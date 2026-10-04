Martin "Terhormat" Bisa Melawan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP

Upaya Jorge Martin untuk membendung Marc Marquez di MotoGP Jepang sempat berhasil selama beberapa lap, namun sang juara dunia sembilan kali kembali membuktikan mengapa ia menjadi favorit juara.

Start dari pole untuk kedua kalinya akhir pekan ini, Martin melakukan start yang lebih baik dibandingkan Marquez sehingga berhasil mempertahankan posisi terdepan saat memasuki tikungan pertama.

Kedua pembalap Spanyol itu segera meninggalkan Marco Bezzecchi; namun, tak lama kemudian terlihat jelas bahwa Marquez memiliki kecepatan yang sedikit lebih unggul.

Hal itu ditunjukkan lewat aksi menyalip yang brilian di tikungan sembilan oleh sang juara dunia bertahan, yang sejak saat itu terus memimpin hingga akhir.

Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Kehilangan dua kemenangan atas rival terdekatnya dalam perebutan gelar tentu menjadi pukulan bagi Martin, tapi pembalap Aprilia itu berpeluang kembali unggul di Indonesia akhir pekan depan - sirkuit yang diperkirakan lebih cocok bagi RS-GP26 dibandingkan Desmosedici GP26.

"Saya senang dengan performa saya," ujar Martin usai balapan. "Memang ada beberapa kesalahan kecil yang saya lakukan. Bagaimanapun, dengan gaya balap yang saya terapkan, saya merasa mampu meraih kemenangan, tetapi Marc [Marquez] tampil tak terkalahkan hari ini.

“Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya terus memacu motor hingga akhir, berharap bisa memancing lawan melakukan kesalahan dan memangkas jarak, namun itu sungguh sulit.

“Menurut saya, di lintasan yang biasanya menjadi tantangan berat bagi Aprilia, akhirnya kami berhasil meraih podium pertama sekaligus mencetak rekor lintasan.”

Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Poin terakhir ini patut dicatat, karena podium pertama bagi pabrikan asal Italia tersebut di Motegi sekali lagi membuktikan betapa tangguhnya performa Aprilia - serta kedua pembalap pabrikannya - pada musim ini.

Namun, saat membahas peluangnya meraih gelar juara, Martin mengakui bahwa Marquez akan sangat sulit dikalahkan.

Martin menambahkan: "Kami berhasil membuat perbedaan selama akhir pekan ini. Saya merasa telah memangkas jarak dengannya di tikungan-tikungan ke arah kiri, namun itu saja belum cukup.

"Di sektor pertama, dia benar-benar kompetitif. Namun, ada bagian lain dari lintasan di mana saya merasa lebih unggul darinya. Kita lihat saja nanti di balapan-balapan berikutnya.

"Akan sangat sulit untuk mengalahkannya, tetapi merupakan suatu kehormatan bisa bersaing dengan Marc pada tahap kejuaraan ini, apalagi saat saya masih memimpin klasemen."

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