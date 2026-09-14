Ducati Redam Espektasi setelah Marc Marquez Puncaki Klasemen

Davide Tardozzi tidak yakin bahwa Ducati dan Marc Marquez kini menjadi favorit juara.

Marc Marquez leads the MotoGP standings after Misano
Marc Marquez leads the MotoGP standings after Misano
© Gold and Goose

Davide Tardozzi dari Ducati menegaskan bahwa "tidak ada favorit" dalam pertarungan gelar MotoGP 2026 meski Marc Marquez telah mengkudeta puncak klasemen untuk pertama kalinya musim ini.

Marquez mencatatkan kemenangan ganda - Sprint Race dan Grand Prix - untuk kedua kali secara beruntun di Grand Prix Misano, atau kemenangan hari Minggu kelimanya musim ini.

Memanfaatkan kecelakaan yang dialami Marco Bezzecchi, serta masalah arm-pump yang membuat Jorge Martin finis kelima, Marc Marquez kini memimpin klasemen untuk pertama kalinya musim ini.

Meski memiliki jumlah poin yang sama dengan Martin, catatan lima kemenangan Grand Prix - dibandingkan satu untuk pembalap Aprilia tersebut - membuat #93 meninggalkan Misano sebagai pemimpin klasemen.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

'Marc menunjukkan siapa dia sebenarnya...'

Meski berhasil membalikkan defisit 102 poin sejak Grand Prix Italia, Tardozzi tidak ingin terlalu membesar-besarkan keunggulan Marquez dalam perebutan gelar juara, seraya memperingatkan akan ketatnya persaingan yang menanti.

"Menurut saya, di Misano inilah Marc menunjukkan jati dirinya," ujarnya kepada situs resmi MotoGP. "Namun, di sisi lain, kita tahu bahwa masih ada delapan balapan tersisa, dengan banyak poin yang masih bisa diperebutkan.

“Kami sangat mengenal lawan-lawan kami, para pembalapnya, maupun motornya.

“Jadi, kami harus tetap fokus dari satu balapan ke balapan berikutnya dan berusaha mengumpulkan poin sebanyak mungkin di setiap sirkuit, karena kami tahu ada sirkuit-sirkuit di mana Aprilia akan lebih cepat daripada kami.”

Dia menambahkan: "Tidak, menurut saya saat ini tidak ada tim yang menjadi favorit.

"Saya rasa, seperti yang sudah saya katakan, persaingan kejuaraan ini akan berlangsung sengit hingga akhir.

"Namun, kami harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin saat kami bukan yang tercepat, dan saat kami merasa nyaman dengan performa kami, kami harus berusaha lebih keras untuk menang.

"Kami memiliki pengalaman, tetapi Marc memiliki pengalaman lebih banyak daripada kami."

Marc Marquez, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Jadi, kami memercayai Marc dalam situasi apa pun. Dia menyadari potensinya, dan terkadang dia menunjukkan arah yang tepat bagi kami.”

Ducati juga telah mengambil alih posisi puncak klasemen konstruktor dengan keunggulan dua poin atas Aprilia setelah putaran Misano.

Usai Grand Prix San Marino, Marquez berkomentar bahwa memimpin klasemen kejuaraan terasa “seperti mimpi”, mengingat berbagai kendala akibat cedera yang ia alami pada tahun 2026.

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati Redam Espektasi setelah Marc Marquez Puncaki Klasemen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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