Rookie MotoGP Honda Mendapat Pujian setelah Pertarungan di Aragon

Enea Bastianini memuji Diogo Moreira setelah pertarungan menarik mereka di Grand Prix Aragon.

Moreira completes top Honda double
Moreira completes top Honda double
© Gold and Goose

Akhir pekan di Aragon menjadi tonggak pencapaian penting bagi pembalap debutan MotoGP, Diogo Moreira, yang finis sebagai pembalap Honda terbaik, baik di Sprint Race maupun Grand Prix.

Juara bertahan Moto2 tersebut sempat kalah tipis dari rekan setimnya yang kembali berlaga, Johann Zarco, pada sesi kualifikasi, sebelum akhirnya memimpin performa motor RC213V dengan finis di posisi ketujuh dalam balapan Sprint.

Beralih menggunakan ban belakang kompon Medium - sama seperti pembalap lainnya - Grand Prix, Moreira mempertahankan posisi kedelapan sepanjang sebagian besar jalannya balapan sebelum disalip oleh Bastianini pada lap terakhir.

Setelah balapan, pembalap Tech3 yang berpengalaman itu memuji kemampuan pengereman Moreira.

Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

"Diogo sangat sulit disalip," kata Bastianini. "Dia adalah rival baru. Saya tidak terlalu sering bertarung dengannya.

"Sangat sulit untuk bertarung melawannya. Dia melakukan pengereman sangat lambat.

"Saat berada di batas kemampuan motor, posisi saya lebih menguntungkan. Misalnya di Tikungan 3, 7, atau 14. Saya melihat adanya peluang di titik-titik itu, lalu saya menyalipnya."

Saat diberi tahu mengenai komentar Bastianini tentang kemampuan pengeremannya, Moreira menanggapi:

"Bagus sekali! Bagi saya, kami hanya perlu meningkatkan kecepatan di tengah tikungan.

Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya mampu – sepanjang balapan, di setiap putaran – mengerem dengan sangat keras.

“Tapi sekarang kami mencari cengkeraman yang lebih baik.”

Dia menambahkan: "Saya sangat menikmati balapan hari ini.

"Awalnya sulit untuk memanaskan ban belakang kompon medium, begitu pula bagi pembalap Honda lainnya.

"Namun, menurut saya kami menjalani balapan dengan baik, dan menjelang akhir saya berusaha bersaing dengan Enea.

"Sayangnya, pada lap terakhir saya melakukan kesalahan di sektor terakhir. Meski begitu, saya senang. Ini adalah akhir pekan yang positif bagi kami."

Moreira disebut akan naik ke tim pabrikan HRC untuk mendampingi Fabio Quartararo pada musim depan.

Tags:

Diogo Moreira
LCR Honda
Enea Bastianini
Rookie MotoGP Honda Mendapat Pujian setelah Pertarungan di Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
"Waktu yang Tepat" - Zarco Bersiap untuk Comeback di Aragon
Johann Zarco.
MotoGP News
RESMI: Bastianini Gabung Trackhouse Aprilia untuk Musim MotoGP 2027
Enea Bastianini speaks to the media ahead of 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Johan Zarco akan Comeback Lebih Awal di MotoGP Aragon
Johann Zarco.
MotoGP News
Zarco Berlatih dengan Bintang Dakar Jelang Comeback MotoGP
Johann Zarco.
MotoGP News
Comeback Tidak Membuat Cal Crutchlow Merindukan MotoGP
Cal Crutchlow, 2026 MotoGP British Grand Prix, leaving pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Crutchlow Akui Dirinya Sempat Ditawari Klub Premier League
Cal Crutchlow, 2026 Silverstone MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Quartararo Sudah Tidak Ingin Terlibat dalam Pengembangan MotoGP Yamaha
48m ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Rookie MotoGP Honda Mendapat Pujian setelah Pertarungan di Aragon
2h ago
Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Sebut GP Indonesia sebagai Balapan Tersulitnya di Sisa 2026
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Kesalahan yang Nyaris Merenggut Kemenangan Aragon
18h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
"Saya Tak Bisa Melaju Cepat" - Martin Jelaskan GP Aragon yang Sulit
18h ago
Jorge Martin, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
"Bagian dari Balapan" - Fernandez Bungkam Soal Masalah MotoGP Aragon
19h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Finis Terakhir di Aragon, Quartararo Sempat Melebar ke Gravel
21h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Acosta Menyebut Overtakenya ke Bezzecchi "Mudah"
31/08/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Penilaian Suram Bagnaia setelah Grand Prix Aragon yang Sulit
31/08/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Akui Marc Marquez Lebih Cepat Darinya di Aragon
31/08/26
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.