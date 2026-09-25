MotoGP Rilis Kalender 2027, Mandalika Digeser ke Akhir Oktober

MotoGP telah mengumumkan kalender awal musim 2027, yang menghadirkan event baru di Adelaide.

The full line-up of 2027 MotoGP events and dates.
The full line-up of 2027 MotoGP events and dates.
© Gold and Goose

MotoGP telah merilis kalender lengkap untuk musim 2027, musim pertama yang akan menggunakan mesin 850cc dan ban Pirelli.

Jadwalnya tetap mencakup 22 seri, namun dengan dua ajang 'baru'.

Adelaide menggantikan Phillip Island sebagai tuan rumah Grand Prix Australia, sementara Argentina kembali masuk dalam kalender menggantikan Balaton Park di Hungaria.

Sirkuit Autódromo Oscar y Juan Gálvez di Buenos Aires yang telah diperbarui - terakhir menggelar balap Grand Prix sepeda motor tahun 1999 - mengambil alih posisi Termas de Rio Hondo, yang keluar dari kalender MotoGP setelah 2025.

The latest Adelaide MotoGP layout (Government of South Australia).
The latest Adelaide MotoGP layout (Government of South Australia).

Balapan di Argentina dijadwalkan pada 9-11 April, sementara Adelaide akan menggelar balapan MotoGP pertamanya sebagai seri kedua terakhir musim ini pada 14 November.

Kedua ajang tersebut masih menunggu proses homologasi, sedangkan status COTA saat ini tercatat sebagai 'menunggu kontrak'.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, musim ini akan dimulai di Buriram, Thailand, pada 5-7 Maret dan berakhir di Valencia pada 26-28 November.

Jeda musim panas berlangsung setelah putaran Brno pada pertengahan Juli hingga balapan di Silverstone pada pertengahan Agustus.

Portimao kini mendahului rangkaian balapan di luar negeri, sementara Malaysia telah diposisikan di antara Jepang dan Indonesia.

MotoGP 2027 - Jadwal dan Tanggal Balapan

RdTanggalGrand PrixSirkuitStatus
1.7 MaretThailandChang International CircuitProvisional
2.14 MaretQatarLusail International CircuitProvisional
3.4 April BrazilAutodromo Internacional Ayrton SennaProvisional
4.11 AprilArgentinaAutódromo Oscar y Juan GálvezMenunggu homologasi
5.25 April USACircuit of the AmericasMenunggu kontrak
6.9 MeiSpainCircuito de Jerez-Angel NietoProvisional
7.16 MeiFranceLe MansProvisional
8.30 MeiItalyAutodromo Internazionale del MugelloProvisional
9.13 JuniCataloniaCircuit de Barcelona-CatalunyaProvisional
10.27 JuniNetherlandsTT Circuit AssenProvisional
11.11 JuliGermanySachsenringProvisional
12.18 JuliCzechiaCREDITAS Autodrom BrnoProvisional
13.15 AgustusGreat BritainSilverstone CircuitProvisional
14.29 AgustusAustriaRed Bull Ring-SpielbergProvisional
15.12 September San MarinoMisano World Circuit Marco SimoncelliProvisional
16.19 September AragonMotorLand AragonProvisional
17.3 OktoberPortugalAutodromo Internacional do AlgarveProvisional
18.17 OktoberJapanMobility Resort MotegiProvisional
19.24 OktoberMalaysiaPetronas Sepang International CircuitProvisional
20.31 OktoberIndonesiaPertamina Mandalika International CircuitProvisional
21.14 NovemberAustraliaAdelaide Street CircuitMenunggu homologasi
22.28 NovemberValenciaCircuit Ricardo TormoProvisional

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2027
MotoGP
Sirkuit Jalan Adelaide
Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
MotoGP Rilis Kalender 2027, Mandalika Digeser ke Akhir Oktober
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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