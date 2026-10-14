Lakukan Pemindaian MRI, Razgatlioglu Berharap Tidak Perlu Operasi Bahu

Toprak Razgatlioglu akan menjalani pemindaian MRI pada bahu kanannya yang sempat mengalami dislokasi saat ia kembali ke Turki.

Rookie MotoGP tersebut mengalami cedera itu akibat kecelakaan highside pada Sabtu pagi di Mandalika, namun ia tetap kembali untuk mengikuti sesi kualifikasi dan menyelesaikan Sprint Race di posisi ke-19.

Tapi, karena kondisinya memburuk pada hari Minggu, Razgatlioglu memutuskan mundur dari Grand Prix Indonesia pada Lap 9 dari 27.

"Besok, saya akan kembali ke Turki dan menjalani pemeriksaan MRI sesegera mungkin untuk mengetahui kondisi bahu saya," ujar Razgatlioglu. "Saya berharap tidak perlu menjalani operasi dan cukup beristirahat agar bisa pulih untuk balapan berikutnya.

"Kita lihat saja apa kata dokter, tapi saya berharap bisa kembali dengan kondisi lebih kuat akhir pekan depan."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Razgatlioglu menjelaskan bahwa ia merasakan nyeri yang lebih hebat serta penurunan kekuatan yang lebih besar pada bahunya pada hari Minggu.

"Kemarin kondisinya tidak terlalu buruk, begitu pula saat balapan singkat, tetapi ketika bangun pagi ini, saya merasakan nyeri yang hebat dan keterbatasan gerak," ujarnya.

“Oke, saya sudah dapat obat pereda nyeri, tapi rasa sakit bukanlah masalah utamanya; masalah terbesarnya adalah hilangnya tenaga setelah bahu saya sempat lepas dan kembali ke posisinya.

“Tim bilang, ‘Kalau merasa tidak nyaman, kembali saja atau jangan balapan’. Saya bilang, kalau masih memungkinkan untuk membalap, saya akan berusaha sebaik mungkin - dan hari ini saya mencoba melakukannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Indonesian MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders. © Peter McLaren

“Tapi kondisinya makin parah di setiap lap, terutama saat harus mengubah arah—rasanya luar biasa menyakitkan, seperti di Tikungan 7 ke 8 dan 13 ke 14.

“Saat saya menggerakkan bahu sedikit saja, rasanya seperti bahu itu mau lepas lagi; pokoknya terasa sangat aneh.”

Akhir pekan yang awalnya menjanjikan itu berakhir dengan kekecewaan pahit.

"Saya sangat sedih dengan akhir pekan ini, karena kami mengawali hari Jumat dengan cukup baik, dan biasanya performa saya terus meningkat setiap harinya," ujarnya. "Namun, kecelakaan itu mengubah segalanya dan akhir pekan ini pun berakhir sia-sia."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Razgatlioglu kini memiliki waktu hampir dua minggu untuk memulihkan diri sebelum putaran MotoGP berikutnya di Phillip Island pada 23-25 ​​Oktober.