Steiner Mendukung Senna Agius untuk Memulai Dengan Kuat di MotoGP

CEO Tech3, Guenther Steiner, mengatakan bahwa tekad dan etos kerja Senna Agius menjadi hal penting saat menentukan line-up pembalap MotoGP 2027.

Agius telah diumumkan bergabung dengan sesama pendatang baru di tim Tech3, Luca Marini, untuk mengawali era baru MotoGP dengan mesin 850cc dan ban Pirelli.

Pembalap asal Australia 20 tahun ini telah terbukti mampu memenangkan balapan dengan menggunakan ban Pirelli di ajang Moto2.

Berbeda dengan sebagian besar rivalnya, Agius melewatkan Moto3 dan langsung masuk ke paddock Grand Prix di kelas menengah setelah mendominasi Kejuaraan Moto2 Eropa 2023.

Senna Agius. © Gold and Goose

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Setelah meraih podium pada musim debutnya di Moto2 bersama Intact GP, Agius mencatatkan dua kemenangan Grand Prix pada tahun 2025 dan menambah dua lagi pada tahun 2026 sejauh ini.

Kemajuannya juga tercermin dalam klasemen kejuaraan; ia naik dari posisi ke-18 pada tahun 2024 ke posisi kesepuluh pada tahun 2025, dan saat ini berada di urutan keempat pada tahun 2026.

"Kami yakin Senna memiliki kualitas untuk melangkah dengan sangat mantap ke MotoGP," ujar Steiner.

"Dia telah menunjukkan kecepatan dan kedewasaan yang mengesankan di Moto2, namun hal yang paling menonjol bagi kami adalah tekadnya untuk terus berkembang serta sikapnya terhadap kerja keras yang diperlukan untuk meraih kesuksesan.

Senna Agius, British GP, winner, Silverstone, 2025 © Gold & Goose

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“Kami sedang membangun tim untuk era baru MotoGP, dan kami ingin memadukan pengalaman dengan talenta muda. Senna merupakan bagian menarik dari masa depan tersebut.

“Kami tahu akan banyak hal yang harus ia pelajari, namun kami siap mendukungnya dalam proses tersebut.

“Kami sangat senang menyambutnya di Tech3 dan menantikan perkembangannya bersama kami.”

Pembalap Tech3 saat ini, Enea Bastianini, akan beralih ke Trackhouse Aprilia untuk musim 2027, namun tidak ada tempat di grid MotoGP tahun depan bagi rekan setimnya, Maverick Vinales, yang saat ini harus menepi akibat masalah bahu yang berkepanjangan.

Jack Miller, satu-satunya pembalap MotoGP asal Australia saat ini, juga akan meninggalkan MotoGP namun telah dipastikan mendapatkan kursi di WorldSBK untuk musim depan.

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