

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“Untuk saat ini, sebagaimana disampaikan juga oleh CEO kami, Massimo, situasinya benar-benar bebas [tidak ada instruksi tim].

“Jelas, kami mulai berdiskusi di antara kami sendiri untuk - katakanlah - menetapkan arahan atau pedoman guna menghindari masalah.

“Sayangnya, kami melihat bahwa insiden Sprint Race itu merupakan bagian dari permainan. Meskipun Anda sudah berupaya memperjelas peran, kemungkinan, dan risikonya, terkadang hal yang tak terduga bisa saja terjadi.”

Bezzecchi, Fernandez crash at Turn 1, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Fernandez dan Bezzecchi memulai Sprint Race hari Sabtu dari posisi pertama dan kedua di grid, namun mereka terlibat insiden di Tikungan 1. Sementara itu, Martin kemudian harus merelakan posisi terdepan kepada Marquez akibat masalah tekanan ban.

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Hal lain yang juga menjadi pertimbangan Aprilia dalam keputusan team-order adalah line-up mereka di 2027. Saat Bezzecchi dan Fernandez akan tetap bersama Aprilia tahun depan, Martin dan Ogura justru akan pindah ke Yamaha.

Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan bahwa ia "tidak ragu" Aprilia akan menerapkan *team order* "cepat atau lambat", seraya menambahkan, "Menurut saya hal itu tepat dan logis, dan saya pun akan melakukannya."

Sebelumnya, Ducati pernah menerapkan *team order* untuk membantu Andrea Dovizioso bersaing dengan Marc Marquez dalam perebutan gelar juara MotoGP.