Fermin Aldeguer Menjalani Operasi Jelang Fase Flyaway MotoGP

Fermin Aldeguer naik ke meja operasi sebelum MotoGP memasuki rangkaian flyaway yang sibuk di Asia.

Fermin Aldeguer undergoes operation before MotoGP’s overseas run
Fermin Aldeguer undergoes operation before MotoGP’s overseas run
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer memanfaatkan minnggu terakhirnya di Eropa sebelum fase flyaway MotoGP dengan menjalani prosedur pelepasan sekrup dari kaki kirinya yang patah pada bulan Januari.

Pembalap Gresini Ducati tersebut melewatkan seluruh rangkaian tes pra-musim dan putaran pembuka di Buriram akibat patah tulang paha kiri yang dialaminya saat latihan musim dingin di Valencia.

Pemenang GP Indonesia tahun lalu kembali pada putaran kedua di Brasil, tapi ia kembali mengalami cedera di Assen dan harus melewatkan dua balapan berikutnya akibat patah tulang belakang T7.

Cedera punggungnya kini telah pulih, namun pemuda asal Spanyol itu masih terus merasakan nyeri akibat implan logam yang dipasang di kakinya.

Fermin Aldeguer undergoes surgery ahead of Japanese MotoGP (@ferminaldeguer_54).
Fermin Aldeguer undergoes surgery ahead of Japanese MotoGP (@ferminaldeguer_54).

"Menurut saya, mustahil untuk bisa bugar 100% pada musim ini," ujar  Aldeguer awal bulan ini.

"Mungkin nanti musim dingin ini, setelah saya menjalani operasi untuk mengangkat semua pen logam itu.

"Dokter mengatakan kepada saya bahwa dengan tindakan itu, 90% rasa sakitnya akan hilang."

Proses pelepasan implan logam kini telah dimulai, dengan tim Gresini mengonfirmasi bahwa operasi pada hari Rabu tersebut bertujuan untuk mengangkat sebuah sekrup.

Rekan setimnya, Alex Marquez - yang mengalami patah tulang selangka parah akibat kecelakaan hebat di Catalunya - juga diperkirakan akan menjalani operasi lanjutan pada musim dingin ini.

"Pada bulan Desember, saya akan melepas pelatnya, dan secara teori, kondisi saya akan bugar serta siap untuk musim depan," ujar Marquez di Misano.

Grand Prix Jepang di Motegi, yang mengawali rangkaian lima balapan di luar negeri dalam kurun waktu enam akhir pekan, akan berlangsung pada 2–4 ​​Oktober.

Marquez akan pindah ke tim pabrikan KTM musim depan. Aldeguer akan tetap bersama Ducati namun beralih ke VR46.

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Fermin Aldeguer
Gresini Racing MotoGP
MotoGP
Fermin Aldeguer Menjalani Operasi Jelang Fase Flyaway MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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