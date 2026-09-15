Yamaha Jelaskan Keputusan Alex Rins Mundur dari GP Misano

Alex Rins mundur dari balapan MotoGP Misano pada hari Minggu setelah mengalami "migrain dan mual hebat".

Pembalap Monster Yamaha itu memulai balapan dari posisi ke-20, lalu turun ke posisi paling buncit setelah disalip oleh Toprak Razgatlioglu dari tim Pramac pada lap kedua.

Rins tetap berada di barisan belakang namun terus membuntuti Franco Morbidelli selama sepuluh lap setelah pembalap VR46 itu menjalani penalti *Long Lap*.

Ia kemudian masuk ke pit pada lap ke-17 dari total 27 lap, menyelesaikan balapannya saat itu juga.

Misano MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders. © Peter McLaren

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"Sayangnya, balapan Alex berakhir lebih awal karena ia merasa kurang sehat," ujar Direktur Tim Yamaha, Massimo Meregalli.

"Tentu saja, mengecewakan baginya karena tidak bisa menyelesaikan balapan akibat hal ini, namun keselamatan harus selalu diutamakan, terutama dalam olahraga ini.

"Kami kini langsung bertolak ke Austria untuk balapan GP pekan depan di Sirkuit Spielberg."

Jack Miller juga mundur di area pit akibat masalah teknis, sehingga menyisakan Fabio Quartararo di posisi kesepuluh dan Razgatlioglu di posisi ke-12 sebagai satu-satunya pembalap Yamaha yang mencapai garis finis.

Joan Mir, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Sementara itu, Rins bukan satu-satunya pembalap yang mundur dari balapan karena alasan fisik. Joan Mir dari tim HRC masuk ke pit saat berada di posisi terakhir - tak lama setelah disalip oleh Rins - pada lap ke-6.

"Sayangnya, hari ini sama saja dengan kemarin; saya tidak memiliki tenaga ataupun kekuatan saat mengendarai motor," ujar Mir.

"Saya sempat mencoba membalap sendirian, tetapi tidak ada hasil yang bisa dicapai, dan menurut saya, tetap berada di lintasan hanya akan memperburuk keadaan.

“Ini situasi yang sangat sulit. Sekarang saya akan menjalani pemeriksaan menjelang balapan di Austria dan melihat apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik saya secepat mungkin.”

Sesi latihan bebas untuk MotoGP Austria dimulai pada Jumat pagi.

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