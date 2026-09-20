MotoGP Austria 2026: Starting Grid Grand Prix di Red Bull Ring

Starting grid lengkap untuk balapan MotoGP Red Bull Ring 2026 di Austria pada hari Minggu.

Grid line-up for the Austrian MotoGP.
Grid line-up for the Austrian MotoGP.
© Gold and Goose

Jorge Martin akan memulai MotoGP Austria hari Minggu di Red Bull Ring dari pole setelah merebut kembali posisi puncak klasemen dari Marc Marquez pada Sprint Race hari Sabtu.

Pembalap Aprilia tersebut mengamankan pole ketiganya musim ini dengan selisih hanya 0,015 detik di depan Marquez pada sesi kualifikasi.

Pedro Acosta dari KTM melengkapi baris depan yang sangat kompetitif. Ia bertekad menebus kesalahan Sprint Race, di mana ia terjatuh saat memimpin dengan nyaman ketika balapan menyisakan kurang dari tiga putaran.

Kesalahan Acosta memberikan posisi terakhir di podium Sprint kepada Marco Bezzecchi, yang akan kembali memulai balapan dari baris kedua di antara Ai Ogura dan Alex Marquez dari tim Gresini Ducati.

Martin, Acosta, Binder, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Martin, Acosta, Binder, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Sesama pembalap GP26, Pecco Bagnaia dan Fabio di Giannantonio, memulai balapan dari baris ketiga, tepat di depan pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo.

Grand Prix Austria yang berlangsung selama 28 putaran dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat. atau pukul 19:00 Waktu Indonesia Barat

MotoGP Austria 2026: Starting grid lengkap

Baris 1:    Jorge Martin (pole), Marc Marquez, Pedro Acosta            
Baris 2:    Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Alex Marquez            
Baris 3:    Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo            
Baris 4:    Johann Zarco, Brad Binder, Fermin Aldeguer            
Baris 5:    Raul Fernandez, Pol Espargaro, Luca Marini            
Baris 6:    Diogo Moreira, Enea Bastianini, Takaaki Nakagami            
Baris 7:    Franco Morbidelli, Alex Rins, Jack Miller            
Baris 8:    Toprak Razgatlioglu     
 

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
© Peter McLaren

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Fermin Aldeguer
MotoGP
MotoGP Austria 2026: Starting Grid Grand Prix di Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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