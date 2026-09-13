Marc Marquez Merasa Seperti Mimpi Bisa Memimpin Klasemen di 2026

Marc Marquez mengatakan rasanya "seperti mimpi" bisa memimpin klasemen MotoGP 2026 untuk pertama kalinya, menyusul kemenangannya di Grand Prix San Marino.

Datang sebagai juara bertahan, Marquez tidak menghadapi musim 2026 yang mudah. Masalah cedera di awal musim membuatnya tertinggal, sebelum patah tulang kaki di Grand Prix Prancis memaksanya naik meja operasi.

Selain menyembuhkan kakinya, Marc Marquez juga melakukan prosedur pada lengan kanannnya untuk memperbaiki masalah saraf yang telah menggangunya sejak kecelakaan Grand Prix Indonesia Oktober lalu.

Saat kembali berlaga di Grand Prix Italia pada bulan Mei, pembalap Ducati tersebut terpaut 102 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan setelah Grand Prix, sehingga peluangnya untuk bersaing memperebutkan gelar praktis sudah tertutup.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP © Gold and Goose

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Namun sejak saat itu, Marquez meraih kemenangan di Hungaria, Ceko, Jerman, Aragon, dan Misano untuk sepenuhnya menutup defisit 102 poin tersebut.

Memanfaatkan insiden kecelakaan yang dialami Marco Bezzecchi saat sedang memimpin balapan serta kesulitan yang dihadapi Jorge Martin - yang finis kelima di Misano - kemenangan Marquez di Grand Prix San Marino membuatnya naik ke puncak klasemen untuk pertama kalinya musim ini.

"Luar biasa. Rasanya sungguh luar biasa," ujar Marquez di parc ferme usai mencatatkan kemenangan Grand Prix kelimanya musim ini.

“Tapi jangan pernah menyerah. Saya akan terus berjuang hingga akhir. Ini belum selesai, tapi ini juga belum berakhir.

“Jadi, kami berada dalam persaingan kejuaraan, bertarung melawan para pembalap yang sangat hebat, terutama Martin dan Bez.

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Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

“Namun, seperti yang kita lihat, segalanya berada di batas maksimal, dan kesalahan kecil bisa berakibat hilangnya banyak poin.

“Dan hari ini, memang benar saat balapan - setelah kesalahan Bezzecchi - saya sempat terlalu percaya diri, lalu Martin menyerang saya.

“Tapi kemudian saya kembali mendapatkan kepercayaan diri, mempertahankan kecepatan, dan saya senang karena raihan 37 poin di Misano ini sangat berarti.”

Marquez kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Martin, 274 poin, tapi ia klasemen berkat lima kemenangan Grand Prix dibandingkan dengan satu kemenangan milik Martin.

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Kecelakaan yang dialami Bezzecchi di Misano membuat selisih poinnya dengan Marquez di klasemen kini menjadi 33 poin.

Akhir pekan yang sulit untuk Aprilia di Misano juga membuat Ducati mengkudeta puncak klasemen konstruktor dengan keunggulan dua poin.