Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring

Klasemen MotoGP 2026 terbaru setelah Grand Prix Austria di Sirkuit Red Bull RIng, putaran 15 dari 22.

New MotoGP standings after the Red Bull Ring.
New MotoGP standings after the Red Bull Ring.
© Gold and Goose

Jorge Martin menambah keunggulannya atas Marc Marquez di klasemen MotoGP 2026 usai balapan Grand Prix Austria hari Minggu di Sirkuit Red Bull Ring.

Setelah sempat berbagi posisi puncak sebelum tiba di Austria, hasil finis 1-2 membuat Martin kini unggul 12 poin atas juara bertahan dari Ducati tersebut, yang gagal meraih podium pada balapan utama.

Rekan setim Martin di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, juga kehilangan posisi dan kini tertinggal lebih dari selisih poin satu akhir pekan balapan (37 poin) di belakang Martin.

Kemenangan perdana Pedro Acosta di MotoGP membuat pembalap KTM tersebut naik ke posisi keempat dalam klasemen, menggeser Fabio di Giannantonio dan Ai Ogura.

MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Austria - Red Bull Ring

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)306 
2=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)294(-12)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)264(-42)
4^2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)234(-72)
5˅1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)230(-76)
6˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)222(-84)
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)203(-103)
8=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)158(-148)
9=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)156(-150)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)115(-191)
11=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)98(-208)
12=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)97(-209)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)94(-212)
14=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*65(-241)
15=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)61(-245)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)56(-250)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)45(-261)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-273)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)28(-278)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)24(-282)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*18(-288)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)10(-296)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-297)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-300)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-301)
26N/ATakaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)3(-303)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Ai Ogura
MotoGP
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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