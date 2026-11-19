Setelah absen di Qatar, Pramac Yamaha kembali beraksi di MotoGP dengan menghadapi akhir pekan yang sulit di Portimao.

Dengan hanya tersisa dua putaran sebelum tes resmi pertama era baru 850cc/Pirelli, Pramac mengakui bahwa mesin Yamaha V4 1000cc - yang menggantikan mesin inline-four musim ini - telah mencapai fase akhir siklus pengembangannya.

Meski lintasan lurus utama yang panjang di Portimao akan menyulitkan, bos Pramac Gino Borsoi berharap bagian trek yang berliku akan lebih memudahkan mereka.

Mesin V4 Yamaha, yang diperkenalkan dengan mempertimbangkan regulasi baru tahun 2027, mencatatkan hasil terbaik di ajang Grand Prix pada posisi kelima melalui Fabio Quartararo, sementara Jack Miller memberikan posisi finis tertinggi bagi Pramac, yakni finis ketujuh pada Sprint Race di Phillip Island.

Tapi, hasil yang diraih Miller di Australia menjadi satu-satunya perolehan poin bagi Pramac dalam enam putaran terakhir.

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Jack Miller, Pramac Yamaha. © Gold and Goose

"Akhir dari siklus pengembangan"

“Portimao memiliki trek lurus yang cukup panjang, yang mau tidak mau membuat kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dari segi performa mesin,” ujar Borsoi.

“Namun, ada juga beberapa bagian yang menuntut penanganan (handling) dan kelincahan motor yang prima, dan saya yakin kami bisa lebih kompetitif di area tersebut.

“Kami belum berhasil meraih hasil yang diharapkan dalam beberapa balapan terakhir, dan kami juga belum mencapai kemajuan yang kami antisipasi sejak pertengahan musim, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

“Meskipun kami tahu bahwa pengembangan motor ini telah mencapai akhir siklusnya - seperti yang juga terjadi pada semua pabrikan lain - saya tetap berharap kami dapat melakukan sejumlah peningkatan dalam dua putaran terakhir ini.

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“Penting bagi kami untuk menutup musim ini dengan catatan positif dan membalikkan tren hasil yang kami peroleh belakangan ini.

“Ini adalah tujuan utama bagi seluruh tim: kita perlu bekerja keras dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan-kesempatan terakhir ini, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk para sponsor kita.”

Jack Miller. © Gold and Goose

Portimao dan Valencia juga akan menjadi balapan terakhir dalam karier penuh waktu Miller di ajang Grand Prix.

“Senang sekali bisa kembali ke Eropa setelah sekian lama berada di luar negeri, dan saya sangat antusias untuk menuju Portimao,” ujarnya.

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“Ini adalah dua balapan terakhir musim ini, sekaligus balapan terakhir saya bersama tim ini; kami memiliki banyak kenangan bersama, jadi ini merupakan bagian penutup kejuaraan yang sangat menarik.”

“Saya bertekad untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan terakhir ini sebaik mungkin dan mengakhiri musim dengan catatan positif.”

Miller menempati peringkat ke-19 dalam Kejuaraan Dunia, sekaligus menjadi pembalap Yamaha terbaik kedua setelah Quartararo yang berada di posisi ke-14.

Di sisi lain garasi, pembalap tes Augusto Fernandez akan kembali menggantikan Toprak Razgatlioglu yang tengah cedera. Toprak dipastikan akan absen di sisa musim 2026, termasuk pada sesi uji coba di Valencia.

“Saya sangat antusias bisa kembali balapan,” ujar Fernandez. “Setelah dua balapan yang telah saya jalani bersama tim sejauh ini, saya berharap dapat melanjutkan kemajuan yang telah kami capai, mengembangkan apa yang telah kami kerjakan bersama, dan menjalani akhir pekan yang positif.

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“Saya merasa termotivasi dan tidak sabar untuk kembali menunggangi motor serta memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.”