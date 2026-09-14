Martin Ungkap Masalah Arm-Pump yang Dideritanya di GP Misano

Pembalap Aprilia Jorge Martin mengaku kehilangan kendali atas motornya di tengah balapan MotoGP San Marino akibat masalah arm-pump, dan kini ia menghadapi dilema terkait opsi operasi.

Martin muncul sebagai penantang kemenangan di awal Grand Prix 27 lap setelah ia berhasil menyalip Marc Marquez - pemenang balapan pada akhirnya - di awal balapan.

Tapi kecepatan Jorge Martin memudar di fase akhir balapan saat ia finis kelima di garis finis, dengan Marquez kini menyamai poinnya di puncak klasemen.

Martin mengatakan bahwa arm pump menjadi penyebab kesulitan yang dialaminya, dan kini ia sedang mempertimbangkan untuk menjalani operasi.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 San Marino MotoGP © Gold and Goose

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"Saya mengalami masalah besar dengan arm pump," ujarnya. "Sayang sekali. Menurut saya, kami kehilangan peluang besar hari ini. Perasaan saya sangat bagus. Saya mengawali balapan dengan sangat baik.

"Saya sempat mengira Marc akan menjauh, tetapi kemudian saya berhasil mengejarnya lagi dan mengambil alih posisi memimpin.

“Setelah itu, saya bahkan sempat menjauh. Saya merasa ritme saya bagus; saya tidak memacu motor secara gila-gilaan, namun tetap bisa memperlebar jarak.

“Namun kemudian, saya mulai mengalami masalah saat mengerem dan saat membuka gas, dan kondisinya makin memburuk di setiap putaran.

“Pada akhirnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa; saya benar-benar kehilangan kendali atas motor. Sayang sekali.

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“Ini adalah masalah yang baru muncul hari ini. Memang, saya sempat agak kesulitan sepanjang akhir pekan, tetapi saya tidak menyangka hal ini akan menjadi masalah utama dalam balapan hari ini.

“Sekarang saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan apa pun. Saya harus memulihkan diri dengan baik dan berusaha untuk tetap fokus menghadapi balapan di Austria, tapi kami jelas perlu memahami langkah apa yang harus diambil setelah Austria - apakah harus menjalani operasi atau tidak - mengingat jadwal balapan saat ini sangat padat."

“Jadi, saya tidak tahu apakah pilihan terbaiknya adalah menjalani operasi atau tidak. Namun, ini adalah hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan.

"Situasinya hari ini memang seperti ini. Saya rasa saya harus merasa senang karena pada hari Jumat posisi saya berada di ambang batas untuk lolos ke Q2.

“Hari ini saya sempat memimpin dan menjauh dari rombongan. Saya sangat menikmati lap-lap awal itu, saya sangat senang dan rasanya luar biasa bisa bertarung dengan Marc serta menyalipnya. Namun, inilah balapan dan hal seperti ini bisa saja terjadi.”

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Jorge Martin, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

"Saya tidak ingin kehilangan peluang ini"

Martin tidak lagi mengalami masalah arm pump sejak menjalani operasi pada tahun 2019, dan ia akan memanfaatkan Grand Prix Austria pekan depan untuk menilai apakah masalah tersebut dapat ditangani tanpa harus kembali menjalani operasi.

"Saya pernah mengalaminya pada tahun 2019 dan menjalani operasi; setelah itu, saya tidak pernah lagi mengalami masalah ini," tambahnya.

"Saya pernah menang di sini sebelumnya. Kini masalah itu muncul kembali. Saya melihat ada pembalap lain yang kembali mengalami masalah ini setelah bertahun-tahun dan mungkin harus menjalani operasi lagi.

“Mungkin ini terjadi pada saya, mungkin juga tidak. Saya akan mencoba memahaminya bersama dokter, mendengarkan penjelasan mengenai waktu pemulihan, dan melihat apa yang bisa saya lakukan, karena saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini.

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“Saya merasa siap untuk bersaing memperebutkan gelar juara; hari ini pun saya siap berjuang untuk meraih kemenangan. Jadi, situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi saya. Namun, kita perlu memeriksanya terlebih dahulu.

“Yang pasti, saya merasa siap; saya merasa memiliki kecepatan, motor, dan tim yang mumpuni, saya memiliki segalanya, tidak ada yang kurang.

“Tapi sekarang ada tanda tanya terkait kondisi lengan saya. Saya rasa balapan di Austria tidak akan menjadi masalah, tapi saya tidak tahu pasti.

“Yang jelas, ini akan menjadi ujian yang bagus; jadi jika tidak ada masalah di Austria, mungkin saya bisa melangkah maju dan melupakan hal ini.

“Namun, bisa saja masalah ini muncul lagi di balapan lain. Jadi, ini bisa menjadi faktor penentu apakah saya akan kehilangan gelar juara atau tidak. Saya tidak tahu.”

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