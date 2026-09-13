Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix San Marino di Misano
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.
Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026 untuk pertama kalinya setelah meraih kemenangan ganda di Misano.
Sang juara bertahan, yang sempat tertinggal 102 poin di awal musim, naik ke puncak klasemen setelah kemenangan Grand Prix San Marino yang dibarengi dengan finis kelima yang didapat pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang memimpin klasemen sebelumnya.
Meskipun memiliki jumlah poin yang sama, lima kemenangan Grand Prix Marquez musim ini - dibandingkan dengan satu kemenangan milik Martin - menempatkan pembalap Ducati tersebut secara resmi di posisi puncak.
Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, tetap berada di posisi ketiga, namun kecelakaan di lap pembuka saat memimpin balapan membuat pembalap asal Italia itu tertinggal 33 poin...
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix San Marino
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|^1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|274
|2
|˅1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|274
|(0)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|241
|(-33)
|4
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|223
|(-51)
|5
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|209
|(-65)
|6
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|203
|(-71)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|199
|(-75)
|8
|^1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|153
|(-121)
|9
|˅1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|143
|(-131)
|10
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|105
|(-169)
|11
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|96
|(-178)
|12
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|92
|(-182)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|83
|(-191)
|14
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|64
|(-210)
|15
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|61
|(-213)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|56
|(-218)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|36
|(-238)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-241)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|28
|(-246)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|24
|(-250)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-256)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|10
|(-264)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-265)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-268)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-269)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie