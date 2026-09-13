Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix San Marino di Misano

Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

MotoGP world championship standings after Misano.
MotoGP world championship standings after Misano.
© Gold and Goose

Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026 untuk pertama kalinya setelah meraih kemenangan ganda di Misano.

Sang juara bertahan, yang sempat tertinggal 102 poin di awal musim, naik ke puncak klasemen setelah kemenangan Grand Prix San Marino yang dibarengi dengan finis kelima yang didapat pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang memimpin klasemen sebelumnya.

Meskipun memiliki jumlah poin yang sama, lima kemenangan Grand Prix Marquez musim ini - dibandingkan dengan satu kemenangan milik Martin - menempatkan pembalap Ducati tersebut secara resmi di posisi puncak.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, tetap berada di posisi ketiga, namun kecelakaan di lap pembuka saat memimpin balapan membuat pembalap asal Italia itu tertinggal 33 poin...

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
© Peter McLaren

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix San Marino

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1^1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)274 
2˅1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)274(0)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)241(-33)
4=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)223(-51)
5^1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)209(-65)
6˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)203(-71)
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)199(-75)
8^1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)153(-121)
9˅1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)143(-131)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)105(-169)
11=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)96(-178)
12=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)92(-182)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)83(-191)
14=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*64(-210)
15=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)61(-213)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)56(-218)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)36(-238)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-241)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)28(-246)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)24(-250)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*18(-256)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)10(-264)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-265)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-268)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-269)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix San Marino di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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