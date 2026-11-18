Video di bawah ini memperlihatkan juara dunia 500cc lima kali, Mick Doohan, sedang memanaskan salah satu motor Honda NSR500 miliknya yang tangguh di Australia.

Hanya dengan mengenakan celana pendek, kaus, helm, dan sepatu kets, legenda asal Australia berusia 61 tahun itu kemudian melaju pergi menyusuri jalan masuk!

“Tidak banyak orang yang bisa melihat ini,” ujar orang yang sedang merekam.

Doohan berhasil bangkit dari cedera kaki parah untuk meraih lima gelar juara kelas utama secara berturut-turut dari tahun 1994 hingga 1998, sebelum akhirnya mengalami kecelakaan pada putaran ketiga musim 1999 di Jerez yang mengakhiri kariernya.

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Pencapaian tersebut menjadi sumber inspirasi utama bagi rekan senegaranya, Casey Stoner, yang mengatakan bahwa mengikuti jejak Doohan adalah “sebuah impian” saat ia bergabung dengan Repsol Honda pada tahun 2011.

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“Para juara [kelas 500cc/MotoGP yang meraih gelar berkali-kali] lainnya tidak pernah harus menghadapi cedera seperti yang ia alami,” tambah Stoner kemudian.

“Menurut saya, tidak akan ada orang lain yang mampu meraih kesuksesan seperti yang ia capai.”

“Jadi, bagi saya, Mick ada di posisi teratas.”

Stoner meraih gelar juara MotoGP keduanya bersama Honda sebelum pensiun pada akhir tahun 2012.

Doohan, yang memenangkan 54 balapan Grand Prix, secara resmi menerima medali MotoGP Hall of Fame pada ajang Grand Prix Australia tahun ini.

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