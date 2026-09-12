MotoGP San Marino 2026: Bezzecchi Pecahkan Rekor Lap untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP San Marino 2026 dari sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

Saturday's results from the 2026 San Marino MotoGP.
Saturday's results from the 2026 San Marino MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi melesat untuk meraih pole di balapan kandang dengan rekor putaran baru pada kualifikasi MotoGP San Marino 2026 di Misano.

Bezzecchi secara meyakinkan mengunci pole dengan laptime 1 menit 29,982 detik - 1:29 pertama di Misano - pada percobaan pertamanya. Patokan tersebut bertahan sampai akhir di puncak timesheets.

Marc Marquez, yang sempat bergantian menempati posisi puncak dengan Bezzecchi sepanjang akhir pekan ini, kemudian berhasil memangkas selisih waktu menjadi 0,198 detik; namun, posisi *pole* bagi pembalap andalan tim pabrikan Aprilia itu tidak pernah benar-benar terancam.

Fermin Aldeguer akan melengkapi baris terdepan dengan mengendarai motor Gresini berspesifikasi GP25.

Pecco Bagnaia, 2026 Misano MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

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Fabio di Giannantonio dari tim VR46 turun dari posisi kedua ke posisi keempat setelah jatuh menjelang akhir sesi, hal yang sama juga dialami Alex Marquez, terlempar ke posisi kesembilan setelah juga mengalami kecelakaan.

Rekan setim Bezzecchi yang memimpin klasemen, Jorge Martin, akan memulai balapan dari posisi kelima, tepat di depan pembalap Honda, Luca Marini, Johann Zarco dari tim LCR sedang dalam penyelidikan karena menghalangi laju Bezzecchi.

Raul Fernandez dan Aldeguer berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Q1, sementara mantan juara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia gagal lolos.

Bagnaia tampak memukul tangki bahan bakar karena frustrasi setelah kembali kehilangan kendali pada bagian belakang motornya. Pembalap asal Italia itu akan memulai balapan kandang terakhirnya sebagai pembalap pabrikan Ducati dari posisi ke-14, kualifikasi terburuk sepanjang kariernya di Misano.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'29.982s4/8299k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.198s7/8297k
3Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.368s7/9297k
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.404s7/7298k
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.587s4/9300k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.627s8/8299k
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.658s6/8300k
8Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.661s3/8299k
9Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.714s5/6299k
10Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.871s4/6295k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.905s3/7300k
12Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.198s5/7300k
 Qualifying 1:     
13Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'30.799s3/8294k
14Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1'30.916s3/8299k
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'30.966s3/8299k
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'31.113s7/8297k
17Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'31.149s3/8300k
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'31.413s8/8296k
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'31.552s7/8298k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'31.593s7/8295k
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'32.264s6/6293k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

  • Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 29,982s (2026-Q2)
  • Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Final Practice:

Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez melawan dominasi Bezzecchi dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Misano 2026.

Marquez - yang pada hari Jumat tertinggal dari Bezzecchi - berhasil melesat mengungguli pembalap Italia itu maupun rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Jorge Martin, pada menit-menit terakhir.

Marquez menggunakan ban Soft bekas di bagian depan dan belakang. Bezzecchi menggunakan ban depan Medium dan belakang Soft, sementara pemimpin klasemen Martin - yang pada hari Jumat hanya menempati posisi kesepuluh - menggunakan ban *medium* di depan dan belakang.

Franco Morbidelli, Alex Marquez, dan Raul Fernandez melengkapi posisi enam besar.

Pedro Acosta tampak sangat kesal dengan posisi kesepuluh yang diraihnya saat ia duduk di garasi KTM usai sesi tersebut.

Luca Marini, yang untuk kedua kalinya musim ini berhasil lolos langsung ke Kualifikasi 2, melakukan kesalahan yang jarang terjadi dan mengalami kecelakaan di awal sesi FP2.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'31.040s
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.007s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.039s
4Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.238s
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.260s
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.275s
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.297s
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.319s
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.430s
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.654s
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.664s
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.776s
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.880s
14Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.948s
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.972s
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.006s
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.010s
18Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.033s
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.135s
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.433s
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.790s

* Rookie

The 2026 MotoGP title chase so far.
The 2026 MotoGP title chase so far.
© Peter McLaren

MotoGP tiba di Misano dengan Marc Marquez - juara bertahan dan pemenang balapan musim lalu - berada di antara pemimpin klasemen Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di klasemen.

Saat ini Martin unggul 19 poin atas Marquez, sedangkan Bezzecchi hanya terpaut 24 poin di posisi ketiga. Dengan ini, ketiga pembalap berpeluang pergi dari Misano sebagai pemuncak klasemen.

Musim lalu, Bezzecchi meraih pole di Misano dan memenangkan balapan Sprint setelah Marquez melakukan kesalahan yang jarang terjadi, sebelum kemudian terlibat duel sengit dalam balapan utama (Grand Prix).

Rekan setim Marc Marquez sekaligus mantan pemenang dua kali di Misano, Francesco Bagnaia, akan menjalani penampilan terakhirnya di Italia dengan seragam merah Ducati, sementara Fabio di Giannantonio dan Alex Marquez akan melakoni seri Misano terakhir mereka untuk tim lokal VR46 dan Gresini Ducati.

Diggia memulai seri ini dengan selisih 48 poin di belakang Martin dan unggul lima poin atas Ai Ogura, yang posisinya turun ke peringkat kelima klasemen dunia setelah absen di Aragon akibat cedera tangan saat latihan.

Ogura akan semakin tertinggal setelah dinyatakan tidak fit untuk kembali membalap di Misano.

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
MotoGP San Marino 2026: Bezzecchi Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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