VR46 Beri Penilaian Positif Terhadap Prototype 850cc Ducati

Team Manager VR46, Pablo Nieto, mengatakan bahwa motor MotoGP 850cc baru Ducati tampak sangat cepat menjelang tes penting pada hari Senin.

Tapi, laporan dari sesi uji coba privat berulang kali menempatkan calon pembalap MotoGP Nicolo Bulega dan Ducati di puncak timesheets.

Pembalap asal Italia ini membagi fokus antara pengembangan motor baru Ducati dan komitmennya di WorldSBK, ajang di mana ia telah memenangkan semua balapan musim ini kecuali satu.

Bulega berpeluang mengunci gelar juara WorldSBK 2026 secara resmi pada putaran berikutnya di Cremona, dan masa depannya sudah dipastikan setelah ia dikonfirmasi pindah ke MotoGP bersama VR46, tim di mana ia mengawali karier Grand Prix-nya.

Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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"Kami sangat senang dia kembali," ujar manajer tim VR46, Pablo Nieto, kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, di Misano.

"Dia melakukan pekerjaan luar biasa [di WorldSBK], dan juga sangat penting bahwa dia menjadi pembalap penguji untuk Ducati. Dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai pembalap penguji."

Nieto mengecilkan keuntungan awal yang mungkin didapat Bulega dibandingkan para pembalap reguler MotoGP berkat pengalaman uji coba ekstensif yang telah dijalaninya.

"Ini MotoGP. Semua pembalap di sini adalah bintang besar, dan dalam satu atau dua hari mereka akan bisa menemukan ritmenya [dengan motor dan ban baru]."

Namun, Nieto menyoroti sesi uji coba hari Senin di Red Bull Ring - kesempatan kedua yang terbuka bagi pembalap balap pilihan, di mana semua pabrikan turun ke lintasan secara bersamaan - sebagai indikator penting untuk mengetahui apakah Ducati baru tersebut memang secepat yang terlihat.

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Pablo Nieto, Mauro Grassilli. © Gold and Goose

"Tes hari Senin setelah balapan di Austria akan sangat penting untuk melihat apakah kami benar-benar memiliki keunggulan atau tidak," ujar Nieto.

"Penting bahwa [Bulega] sudah mengenal ban dan motornya, serta perkembangan motor tersebut. Namun, hal yang paling penting adalah saat ini [Ducati 850] tampak sangat cepat."

Saat berbicara di Misano, Bulega berkomentar mengenai motor baru tersebut: "Saya sangat menyukai Ducati 850.

"Ini motor yang sangat bagus, dengan ban baru dari Pirelli—yang saya sukai karena saya juga menggunakannya di Superbike.

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"Saya telah menjalani beberapa sesi uji coba yang bagus, dan rasanya menyenangkan bisa menjajal motor ini sebelum musim depan."

Ducati, seperti halnya pabrikan MotoGP lainnya, belum mengonfirmasi pembalap mana yang akan turun ke lintasan untuk tes pasca-balapan di Austria.