Rookie MotoGP Honda Mendapat Pujian setelah Pertarungan di Aragon

Akhir pekan di Aragon menjadi tonggak pencapaian penting bagi pembalap debutan MotoGP, Diogo Moreira, yang finis sebagai pembalap Honda terbaik, baik di Sprint Race maupun Grand Prix.

Juara bertahan Moto2 tersebut sempat kalah tipis dari rekan setimnya yang kembali berlaga, Johann Zarco, pada sesi kualifikasi, sebelum akhirnya memimpin performa motor RC213V dengan finis di posisi ketujuh dalam balapan Sprint.

Beralih menggunakan ban belakang kompon Medium - sama seperti pembalap lainnya - Grand Prix, Moreira mempertahankan posisi kedelapan sepanjang sebagian besar jalannya balapan sebelum disalip oleh Bastianini pada lap terakhir.

Setelah balapan, pembalap Tech3 yang berpengalaman itu memuji kemampuan pengereman Moreira.

Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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"Diogo sangat sulit disalip," kata Bastianini. "Dia adalah rival baru. Saya tidak terlalu sering bertarung dengannya.

"Sangat sulit untuk bertarung melawannya. Dia melakukan pengereman sangat lambat.

"Saat berada di batas kemampuan motor, posisi saya lebih menguntungkan. Misalnya di Tikungan 3, 7, atau 14. Saya melihat adanya peluang di titik-titik itu, lalu saya menyalipnya."

Saat diberi tahu mengenai komentar Bastianini tentang kemampuan pengeremannya, Moreira menanggapi:

"Bagus sekali! Bagi saya, kami hanya perlu meningkatkan kecepatan di tengah tikungan.

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Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

“Saya mampu – sepanjang balapan, di setiap putaran – mengerem dengan sangat keras.

“Tapi sekarang kami mencari cengkeraman yang lebih baik.”

Dia menambahkan: "Saya sangat menikmati balapan hari ini.

"Awalnya sulit untuk memanaskan ban belakang kompon medium, begitu pula bagi pembalap Honda lainnya.

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"Namun, menurut saya kami menjalani balapan dengan baik, dan menjelang akhir saya berusaha bersaing dengan Enea.

"Sayangnya, pada lap terakhir saya melakukan kesalahan di sektor terakhir. Meski begitu, saya senang. Ini adalah akhir pekan yang positif bagi kami."

Moreira disebut akan naik ke tim pabrikan HRC untuk mendampingi Fabio Quartararo pada musim depan.