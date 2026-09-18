MotoGP Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
Pedro Acosta dan Pol Espargaro mengamankan posisi satu-dua bagi KTM di sesi latihan pembuka MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring.
Acosta memimpin sesi dengan motor RC16 miliknya dalam sebagian besar waktu berjalan, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 29 detik.
Seperti halnya pada sesi latihan di Misano akhir pekan lalu, Espargaro - yang tampil sebagai pembalap pengganti di tim Tech3 - memanfaatkan slipstream dari motor #37 di depannya menjelang akhir sesi, membuatnya naik ke posisi kedua setelah sebelumnya sempat terjatuh.
Jorge Martin - yang memiliki perolehan poin sama dengan Marc Marquez tapi ingin memastikan apakah ia memerlukan opersi arm-pump setelah masalah yang dialaminya hari Minggu lalu - menepi dari lintasan akibat masalah teknis pada motor Aprilia miliknya di tahap awal balapan.
Martin kembali menempatkan diri di antara Acosta dan Marc Marquez di barisan depan catatan waktu pada pertengahan sesi, namun posisinya turun ke urutan ketiga setelah Espargaro mencatatkan waktu cepat di akhir sesi.
Juara bertahan MotoGP Austria, Marc Marquez, menempati posisi keempat, diikuti oleh Johann Zarco (LCR) dan Marco Bezzecchi (Aprilia), yang terjatuh saat memimpin lap pembuka di Misano.
Nasib buruk terus membayangi Francesco Bagnaia yang hanya mampu menempati posisi ke-18. Sementara itu, Ai Ogura berada di posisi ke-19 dalam penampilan kembalinya di MotoGP.
Ban depan Soft dan belakang Medium digunakan pada sesi FP1, padahal biasanya para pembalap menyimpan pilihan ban andalan mereka untuk tahap selanjutnya di akhir pekan tersebut.
Pilihan yang diprediksi akan digunakan nantinya adalah ban depan Medium, serta ban belakang Soft untuk Sprint Race, atau Medium untuk Grand Prix.
MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'29.851s
|5/19
|314k
|2
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.233s
|15/17
|316k
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.308s
|9/20
|314k
|4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.335s
|14/20
|314k
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.513s
|6/19
|314k
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.533s
|19/19
|314k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.566s
|16/19
|312k
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.631s
|6/17
|317k
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.669s
|19/19
|314k
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.680s
|6/19
|314k
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.709s
|6/19
|310k
|12
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.800s
|15/19
|316k
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.843s
|18/18
|310k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.861s
|7/20
|317k
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.921s
|4/18
|306k
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.997s
|7/17
|309k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.010s
|7/20
|319k
|18
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.122s
|7/20
|313k
|19
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.404s
|20/22
|316k
|20
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|+1.438s
|16/17
|312k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.487s
|12/18
|309k
|22
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.512s
|20/22
|308k
* Rookie
Rekor laptime MotoGP Red Bull Ring:
Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)
Marc Marquez tiba di Red Bull Ring dengan status pemimpin klasemen kejuaraan dunia untuk pertama kalinya musim ini, setelah menyapu bersih kemenangan di Misano akhir pekan lalu.
Pembalap Ducati yang merupakan juara dunia bertahan ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Jorge Martin, namun secara resmi unggul berkat lima kemenangan Grand Prix musim ini dibandingkan satu kemenangan milik Martin.
Martin sempat menyalip Marquez dalam balapan di Misano, namun performanya merosot drastis akibat masalah arm pump. Ia bahkan mungkin akan menjalani operasi jika masalah tersebut kembali muncul di Austria.
Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi pihak yang paling dirugikan di Misano; ia terjatuh saat memimpin balapan dan kini tertinggal 33 poin dari posisi puncak klasemen.
Martin dan Bezzecchi akan berupaya meraih kemenangan pertama bagi Aprilia di Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang selama ini didominasi oleh Ducati.
Tapi, motor RS-GP mengungguli Desmosedici saat menggunakan konstruksi ban belakang yang lebih kaku di awal musim ini, yang mengisyaratkan bahwa mereka berpotensi membuat kejutan pada akhir pekan ini.
Pedro Acosta, yang sempat naik podium di Aragon dan Misano, bisa menjadi penantang lainnya dalam penampilan terakhirnya di Austria bersama tim tuan rumah, KTM.
Duet Gresini, Alex Marquez (Sprint) dan Fermin Aldeguer (Grand Prix), juga pernah naik podium di Red Bull Ring setahun yang lalu.
Maverick Vinales dari tim Tech3 KTM absen untuk keempat kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu dan kembali digantikan oleh Pol Espargaro.
Joan Mir juga absen di Red Bull Ring. Pembalap HRC tersebut mundur lebih awal dalam balapan di Misano akhir pekan lalu karena kelelahan ekstrem, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki energi atau tenaga saat mengendarai motor."
Pemeriksaan medis lanjutan di Barcelona menemukan adanya 'perubahan parameter darah' yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, akan menggantikan posisi Mir.
Sebuah sesi uji coba privat Pirelli/850cc - yang merupakan uji coba kedua tahun ini yang melibatkan para pembalap reguler - akan digelar di sirkuit tersebut pada hari Senin.