Johan Zarco akan Comeback Lebih Awal di MotoGP Aragon

Johann Zarco akan kembali ke MotoGP lebih cepat dari perkiraan pada seri Aragon akhir pekan depan, tapi harus lebih dulu lolos pemeriksaan medis wajib.

Zarco - yang absen sejak mengalami cedera serius pada ligamen lutut akibat kecelakaan Tikungan 1 pada restart MotoGP Catalunya pada bulan Mei - awalnya diperkirakan baru kembali pada putaran kandang LCR di Misano pada pertengahan September.

"Namun, pemulihan kondisi Zarco terus membaik dalam beberapa pekan terakhir, memungkinkannya untuk memajukan jadwal kembali membalap," demikian bunyi pernyataan LCR.

"Ia secara bertahap meningkatkan porsi latihannya, dengan mengendarai supermoto maupun Honda CBR1000RR sebagai bagian dari rehabilitasinya.

Johann Zarco. © Gold and Goose

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"Setelah menunjukkan kemajuan yang stabil dan mendapatkan izin dari tim medisnya untuk kembali membalap, Zarco akan bertolak ke Aragon dengan tujuan untuk kembali berkompetisi, dengan syarat ia lolos pemeriksaan medis wajib di sirkuit tersebut."

Zarco berkata: “Saya cukup senang dengan perkembangan dan pemulihan kondisi lutut saya. Saya merasa sudah cukup fit untuk kembali menunggangi motor MotoGP, dan saya sangat antusias untuk kembali balapan.

"Menggunakan motor Supermoto dan CBR sangat membantu dalam meningkatkan intensitas latihan dan melakukan sesi berkendara jarak jauh. Saya sangat merindukan tim, dunia balap, dan suasana paddock, jadi saya tidak sabar untuk kembali beraksi di Aragon!”

Team Principal Lucio Cecchinello menambahkan: “Kami sangat senang melihat pemulihan Johann berjalan dengan sangat baik dan dapat menyambutnya kembali lebih cepat dari perkiraan awal.

"Kami akan menjalaninya selangkah demi selangkah, namun kami semua menantikan kehadirannya kembali bersama tim dan bekerja sama lagi di lintasan.”

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Johann Zarco. © Gold and Goose

Zarco harus menjalani penalti double long-lap pada Grand Prix berikutnya akibat insiden di Catalunya yang disebabkannya.

Selama absennya, LCR memanggil mantan pembalapnya, Cal Crutchlow, untuk enam penampilan penggangi selama Zarco absen.

Pemenang MotoGP Australia 2023 bersama Pramac Ducati dan MotoGP Prancis tahun lalu bersama LCR, Zarco telah dipastikan akan tetap bersama tim Lucio Cecchinello pada musim depan. Namun, sosok rekan setim Zarco untuk tahun 2027 masih belum dipastikan.

HRC belum memutuskan apakah pembalap LCR saat ini, Diogo Moreira, atau rookie yang baru direkrut, David Alonso, yang akan bergabung dengan Fabio Quartararo di tim pabrikan untuk mengawali era baru 850cc.

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