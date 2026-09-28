Pindah ke Honda, Quartararo akan Tinggalkan Monster Energy?

Juara dunia MotoGP Fabio Quartararo dikabarkan akan mengakhiri sponsorship lamanya Monster Energy saat ia bergabung dengan Honda pada tahun 2027.

Pembalap asal Prancis tersebut telah menjadi atlet Monster sejak ia naik ke kelas MotoGP pada tahun 2019 bersama tim Petronas SRT Yamaha.

Hal itu berlanjut saat ia pindah ke tim pabrikan Yamaha pada tahun 2021, dengan Monster sebagai sponsor utama tim tersebut.

Fabio Quartararo meraih seluruh 11 kemenangan MotoGP dan gelar juara dunia tahun 2021 miliknya dengan membawa merek Monster.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP © Gold and Goose

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Red Bull kembali ke Honda

Kabar tersebut beredar setelah dalam beberapa hari terakhir media Italia GPOne melaporkan bahwa Red Bull akan kembali ke Honda sebagai sponsor besar untuk musim 2027.

Sebelumnya, merek tersebut mensponsori tim pabrikan Honda pada masa-masa dominasinya bersama Marc Marquez.

Namun, kemitraan ini berakhir ketika Marquez meninggalkan Honda pada akhir musim 2023 untuk bergabung dengan tim Gresini Ducati.

Marquez turut membawa Red Bull bersamanya sebagai sponsor pribadi.

Fabio Quartararo, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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Seiring dengan rencana Red Bull untuk mengisi tempat sponsor motor Honda mulai tahun 2027, Quartararo pun akan mengikuti langkah tersebut.

Seperti dilaporkan Motorsport, Quartararo akan mengakhiri kerja samanya dengan Monster dan dijadwalkan mulai disponsori oleh Red Bull paling cepat pada tes pascamusim di Valencia tanggal 1 Desember.

Dengan demikian, tahun 2027 akan menjadi momen pertama dalam karier MotoGP Quartararo di mana ia membalap tanpa dukungan sponsor Monster.

Masih harus dilihat apakah Monster akan melanjutkan kemitraannya dengan Yamaha.

Brand tersebut akan menjadi sponsor utama Aprilia pada tahun 2027, sementara Jorge Martin - yang disokong Red Bull dan harus menghentikan dukungan tersebut akibat kontrak Monster dengan Aprilia - akan bergabung dengan Yamaha.

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Tahun lalu, Marc Marquez terpaksa mengakhiri kerja samanya dengan Red Bull saat ia bergabung dengan tim Ducati yang didukung Monster.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir muncul spekulasi bahwa duet Pedro Acosta dan Marquez di Ducati mulai tahun 2027 dapat membuka jalan bagi pabrikan asal Italia tersebut untuk menyambut Red Bull ke dalam jajaran sponsornya.