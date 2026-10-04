Martin Terhormat Bisa Melawan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP

Jorge Martin terlibat pertarungan sengit melawan Marc Marquez untuk kemenangan MotoGP Jepang.

Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Upaya Jorge Martin untuk membendung Marc Marquez di MotoGP Jepang sempat berhasil selama beberapa lap, namun sang juara dunia sembilan kali kembali membuktikan mengapa ia menjadi favorit juara.

Start dari pole untuk kedua kalinya akhir pekan ini, Martin melakukan start yang lebih baik dibandingkan Marquez sehingga berhasil mempertahankan posisi terdepan saat memasuki tikungan pertama.

Kedua pembalap Spanyol itu segera meninggalkan Marco Bezzecchi; namun, tak lama kemudian terlihat jelas bahwa Marquez memiliki kecepatan yang sedikit lebih unggul.

Hal itu ditunjukkan lewat aksi menyalip yang brilian di tikungan sembilan oleh sang juara dunia bertahan, yang sejak saat itu terus memimpin hingga akhir.

Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Kehilangan dua kemenangan atas rival terdekatnya dalam perebutan gelar tentu menjadi pukulan bagi Martin, tapi pembalap Aprilia itu berpeluang kembali unggul di Indonesia akhir pekan depan - sirkuit yang diperkirakan lebih cocok bagi RS-GP26 dibandingkan Desmosedici GP26.

"Saya senang dengan performa saya," ujar Martin usai balapan. "Memang ada beberapa kesalahan kecil yang saya lakukan. Bagaimanapun, dengan gaya balap yang saya terapkan, saya merasa mampu meraih kemenangan, tetapi Marc [Marquez] tampil tak terkalahkan hari ini.

“Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya terus memacu motor hingga akhir, berharap bisa memancing lawan melakukan kesalahan dan memangkas jarak, namun itu sungguh sulit.

“Menurut saya, di lintasan yang biasanya menjadi tantangan berat bagi Aprilia, akhirnya kami berhasil meraih podium pertama sekaligus mencetak rekor lintasan.”

Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Poin terakhir ini patut dicatat, karena podium pertama bagi pabrikan asal Italia tersebut di Motegi sekali lagi membuktikan betapa tangguhnya performa Aprilia - serta kedua pembalap pabrikannya - pada musim ini.

Namun, saat membahas peluangnya meraih gelar juara, Martin mengakui bahwa Marquez akan sangat sulit dikalahkan.

Martin menambahkan: "Kami berhasil membuat perbedaan selama akhir pekan ini. Saya merasa telah memangkas jarak dengannya di tikungan-tikungan ke arah kiri, namun itu saja belum cukup.

"Di sektor pertama, dia benar-benar kompetitif. Namun, ada bagian lain dari lintasan di mana saya merasa lebih unggul darinya. Kita lihat saja nanti di balapan-balapan berikutnya.

"Akan sangat sulit untuk mengalahkannya, tetapi merupakan suatu kehormatan bisa bersaing dengan Marc pada tahap kejuaraan ini, apalagi saat saya masih memimpin klasemen."

Tags:

Jorge Martin
Marc Marquez
Marco Bezzecchi
MotoGP
Martin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Rutinitas Barunya Jelang Balapan MotoGP
Marc Marquez does push-ups on the grid before 2026 Japanese MotoGP Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
MotoGP Jepang 2026: Starting Grid Grand Prix di Sirkuit Motegi
Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, qualifying, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Ungkap Penyebab Tak Biasa dari DNF Sprint Race Motegi
Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Dominan, Alex Picu Insiden Tiga Pembalap
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Ducati Pastikan Masalah Rem Marc Marquez di Austria Tidak akan Terulang
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP

Latest News

MotoGP News
Martin "Terhormat" Bisa Melawan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP
1m ago
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Acosta Dihadapkan dengan Karakteristik Aneh KTM di GP Jepang
48m ago
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Kalahkan Martin untuk Double Motegi
10h ago
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Rutinitas Barunya Jelang Balapan MotoGP
12h ago
Marc Marquez does push-ups on the grid before 2026 Japanese MotoGP Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Zarco Dipenalti Usai Melanggar Aturan Menyalakan Ulang Motor
13h ago
Johann Zarco, 2026 Japanese MotoGP.

More News

MotoGP News
MotoGP Jepang 2026: Starting Grid Grand Prix di Sirkuit Motegi
13h ago
Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, qualifying, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Michelin Ambil Keputusan Krusial Soal Alokasi Ban Usai Sprint Motegi
03/10/26
Start, Japanese MotoGP Sprint.
MotoGP News
Bagnaia Ungkap Penyebab Tak Biasa dari DNF Sprint Race Motegi
03/10/26
Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Dominan, Alex Picu Insiden Tiga Pembalap
03/10/26
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Ducati Pastikan Masalah Rem Marc Marquez di Austria Tidak akan Terulang
03/10/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP