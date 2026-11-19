Jorge Lorenzo merasa mantan rivalnya, Marc Marquez, kini merupakan “pembalap motor terhebat sepanjang masa”.

Gelar juara yang diraih Lorenzo pada tahun 2015 menjadikannya sebagai satu-satunya pembalap yang berhasil mengalahkan Marquez dalam pertarungan gelar MotoGP dalam kurun waktu tujuh tahun, dari 2013 hingga 2019.

Satu-satunya musim lain di mana Marquez gagal meraih gelar juara - tanpa harus melewatkan beberapa putaran akibat cedera - adalah musim 2024, saat ia membalap untuk Gresini Ducati.

Marquez kembali ke puncak performa bersama tim pabrikan Ducati tahun lalu, dan meskipun sempat absen beberapa putaran karena menjalani operasi di awal musim, ia kini menuju Portimao dengan peluang untuk menyamai rekor delapan gelar juara di kelas utama yang dipegang oleh Giacomo Agostini.

Marc Marquez. © Gold and Goose

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“Sepertinya [Marc Marquez] akan menyamai rekor Agostini di kelas utama dengan delapan gelar juara dunia,” ujar Jorge Lorenzo kepada MotoGP.com.

“Dia akan menjadi pembalap terbaik dalam sejarah. Dan dari segi teknik serta keterampilan, menurut saya dia adalah yang terhebat sepanjang masa.”

Marc Marquez, 2016 Australian MotoGP at Phillip Island. © Gold and Goose

"Versi yang benar-benar berbeda" dari Marc Marquez

Saat berhadapan dengan Lorenzo, Marquez berada dalam puncak kondisi fisiknya; namun, dalam enam tahun terakhir, ia telah menjalani tujuh kali operasi pada lengan dan bahu kanannya.

“Hal yang paling mengejutkan saya adalah hasratnya untuk terus menang,” ujar Lorenzo. “Setelah semua yang telah ia lalui, sungguh luar biasa bahwa ia masih tetap berada di papan atas.

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“Terutama, dia belajar banyak tentang cara mengelola situasi. Marc yang sekarang sangat berbeda dibandingkan Marc 10 tahun lalu, yang selalu mengambil risiko dalam kondisi apa pun dan di lintasan mana pun.

“Kini, dia menjadi pembalap yang jauh lebih dewasa dan cerdas, lebih lengkap - meskipun mungkin tidak se-eksplosif dulu dan secara fisik sedikit lebih lemah - namun secara keseluruhan, dia tetap sangat kompetitif bagi para pesaingnya.”

Marco Bezzecchi vs Marc Marquez points swing per round, MotoGP 2026. © Peter McLaren

Meski demikian, Lorenzo melontarkan pernyataan senada dengan mantan rekan setimnya di Ducati, Andrea Dovizioso, dengan mengatakan bahwa Aprilia - dan khususnya Marco Bezzecchi - telah ‘menyia-nyiakan’ peluang emas.

Bezzecchi sempat unggul 102 poin atas Marquez di awal musim, namun kini justru tertinggal 74 poin saat menuju Portimao.

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“Secara umum, kedua pembalap Aprilia, terutama Bezzecchi, telah membuang peluang besar untuk meraih gelar juara dunia dengan motor yang menurut saya merupakan motor terbaik tahun ini, yaitu Aprilia,” ujar Lorenzo.

“Saat Anda bersaing melawan Marc, Anda harus sadar bahwa dengan pengalaman dan kecepatannya, Anda tidak boleh memberinya celah sedikit pun.”

Marc Marquez, Jorge Martin points swing per round in MotoGP 2026. © Peter McLaren

Sementara harapan Bezzecchi untuk meraih gelar juara terpukul hebat setelah hanya mengumpulkan 13 poin dalam empat putaran di musim panas, rekan setimnya, Jorge Martin, muncul sebagai pesaing terdekat Marquez.

Tapi, cedera pergelangan tangan yang dialami di Phillip Island membuat Martin harus absen di Sepang, sebelum ia melakukan upaya berani di Qatar untuk meminimalkan dampak buruk terhadap peluang perebutan gelarnya.

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“Sangat berani darinya,” ujar Lorenzo, yang pernah mengalami kejadian serupa saat ia mengalami patah tulang selangka dalam sesi latihan di Assen pada tahun 2013, namun tetap kembali berlomba setelah menjalani operasi.

“Dia menunjukkan betapa besar kesediaannya untuk mempertaruhkan kesehatan demi meraih gelar juara yang sulit ini.

“Tidaklah mudah untuk membalap dalam kondisi cedera dengan motor-motor seperti ini.”

Martin, juara MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati, tertinggal 60 poin dari Marquez menjelang akhir pekan ini, dengan hanya 74 poin yang masih bisa diperebutkan.