Dengan grid MotoGP 2027 sudah terisi penuh, Maverick Vinales mulai melihat opsi lain untuk menjadi pembalap pengganti demi melanjutkan kariernya.

Pemenang balapan MotoGP bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia ini akan meninggalkan Tech3 KTM setelah seri penutup musim di Portimao dan Valencia.

Vinales, yang telah berjuang menghadapi cedera bahu berkepanjangan sejak kecelakaan di Sachsenring pada Juli 2025, sempat melontarkan kritik terbuka terhadap KTM terkait cara mereka menangani masa depannya awal tahun ini.

Pria asal Spanyol itu menambahkan bahwa ia merasa “kelelahan” dengan dunia MotoGP dan ingin melakukan sesuatu yang berbeda.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

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Namun, setelah absen dalam empat putaran untuk menjalani perawatan lebih lanjut, Vinales menegaskan, "Saya belum selesai di sini," saat ia kembali berlaga di Motegi.

Meski sempat mengalami masalah bahu lagi selama rangkaian flyaway, Vinales kembali tampil bersama Tech3 akhir pekan ini dan menegaskan kembali niatnya untuk terus berkarier di MotoGP.

"Impian masa kecil saya adalah menjadi juara MotoGP; kejuaraan lain tidak menarik bagi saya," ujar Vinales seperti dikutip oleh Marca.com.

Hilangnya jatah wildcard mulai musim depan tidak hanya membuat kontrak sebagai pembalap tes jadi kurang menarik, tetapi juga akan membuat Vinales terikat pada satu pabrikan saja dalam hal peluang menjadi pembalap pengganti jika terjadi cedera.

Sebaliknya, bersiap untuk turun sebagai pembalap pengganti bagi berbagai tim mungkin menjadi peluang terbaik bagi pemenang sepuluh balapan MotoGP tersebut untuk bisa kembali berlomba.

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Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Kelima pabrikan MotoGP musim ini sempat membutuhkan pembalap pengganti akibat cedera, dengan Francesco Bagnaia (Ducati), Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) dipastikan absen akhir pekan ini di Portugal

“Pembalap pengganti? Tentu saja, itu bisa menjadi pilihan,” ujar Vinales. “Saya ingin balapan di MotoGP; saya akan mencari cara untuk bisa mewujudkannya.

“Rencana saya adalah: Pertama, memulihkan diri dari cedera bahu - yang akan memakan waktu cukup lama - lalu mencari cara untuk bisa kembali berlomba. Saya sedang mengusahakannya.”

Vinales kemudian melontarkan candaan mengenai kemungkinan masa depan sebagai seorang ‘pekerja lepas’.

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"Jika saya menjadi pekerja lepas, itu akan sempurna. Mungkin saya bisa melakukannya sepanjang musim, mencoba berbagai motor yang berbeda!"

Vinales mengatakan bahwa jeda akhir pekan setelah balapan di Qatar memberi waktu bagi bahunya untuk pulih setelah tekanan dari triple-header yang mencakup GP Australia dan GP Malaysia.

Pemeriksaan lebih lanjut yang lebih mendetail direncanakan akan dilakukan setelah seri penutup di Valencia.

"Jika operasi memang benar-benar diperlukan, saya akan menjalaninya, tetapi saya harus absen hingga musim panas," ujar Vinales.

Vinales, yang mendapati motor 850cc KTM jauh lebih ringan secara fisik saat uji coba di Red Bull Ring pada bulan September, mengatakan bahwa masalah kekuatan bahunya hanya muncul saat mengendarai motor MotoGP 1000cc - jenis motor yang akan segera dipensiunkan.

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