MotoGP San Marino 2026: Bezzecchi Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP San Marino 2026 dari sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.
Marco Bezzecchi melesat untuk meraih pole di balapan kandang dengan rekor putaran baru pada kualifikasi MotoGP San Marino 2026 di Misano.
Bezzecchi secara meyakinkan mengunci pole dengan laptime 1 menit 29,982 detik - 1:29 pertama di Misano - pada percobaan pertamanya. Patokan tersebut bertahan sampai akhir di puncak timesheets.
Marc Marquez, yang sempat bergantian menempati posisi puncak dengan Bezzecchi sepanjang akhir pekan ini, kemudian berhasil memangkas selisih waktu menjadi 0,198 detik; namun, posisi *pole* bagi pembalap andalan tim pabrikan Aprilia itu tidak pernah benar-benar terancam.
Fermin Aldeguer akan melengkapi baris terdepan dengan mengendarai motor Gresini berspesifikasi GP25.
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Fabio di Giannantonio dari tim VR46 turun dari posisi kedua ke posisi keempat setelah jatuh menjelang akhir sesi, hal yang sama juga dialami Alex Marquez, terlempar ke posisi kesembilan setelah juga mengalami kecelakaan.
Rekan setim Bezzecchi yang memimpin klasemen, Jorge Martin, akan memulai balapan dari posisi kelima, tepat di depan pembalap Honda, Luca Marini, Johann Zarco dari tim LCR sedang dalam penyelidikan karena menghalangi laju Bezzecchi.
Raul Fernandez dan Aldeguer berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Q1, sementara mantan juara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia gagal lolos.
Bagnaia tampak memukul tangki bahan bakar karena frustrasi setelah kembali kehilangan kendali pada bagian belakang motornya. Pembalap asal Italia itu akan memulai balapan kandang terakhirnya sebagai pembalap pabrikan Ducati dari posisi ke-14, kualifikasi terburuk sepanjang kariernya di Misano.
MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'29.982s
|4/8
|299k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.198s
|7/8
|297k
|3
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.368s
|7/9
|297k
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.404s
|7/7
|298k
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.587s
|4/9
|300k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.627s
|8/8
|299k
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.658s
|6/8
|300k
|8
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.661s
|3/8
|299k
|9
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.714s
|5/6
|299k
|10
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.871s
|4/6
|295k
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.905s
|3/7
|300k
|12
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.198s
|5/7
|300k
|Qualifying 1:
|13
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'30.799s
|3/8
|294k
|14
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'30.916s
|3/8
|299k
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'30.966s
|3/8
|299k
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'31.113s
|7/8
|297k
|17
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'31.149s
|3/8
|300k
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'31.413s
|8/8
|296k
|19
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'31.552s
|7/8
|298k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'31.593s
|7/8
|295k
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'32.264s
|6/6
|293k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Misano:
- Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 29,982s (2026-Q2)
- Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Final Practice:
Marc Marquez melawan dominasi Bezzecchi dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Misano 2026.
Marquez - yang pada hari Jumat tertinggal dari Bezzecchi - berhasil melesat mengungguli pembalap Italia itu maupun rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Jorge Martin, pada menit-menit terakhir.
Marquez menggunakan ban Soft bekas di bagian depan dan belakang. Bezzecchi menggunakan ban depan Medium dan belakang Soft, sementara pemimpin klasemen Martin - yang pada hari Jumat hanya menempati posisi kesepuluh - menggunakan ban *medium* di depan dan belakang.
Franco Morbidelli, Alex Marquez, dan Raul Fernandez melengkapi posisi enam besar.
Pedro Acosta tampak sangat kesal dengan posisi kesepuluh yang diraihnya saat ia duduk di garasi KTM usai sesi tersebut.
Luca Marini, yang untuk kedua kalinya musim ini berhasil lolos langsung ke Kualifikasi 2, melakukan kesalahan yang jarang terjadi dan mengalami kecelakaan di awal sesi FP2.
MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'31.040s
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.007s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.039s
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.238s
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.260s
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.275s
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.297s
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.319s
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.430s
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.654s
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.664s
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.776s
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.880s
|14
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.948s
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.972s
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.006s
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.010s
|18
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.033s
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.135s
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.433s
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.790s
* Rookie
MotoGP tiba di Misano dengan Marc Marquez - juara bertahan dan pemenang balapan musim lalu - berada di antara pemimpin klasemen Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di klasemen.
Saat ini Martin unggul 19 poin atas Marquez, sedangkan Bezzecchi hanya terpaut 24 poin di posisi ketiga. Dengan ini, ketiga pembalap berpeluang pergi dari Misano sebagai pemuncak klasemen.
Musim lalu, Bezzecchi meraih pole di Misano dan memenangkan balapan Sprint setelah Marquez melakukan kesalahan yang jarang terjadi, sebelum kemudian terlibat duel sengit dalam balapan utama (Grand Prix).
Rekan setim Marc Marquez sekaligus mantan pemenang dua kali di Misano, Francesco Bagnaia, akan menjalani penampilan terakhirnya di Italia dengan seragam merah Ducati, sementara Fabio di Giannantonio dan Alex Marquez akan melakoni seri Misano terakhir mereka untuk tim lokal VR46 dan Gresini Ducati.
Diggia memulai seri ini dengan selisih 48 poin di belakang Martin dan unggul lima poin atas Ai Ogura, yang posisinya turun ke peringkat kelima klasemen dunia setelah absen di Aragon akibat cedera tangan saat latihan.
Ogura akan semakin tertinggal setelah dinyatakan tidak fit untuk kembali membalap di Misano.