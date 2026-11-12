Vinales Isyaratkan Tidak akan Kembali untuk Dua Balapan Terakhir

Karier MotoGP Maverick Vinales mungkin sudah berakhir lebih awal.

Vinales could pull out of final two rounds of 2026
Vinales could pull out of final two rounds of 2026
© Gold and Goose

Maverick Vinales mengatakan ia akan berhenti balapan jika hasil scanning minggu ini menunjukkan cedera bahunya lebih parah dari yang diperkirakan, yang berarti ia sudah menjalani balapan terakhirnya di MotoGP.

Pembalap Tech3 KTM tersebut mengalami cedera bahu yang rumit akibat kecelakaan pada Grand Prix Jerman 2025, dengan efek dari cedera tersebut terus mempengaruhinya hingga tahun 2026.

Kondisi ini praktis memupus harapannya untuk mengamankan posisi di grid untuk tahun 2027. Padahal, ia sempat diproyeksikan untuk bergabung dengan tim pabrikan KTM, sebelum performa yang kurang memuaskan di awal musim membuat pihak pabrikan mengubah keputusannya.

Selain itu, akibat performa yang minim dan waktu yang dihabiskan di luar lintasan, ia tidak berhasil mendapatkan alternatif lain untuk musim depan.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

“Saya tak punya motivasi untuk melanjutkan”

Vinales kembali beraksi di Jepang setelah absen dalam empat balapan menyusul jeda musim panas, namun kondisi fisiknya belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Ia baru-baru ini mengakui bahwa dirinya terpaksa tetap membalap karena adanya klausul dalam kontrak yang berkaitan dengan bayarannya.

Namun, setelah Grand Prix Qatar yang sulit - di mana ia finis jauh di posisi ke-13 dari 16 pembalap yang start, padahal di putaran yang sama tahun lalu ia memperebutkan kemenangan - Vinales tampaknya telah mencapai titik batas kesabarannya.

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Akhir pekan lalu di Qatar, ia menyampaikan kepada segelintir awak media yang hadir bahwa ia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut minggu ini. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan cederanya tidak membaik, maka ia akan segera berhenti balapan.

"Jika ada sesuatu yang patah, saya akan berhenti, karena tidak ada gunanya untuk terus melanjutkannya," ujarnya, sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport.

“Saya tidak bisa meningkat, dan saya tidak suka berada di posisi tertinggal. Saya benci setiap putaran yang saya lalui dalam situasi seperti ini.

“Jadi, jika saya mendapati tidak ada satu pun hal positif dan saya tidak bisa melakukan perbaikan, maka saya akan berhenti.

“Saya tidak punya motivasi untuk melanjutkannya karena, jika perasaan saya seperti ini, tidak ada gunanya menaiki sepeda dan berkendara dengan kemampuan hanya 50%.

“Jadi, kita lihat saja apakah ada sesuatu yang rusak dan apakah saya bisa memperbaikinya atau tidak.

“Mungkin saya perlu menjalani operasi, atau mungkin saya bisa pulih secara bertahap dengan berdiam di rumah dan mengikuti program rehabilitasi yang tepat.

“Jika itu tidak memungkinkan, maka bagi saya, semuanya berakhir, karena situasinya benar-benar sangat rumit.”

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Apa selanjutnya untuk Vinales?

Vinales, pemenang sepuluh balapan MotoGP, sempat dikaitkan dengan peran sebagai pembalap penguji  Ducati, namun hingga kini, rumor tersebut belum membuahkan hasil apa pun.

Kondisi cederanya saat ini hampir pasti memengaruhi kesepakatan apa pun terkait peran pembalap penguji yang mungkin sedang ia negosiasikan.

Jika Vinales harus melewatkan dua putaran terakhir di Portugal dan Valencia, pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, kemungkinan besar akan ditunjuk untuk menggantikannya.

Tags:

Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
Vinales Isyaratkan Tidak akan Kembali untuk Dua Balapan Terakhir
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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