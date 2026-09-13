Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix San Marino di Misano

Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026 untuk pertama kalinya setelah meraih kemenangan ganda di Misano.

Sang juara bertahan, yang sempat tertinggal 102 poin di awal musim, naik ke puncak klasemen setelah kemenangan Grand Prix San Marino yang dibarengi dengan finis kelima yang didapat pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang memimpin klasemen sebelumnya.

Meskipun memiliki jumlah poin yang sama, lima kemenangan Grand Prix Marquez musim ini - dibandingkan dengan satu kemenangan milik Martin - menempatkan pembalap Ducati tersebut secara resmi di posisi puncak.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, tetap berada di posisi ketiga, namun kecelakaan di lap pembuka saat memimpin balapan membuat pembalap asal Italia itu tertinggal 33 poin...

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders). © Peter McLaren

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Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix San Marino Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 ^1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 274 2 ˅1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 274 (0) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 241 (-33) 4 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 223 (-51) 5 ^1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 209 (-65) 6 ˅1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 203 (-71) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 199 (-75) 8 ^1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 153 (-121) 9 ˅1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 143 (-131) 10 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 105 (-169) 11 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 96 (-178) 12 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 92 (-182) 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 83 (-191) 14 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 64 (-210) 15 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 61 (-213) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 56 (-218) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 36 (-238) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-241) 19 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 28 (-246) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 24 (-250) 21 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-256) 22 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 10 (-264) 23 = Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-265) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-268) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-269)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie