RESMI: KTM Umumkan Maverick Vinales Kembali di GP Jepang

Maverick Vinales akan kembali beraksi di Grand Prix Jepang.

Maverick Vinales is back in action for the Japanese GP
Maverick Vinales is back in action for the Japanese GP
© Gold and Goose

Tech3 KTM telah mengonfirmasi bahwa Maverick Vinales akan kembali beraksi akhir pekan ini di MotoGP Jepang setelah absen sejak jeda musim panas.

Vinales, pemenang 10 Grand Prix MotoGP untuk Suzuki, Yamaha, dan Aprilia, telah berjuang mengatasi cedera bahu  yang dideritanya sejak Sachsenring 2025.

Selama jeda musim panas, ditemukan adanya robekan pada otot bahu yang sebelumnya tidak terdiagnosis, memaksa Maverick Vinales melewatkan Grand Prix Inggris, Aragon, San Marino, dan Austria selama masa pemulihan.

Meskipun tidak ada jadwal pasti yang diberikan untuk proses ini, Tech3 kini telah mengonfirmasi bahwa Vinales akan kembali berlaga akhir pekan ini di Motegi.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

"Saya sangat senang akhirnya bisa mengatakan bahwa saya akan kembali balapan," ujar Vinales.

"Beberapa bulan terakhir ini merupakan proses yang panjang, dan saya telah bekerja keras setiap hari untuk mencapai titik ini.

"Kondisi saya belum 100%, tetapi saya berada di jalur yang tepat dan merasa siap untuk mengambil langkah selanjutnya ini.

“Di Motegi, fokusnya adalah membangun performa secara bertahap, memahami kondisi fisik saya saat ini, serta mengembalikan kembali feeling saya saat mengendarai motor.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada semua pihak di Red Bull APC dan tim dokter atas segala upaya serta dukungan mereka selama masa pemulihan saya. Saya sudah tidak sabar untuk kembali mengendarai motor dan berlomba lagi.”

Maverick Vinales hasn't been on track since the July's German MotoGP.
Maverick Vinales hasn't been on track since the July's German MotoGP.
© Gold and Goose

Kembalinya Vinales - setidaknya untuk saat ini - pada dasarnya menepis anggapan bahwa KTM sedang mencari cara untuk mendepak pembalap asal Spanyol itu secara permanen selama sisa musim ini.

Kabar tersebut muncul setelah Grand Prix Jerman, di mana hubungan antara Vinales dan KTM mencapai titik terendah akibat perselisihan terkait kontraknya untuk tahun 2027.

Vinales kini tidak memiliki tim untuk musim depan, dan rencana masa depannya belum diumumkan.

"Kami sangat senang dapat mengonfirmasi bahwa Maverick akan kembali bersama kami di Jepang," ujar Team Manager Tech3, Nicolas Goyon.

"Sejak awal proses ini, prioritas kami adalah mendukung pemulihannya dan memastikan ia kembali saat sudah siap, alih-alih memaksakan proses tersebut.

“Perjalanannya memang lebih panjang dari yang kami perkirakan semula, namun Maverick telah bekerja sangat keras selama masa rehabilitasinya, dan sungguh menyenangkan melihatnya kini siap untuk kembali ke lintasan balap.

“Kami paham bahwa kembali berkompetisi setelah absen begitu lama akan membutuhkan waktu, jadi kami akan mendukung Maverick sepanjang akhir pekan ini dan membiarkannya membangun kembali ritme balapnya secara bertahap.

“Di saat yang sama, sungguh luar biasa bagi seluruh tim untuk kembali memiliki susunan pembalap yang lengkap, dan kami tak sabar untuk kembali bekerja sama dengan Maverick di Motegi.”

Tags:

Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
RESMI: KTM Umumkan Maverick Vinales Kembali di GP Jepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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