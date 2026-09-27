Aprilia Mendukung Langkah Jorge Martin untuk Tidak Operasi Arm-Pump

Setelah melorot dari memimpin balapan dan finis kelima karena masalah arm-pump di Misano, Jorge Martin mempertimbangkan opsi operasi jika masalah tersebut kembali muncul di Austria.

Untungnya bagi sang pembalap Aprilia, itu tidak terjadi. Martin memenangi Sprint Race dan finis kedua di Grand Prix untuk memantapkan posisinya di puncak klasemen.

“Kondisi saya belum 100 persen. Namun, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat di Misano. Jadi, kami berada di jalur yang tepat,” ujar Jorge Martin setelah finis kedua di belakang Pedro Acosta, tapi mengungguli rival utamanya di pertarungan gelar, Marc Marquez, di kedua balapan.

“Saya tidak akan menjalani operasi besok. Saya akan mencoba untuk terus seperti ini.”

Marquez and Martin congratulate Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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Akhir pekan Austria pada dasarnya kesempatan terakhir bagi Martin untuk menjalani operasi sebelum menghadapi rangkaian lima balapan flyaway yang padat dalam kurun waktu enam akhir pekan.

Ia mengawali rangkaian tersebut dengan keunggulan 12 poin atas Marquez dan selisih 42 poin di depan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.

Tapi, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menegaskan bahwa keberhasilan merebut kembali posisi puncak klasemen tidak memengaruhi keputusan Martin.

"Tidak, menurut saya tidak demikian," ujar Rivola kepada Sky Italia. "Saya rasa Jorge ingin tetap fokus dan konsisten, serta tidak mengambil risiko saat ini.

"Menurut saya, risiko yang lebih kecil adalah tidak menjalani operasi dibandingkan menjalani operasi, mengingat dia tidak mengalami masalah apa pun hari ini."

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Jorge Martin leads, Start, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Rivola menambahkan: "Pada hari Minggu di Misano, kondisinya kurang prima di pagi hari, jadi mungkin ada serangkaian faktor tambahan, tapi saya tidak tahu pasti. Mari kita berharap semuanya berjalan lancar."

Lengan kanan Martin akan menghadapi ujian berikutnya saat sesi latihan dimulai di Motegi akhir pekan depan.

"Kini kami memasuki tur Asia dalam kondisi yang menurut saya sangat baik, serta lebih memahami karakteristik motornya," ujar Martin.

"Dan menurut saya, ini kabar baik [karena tidak perlu menjalani operasi], sebab menjalani operasi itu mengandung risiko besar."

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