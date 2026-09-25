MotoGP Rilis Kalender 2027, Mandalika Digeser ke Akhir Oktober

MotoGP telah merilis kalender lengkap untuk musim 2027, musim pertama yang akan menggunakan mesin 850cc dan ban Pirelli.

Jadwalnya tetap mencakup 22 seri, namun dengan dua ajang 'baru'.

Adelaide menggantikan Phillip Island sebagai tuan rumah Grand Prix Australia, sementara Argentina kembali masuk dalam kalender menggantikan Balaton Park di Hungaria.

Sirkuit Autódromo Oscar y Juan Gálvez di Buenos Aires yang telah diperbarui - terakhir menggelar balap Grand Prix sepeda motor tahun 1999 - mengambil alih posisi Termas de Rio Hondo, yang keluar dari kalender MotoGP setelah 2025.

The latest Adelaide MotoGP layout (Government of South Australia).

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Balapan di Argentina dijadwalkan pada 9-11 April, sementara Adelaide akan menggelar balapan MotoGP pertamanya sebagai seri kedua terakhir musim ini pada 14 November.

Kedua ajang tersebut masih menunggu proses homologasi, sedangkan status COTA saat ini tercatat sebagai 'menunggu kontrak'.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, musim ini akan dimulai di Buriram, Thailand, pada 5-7 Maret dan berakhir di Valencia pada 26-28 November.

Jeda musim panas berlangsung setelah putaran Brno pada pertengahan Juli hingga balapan di Silverstone pada pertengahan Agustus.

Portimao kini mendahului rangkaian balapan di luar negeri, sementara Malaysia telah diposisikan di antara Jepang dan Indonesia.

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