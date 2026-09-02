Aprilia Merasa Terhormat Bertarung Lawan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP

CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengatakan bahwa merupakan suatu "kehormatan" bisa bertarung melawan Marc Marquez untuk gelar juara MotoGP 2026, sembari mengakui bahwa "ada banyak hal yang bisa dipelajari" darinya.

Pertarungan gelar MotoGP 2026 tampaknya mulai mengerucut menjadi pertarungan antara tiga pembalap usai Grand Prix Aragon, dengan Jorge Martin memimpin klasemen untuk Aprilia dengan keunggulan 19 poin.

Marc Marquez kini menempati posisi kedua klasemen setelah meraih kemenangan ganda di Grand Prix Aragon, sementara pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, berada di posisi ketiga dengan selisih hanya 24 poin dari pemimpin klasemen.

Kemenangannya Aragon menjadikan total kemenangannya musim ini sebanyak empat kali - menyamai catatan Bezzecchi - meskipun ketiga pembalap teratas di klasemen tersebut sama-sama sempat menghadapi berbagai kendala sepanjang musim 2026.

Marco Bezzecchi leads, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Rivola meyakini Aprilia harus terus berjuang hingga akhir, sembari memuji pendekatan Marquez dalam persaingan perebutan gelar juara saat ini.

"Memang benar kami telah mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk langkah-langkah untuk masa depan," ujar Rivola kepada Sky Italy.

"Namun, itu saja tidak cukup: kami harus berjuang habis-habisan hingga balapan terakhir melawan rival seperti Marquez, yang merupakan salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah.

“Merupakan suatu kehormatan bisa mencoba mengalahkannya; hal itu sungguh luar biasa dan menjadi motivasi yang sangat besar.

“Kami tidak akan menyerah sampai akhir.

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Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

“Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari Marc. Saat ia tampak kesulitan, ia tetap memenangkan balapan tanpa mengambil risiko, karena ia tahu bahwa konsistensi adalah hal terpenting mulai saat ini hingga akhir tahun.

“Dan ketika ia perlu meraih kemenangan - karena ia tahu dirinya yang terbaik - ia pun mewujudkannya. Kita perlu belajar dari sikap seperti itu.”

"Kita menghadapi raksasa"

Rivola menambahkan bahwa ia berupaya menjaga motivasi pembalapnya saat mereka tidak mampu meraih kemenangan atau naik podium musim ini, dengan mengingatkan mereka bahwa Aprilia sedang "menghadapi raksasa".

"Saya sering mengatakan kepada tim saya bahwa kita tidak boleh kecewa saat finis di posisi keempat atau kelima - atau bahkan ketiga - karena kita tidak boleh lupa bahwa kita sedang menghadapi para raksasa dan pembalap yang jauh lebih terbiasa menang dibandingkan kita," ujarnya.

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“Lagipula, jika ada satu orang yang yakin bahwa Bezzecchi dan Martin bisa menjadi Juara Dunia bahkan sejak tahun lalu, orang itu adalah saya.

“Ini menjadi bukti bahwa kami mengambil langkah yang tepat dengan berjuang mempertahankan Martin tahun lalu, dan sungguh memuaskan melihat Bezzecchi berhasil membangun motor yang benar-benar kompetitif bersama timnya.

“Dia adalah pembalap yang lebih hebat daripada anggapan banyak orang selama perjalanan kariernya.”