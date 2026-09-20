Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Klasemen MotoGP 2026 terbaru setelah Grand Prix Austria di Sirkuit Red Bull RIng, putaran 15 dari 22.
Jorge Martin menambah keunggulannya atas Marc Marquez di klasemen MotoGP 2026 usai balapan Grand Prix Austria hari Minggu di Sirkuit Red Bull Ring.
Setelah sempat berbagi posisi puncak sebelum tiba di Austria, hasil finis 1-2 membuat Martin kini unggul 12 poin atas juara bertahan dari Ducati tersebut, yang gagal meraih podium pada balapan utama.
Rekan setim Martin di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, juga kehilangan posisi dan kini tertinggal lebih dari selisih poin satu akhir pekan balapan (37 poin) di belakang Martin.
Kemenangan perdana Pedro Acosta di MotoGP membuat pembalap KTM tersebut naik ke posisi keempat dalam klasemen, menggeser Fabio di Giannantonio dan Ai Ogura.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Austria - Red Bull Ring
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|306
|2
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|294
|(-12)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|264
|(-42)
|4
|^2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|234
|(-72)
|5
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|230
|(-76)
|6
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|222
|(-84)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|203
|(-103)
|8
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|158
|(-148)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|156
|(-150)
|10
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|115
|(-191)
|11
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|98
|(-208)
|12
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|97
|(-209)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|94
|(-212)
|14
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|65
|(-241)
|15
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|61
|(-245)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|56
|(-250)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|45
|(-261)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-273)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|28
|(-278)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|24
|(-282)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-288)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|10
|(-296)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-297)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-300)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-301)
|26
|N/A
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|3
|(-303)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie