Bezzecchi Jelaskan Perbedaan Kecepatan Antara Sprint dan GP di Motegi

Setelah hari Sabtu yang sulit di Motegi, Marco Bezzecchi bangkit dengan podium yang susah payah didapat di Motegi, meski bintang Aprilia itu kehilangan poin lebih lanjut dari rival gelarnya, Jorge Martin dan Marc Marquez.

Bezzecchi, yang memulai balapan dari posisi keempat, langsung naik ke posisi ketiga setelah menyalip pemenang Grand Prix Austria, Pedro Acosta.

Kecepatan pembalap Italia itu tampak impresif di awal balapan, dan mampu menempel ketat di belakang Martin dan Marquez.

Tapi, peningkatan kecepatan pada lap keempat membuat keduanya menjauh dari pembalap asal Italia tersebut, meski Bezzecchi tidak pernah benar-benar keluar dari persaingan.

Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Faktanya, kecepatan Bezzecchi justru semakin meningkat seiring berjalannya balapan; ia bahkan mencatatkan waktu putaran terbaiknya di fase-fase akhir.

Hal serupa juga dialami oleh Enea Bastianini yang finis di posisi keempat; ia melakukan serangan di akhir balapan yang nyaris membuatnya merebut posisi ketiga dari tangan Bezzecchi.

Usai balapan, Bezzecchi berkomentar: "Balapan ini berat, terutama karena Enea [Bastianini] melaju sangat kencang. Saya terus memperbaiki waktu putaran di setiap lap, tetapi Enea terus mendekat, jadi masalah tidak mudah.

"Kami sampai di tikungan terakhir [bersama]. Saya sangat senang, podium yang sangat penting setelah kemarin di mana saya [tidak] menampilkan performa terbaik. Senang bisa kembali naik podium."

Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Terlepas dari hasil yang kuat, Bezzecchi kehilangan posisi lebih jauh dalam kejuaraan yang sebenarnya tidak mampu ia capai, karena Marquez dan Martin menyelesaikan kedua balapan di depannya akhir pekan ini.

“Saya melihat ada beberapa momen di mana saya bisa melihat Jorge [Martin] - terutama - agak lebih dekat,” tambah Bezzecchi.

“Posisi Marc [Marquez] agak terlalu jauh bagi saya untuk mengetahui apakah saya sedang mengejarnya. Namun sejujurnya, target saya adalah mencoba finis di podium.

“Jika ada peluang untuk terus menempel Jorge, saya pasti akan mencobanya; tetapi pada akhirnya, keberadaan Bastia menjadi motivasi tambahan, dan saya juga merasa lebih nyaman dengan motor di paruh kedua balapan, sehingga saya bisa terus memacu kecepatan.

“Itu merupakan kombinasi antara disalip oleh Bastia dan juga faktor kenyamanan saat mengendarai motor.”

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