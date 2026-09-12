MotoGP San Marino 2026: Bezzecchi Pecahkan Rekor Lap untuk Pole

Marco Bezzecchi melesat untuk meraih pole di balapan kandang dengan rekor putaran baru pada kualifikasi MotoGP San Marino 2026 di Misano.

Bezzecchi secara meyakinkan mengunci pole dengan laptime 1 menit 29,982 detik - 1:29 pertama di Misano - pada percobaan pertamanya. Patokan tersebut bertahan sampai akhir di puncak timesheets.

Marc Marquez, yang sempat bergantian menempati posisi puncak dengan Bezzecchi sepanjang akhir pekan ini, kemudian berhasil memangkas selisih waktu menjadi 0,198 detik; namun, posisi *pole* bagi pembalap andalan tim pabrikan Aprilia itu tidak pernah benar-benar terancam.

Fermin Aldeguer akan melengkapi baris terdepan dengan mengendarai motor Gresini berspesifikasi GP25.

Pecco Bagnaia, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Fabio di Giannantonio dari tim VR46 turun dari posisi kedua ke posisi keempat setelah jatuh menjelang akhir sesi, hal yang sama juga dialami Alex Marquez, terlempar ke posisi kesembilan setelah juga mengalami kecelakaan.

Rekan setim Bezzecchi yang memimpin klasemen, Jorge Martin, akan memulai balapan dari posisi kelima, tepat di depan pembalap Honda, Luca Marini, Johann Zarco dari tim LCR sedang dalam penyelidikan karena menghalangi laju Bezzecchi.

Raul Fernandez dan Aldeguer berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Q1, sementara mantan juara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia gagal lolos.

Bagnaia tampak memukul tangki bahan bakar karena frustrasi setelah kembali kehilangan kendali pada bagian belakang motornya. Pembalap asal Italia itu akan memulai balapan kandang terakhirnya sebagai pembalap pabrikan Ducati dari posisi ke-14, kualifikasi terburuk sepanjang kariernya di Misano.

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MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'29.982s 4/8 299k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.198s 7/8 297k 3 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.368s 7/9 297k 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.404s 7/7 298k 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.587s 4/9 300k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.627s 8/8 299k 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.658s 6/8 300k 8 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.661s 3/8 299k 9 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.714s 5/6 299k 10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.871s 4/6 295k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.905s 3/7 300k 12 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.198s 5/7 300k Qualifying 1: 13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'30.799s 3/8 294k 14 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'30.916s 3/8 299k 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'30.966s 3/8 299k 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'31.113s 7/8 297k 17 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'31.149s 3/8 300k 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'31.413s 8/8 296k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'31.552s 7/8 298k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'31.593s 7/8 295k 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'32.264s 6/6 293k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 29,982s (2026-Q2)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 29,982s (2026-Q2) Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Final Practice:

Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez melawan dominasi Bezzecchi dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Misano 2026.

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Marquez - yang pada hari Jumat tertinggal dari Bezzecchi - berhasil melesat mengungguli pembalap Italia itu maupun rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Jorge Martin, pada menit-menit terakhir.

Marquez menggunakan ban Soft bekas di bagian depan dan belakang. Bezzecchi menggunakan ban depan Medium dan belakang Soft, sementara pemimpin klasemen Martin - yang pada hari Jumat hanya menempati posisi kesepuluh - menggunakan ban *medium* di depan dan belakang.

Franco Morbidelli, Alex Marquez, dan Raul Fernandez melengkapi posisi enam besar.

Pedro Acosta tampak sangat kesal dengan posisi kesepuluh yang diraihnya saat ia duduk di garasi KTM usai sesi tersebut.

Luca Marini, yang untuk kedua kalinya musim ini berhasil lolos langsung ke Kualifikasi 2, melakukan kesalahan yang jarang terjadi dan mengalami kecelakaan di awal sesi FP2.

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MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'31.040s 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.007s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.039s 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.238s 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.260s 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.275s 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.297s 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.319s 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.430s 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.654s 11 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.664s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.776s 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.880s 14 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.948s 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.972s 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.006s 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.010s 18 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.033s 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.135s 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.433s 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.790s

* Rookie

The 2026 MotoGP title chase so far. © Peter McLaren

MotoGP tiba di Misano dengan Marc Marquez - juara bertahan dan pemenang balapan musim lalu - berada di antara pemimpin klasemen Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di klasemen.

Saat ini Martin unggul 19 poin atas Marquez, sedangkan Bezzecchi hanya terpaut 24 poin di posisi ketiga. Dengan ini, ketiga pembalap berpeluang pergi dari Misano sebagai pemuncak klasemen.

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Musim lalu, Bezzecchi meraih pole di Misano dan memenangkan balapan Sprint setelah Marquez melakukan kesalahan yang jarang terjadi, sebelum kemudian terlibat duel sengit dalam balapan utama (Grand Prix).

Rekan setim Marc Marquez sekaligus mantan pemenang dua kali di Misano, Francesco Bagnaia, akan menjalani penampilan terakhirnya di Italia dengan seragam merah Ducati, sementara Fabio di Giannantonio dan Alex Marquez akan melakoni seri Misano terakhir mereka untuk tim lokal VR46 dan Gresini Ducati.

Diggia memulai seri ini dengan selisih 48 poin di belakang Martin dan unggul lima poin atas Ai Ogura, yang posisinya turun ke peringkat kelima klasemen dunia setelah absen di Aragon akibat cedera tangan saat latihan.

Ogura akan semakin tertinggal setelah dinyatakan tidak fit untuk kembali membalap di Misano.