Martin Dapat "Kejutan Besar" saat Kekhawatiran Cedera Mereda

Jorge Martin memberikan kabar positif seputar kondisi arm-pump nya setelah latihan Grand Prix Austria.

“Big surprise” - Martin surgery fears eased in Austria
“Big surprise” - Martin surgery fears eased in Austria
© Gold and Goose

Jorge Martin mendapat "kejutan besar" yang menggembirakan terkait kondisi lengan kanannya setelah latihan Jumat untuk MotoGP Austria di Red Bull Ring.

Pembalap Aprilia tersebut - yang memiliki poin sama dengan Marc Marquez di puncak klasemen kejuaraan dunia - memanfaatkan akhir pekan ini untuk menilai apakah ia memerlukan operasi setelah mengalami masalah arm-pump di Misano.

Martin mencatatkan waktu tercepat kelima pada hari Jumat, tepat di belakang Marquez dan hanya terpaut 0,222 detik dari pembalap tercepat, Pedro Acosta, sembari melaporkan bahwa masalah yang ia alami di Misano tidak terulang kembali.

"Bagus," ujarnya mengenai kondisi lengannya. "Sejujurnya, ini sangat mengejutkan. Pastinya, semua upaya yang saya lakukan sepanjang minggu ini [untuk menangani lengan tersebut] membuahkan hasil yang baik, dan saya merasa jauh lebih baik.

Jorge Martin, Fabio di Giannantonio, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Jorge Martin, Fabio di Giannantonio, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

“Hal ini masih menjadi tanda tanya hingga hari Minggu setelah balapan, tetapi saya merasa sangat baik hari ini, dan saya harap ini tidak akan menjadi masalah sepanjang akhir pekan.

“Saya berharap bisa terus membalap dengan kemampuan 100%, dan hari ini saya berhasil melakukannya.

“Jadi, fokusnya lebih pada mencari pengaturan yang tepat dan bekerja dengan motor, dan saya bisa melakukannya tanpa harus memikirkan hal itu.”

Jika Martin benar-benar menjalani operasi pekan depan, ia hanya memiliki waktu maksimal sepuluh hari untuk pemulihan sebelum sesi latihan bebas di ajang MotoGP Jepang berikutnya.

"Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat menjalani operasi. Itulah sebabnya saya agak takut untuk melakukannya," ujarnya.

"Karena hasilnya bisa saja baik - mungkin setelah satu minggu saya sudah bisa kembali mengendarai motor. Namun, bisa juga hasilnya buruk, dan saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan terkait hal ini di masa lalu.

"Jadi, saya harus mengambil keputusan ini dengan bijak dan cermat."

Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Sebelum masalah arm-pump muncul pada hari Minggu lalu, Martin sempat menyalip Marc Marquez dan memimpin jalannya balapan di Misano.

Meskipun Acosta mencuri perhatian dengan menjadi yang tercepat di kedua sesi latihan hari Jumat, Martin juga menunjukkan kecepatan yang sangat kompetitif.

"Perasaan saya bagus. Dari segi kecepatan, saya merasa berada di kelompok terdepa, salah satu yang terkuat selain Pedro. Dia tampak sangat tangguh, dengan catatan waktu lap yang sangat cepat serta kecepatan balap yang luar biasa," ujar Martin.

"Namun, saya merasa cukup kuat. Saya mampu melakukan simulasi balap yang panjang dengan konsisten, dan saya merasa nyaman.

“Saya tahu di mana harus melakukan perbaikan; jadi, jika kami mengambil langkah kecil ini, hal itu bisa membantu saya di sepanjang lintasan dan saya bisa memangkas selisih waktu tersebut.

“Jadi, saya merasa jauh lebih kuat dibandingkan musim lalu, dan mampu mengendalikan motor sesuai keinginan saya.”

Martin meningkatkan kecepatannya hari Sabtu untuk mengalahkan Pedro Acosta dan Marc Marquez untuk pole position.

Tags:

Jorge Martin
Aprilia
Aprilia Racing
MotoGP
Martin Dapat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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