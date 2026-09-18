MotoGP Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring

Pedro Acosta dan Pol Espargaro mengamankan posisi satu-dua bagi KTM di sesi latihan pembuka MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring.

Acosta memimpin sesi dengan motor RC16 miliknya dalam sebagian besar waktu berjalan, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 29 detik.

Seperti halnya pada sesi latihan di Misano akhir pekan lalu, Espargaro - yang tampil sebagai pembalap pengganti di tim Tech3 - memanfaatkan slipstream dari motor #37 di depannya menjelang akhir sesi, membuatnya naik ke posisi kedua setelah sebelumnya sempat terjatuh.

Jorge Martin - yang memiliki perolehan poin sama dengan Marc Marquez tapi ingin memastikan apakah ia memerlukan opersi arm-pump setelah masalah yang dialaminya hari Minggu lalu - menepi dari lintasan akibat masalah teknis pada motor Aprilia miliknya di tahap awal balapan.

Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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Martin kembali menempatkan diri di antara Acosta dan Marc Marquez di barisan depan catatan waktu pada pertengahan sesi, namun posisinya turun ke urutan ketiga setelah Espargaro mencatatkan waktu cepat di akhir sesi.

Juara bertahan MotoGP Austria, Marc Marquez, menempati posisi keempat, diikuti oleh Johann Zarco (LCR) dan Marco Bezzecchi (Aprilia), yang terjatuh saat memimpin lap pembuka di Misano.

Nasib buruk terus membayangi Francesco Bagnaia yang hanya mampu menempati posisi ke-18. Sementara itu, Ai Ogura berada di posisi ke-19 dalam penampilan kembalinya di MotoGP.

Ban depan Soft dan belakang Medium digunakan pada sesi FP1, padahal biasanya para pembalap menyimpan pilihan ban andalan mereka untuk tahap selanjutnya di akhir pekan tersebut.

Pilihan yang diprediksi akan digunakan nantinya adalah ban depan Medium, serta ban belakang Soft untuk Sprint Race, atau Medium untuk Grand Prix.

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MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 1'29.851s 5/19 314k 2 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.233s 15/17 316k 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.308s 9/20 314k 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.335s 14/20 314k 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.513s 6/19 314k 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.533s 19/19 314k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.566s 16/19 312k 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.631s 6/17 317k 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.669s 19/19 314k 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.680s 6/19 314k 11 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.709s 6/19 310k 12 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.800s 15/19 316k 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.843s 18/18 310k 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.861s 7/20 317k 15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.921s 4/18 306k 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.997s 7/17 309k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.010s 7/20 319k 18 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.122s 7/20 313k 19 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.404s 20/22 316k 20 Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) +1.438s 16/17 312k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.487s 12/18 309k 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +2.512s 20/22 308k

* Rookie

Rekor laptime MotoGP Red Bull Ring:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders). © Peter McLaren

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Marc Marquez tiba di Red Bull Ring dengan status pemimpin klasemen kejuaraan dunia untuk pertama kalinya musim ini, setelah menyapu bersih kemenangan di Misano akhir pekan lalu.

Pembalap Ducati yang merupakan juara dunia bertahan ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Jorge Martin, namun secara resmi unggul berkat lima kemenangan Grand Prix musim ini dibandingkan satu kemenangan milik Martin.

Martin sempat menyalip Marquez dalam balapan di Misano, namun performanya merosot drastis akibat masalah arm pump. Ia bahkan mungkin akan menjalani operasi jika masalah tersebut kembali muncul di Austria.

Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi pihak yang paling dirugikan di Misano; ia terjatuh saat memimpin balapan dan kini tertinggal 33 poin dari posisi puncak klasemen.

Martin dan Bezzecchi akan berupaya meraih kemenangan pertama bagi Aprilia di Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang selama ini didominasi oleh Ducati.

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Tapi, motor RS-GP mengungguli Desmosedici saat menggunakan konstruksi ban belakang yang lebih kaku di awal musim ini, yang mengisyaratkan bahwa mereka berpotensi membuat kejutan pada akhir pekan ini.

Pedro Acosta, yang sempat naik podium di Aragon dan Misano, bisa menjadi penantang lainnya dalam penampilan terakhirnya di Austria bersama tim tuan rumah, KTM.

Duet Gresini, Alex Marquez (Sprint) dan Fermin Aldeguer (Grand Prix), juga pernah naik podium di Red Bull Ring setahun yang lalu.

Joan Mir, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Maverick Vinales dari tim Tech3 KTM absen untuk keempat kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu dan kembali digantikan oleh Pol Espargaro.

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Joan Mir juga absen di Red Bull Ring. Pembalap HRC tersebut mundur lebih awal dalam balapan di Misano akhir pekan lalu karena kelelahan ekstrem, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki energi atau tenaga saat mengendarai motor."

Pemeriksaan medis lanjutan di Barcelona menemukan adanya 'perubahan parameter darah' yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, akan menggantikan posisi Mir.

Sebuah sesi uji coba privat Pirelli/850cc - yang merupakan uji coba kedua tahun ini yang melibatkan para pembalap reguler - akan digelar di sirkuit tersebut pada hari Senin.