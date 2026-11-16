Aspal sedang dipasang di sirkuit Buenos Aires yang telah diperbarui - salah satu dari dua lokasi 'baru' dalam kalender MotoGP 2027, selain Adelaide.

Setelah Termas de Río Hondo dicoret dari jadwal tahun ini, Argentina akan kembali sebagai seri keempat pada musim depan, dengan Autódromo Oscar y Juan Gálvez yang telah ditingkatkan fasilitasnya akan menjadi tuan rumah Grand Prix untuk pertama kalinya sejak 1999.

“Pengerjaan terus berlanjut,” lapor presenter ESPN, Martín Urruty, saat mengunjungi sirkuit tersebut.

“Proses pengaspalan sudah dimulai, yang terdiri dari tiga lapisan berbeda—lapisan terakhir inilah yang nantinya akan dilalui oleh sepeda motor Kejuaraan Dunia pada 11 April mendatang.”

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“Namun, pemasangan lapisan aspal pertama telah dimulai di sepanjang kurang lebih dua kilometer lintasan tersebut.

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“Terowongan [akses] baru, yang melintas di bawah Tikungan 1, memiliki panjang lebih dari 400 meter dan terdiri dari dua jalur, sehingga semua truk serta tim Kejuaraan Dunia dapat masuk dan keluar secara bersamaan jika diperlukan.

“Selain itu, tribun penonton sedang direnovasi, dan pengerjaan di area pit juga tengah dirampungkan untuk menyambut ajang MotoGP - yang kini sudah dipastikan akan terlaksana - sementara kota Buenos Aires terus mengintensifkan negosiasi untuk mengupayakan kembalinya Argentina ke dalam kalender Formula 1.”

Mimpi menggelar F1

“Meskipun kalender [F1] untuk tahun 2027 sudah ditetapkan, harapannya adalah Buenos Aires mungkin bisa menjadi lokasi cadangan,” pungkas Urruty.

Argentina akan melengkapi rangkaian balapan MotoGP di Amerika Selatan yang digelar secara berturut-turut, tepat setelah Grand Prix Brasil di Goiania—sirkuit yang baru masuk ke dalam kalender musim ini.

Selanjutnya, seri balapan di COTA, Austin, Texas, akan digelar dua minggu kemudian pada tahun 2027.

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