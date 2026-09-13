“Tujuh Mesin Meledak” – KTM Mengenang Masa Paling Mengerikan di MotoGP

KTM mengalami tujuh kegagalan mesin MotoGP akibat cacat produksi tersembunyi pada dapur pacu RC16 tahun ini, menciptakan situasi yang disebut Pit Beirer sebagai "masa paling mengerikan" bagi proyek tersebut.

Krisis ini muncul saat KTM berupaya bangkit dari masalah keuangan yang melanda seluruh perusahaan, dan situasinya sangat sulit dipahami karena spesifikasi mesin MotoGP telah dibekukan sejak awal musim lalu.

Namun, jika desainnya tidak berubah, mengapa mesin KTM yang 'sama' itu tiba-tiba mengalami kegagalan?

Masalah reabilitas lain yang tidak berkaitan semakin mempersulit proses penelusuran, tapi KTM akhirnya menemukan sumber masalah pada kesalahan Quality Control pada sebuah komponen yang menerima beban kerja tinggi dan dipasok oleh pihak eksternal.

Pedro Acosta, engine issue, 2026 Dutch MotoGP. © Gold and Goose

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Meski demikian, KTM tidak bisa begitu saja mengganti komponen yang bermasalah karena mesin yang telah disegel itu hanya boleh dibuka dengan izin dari para rival mereka di MotoGP, yang tentu saja merasa "curiga".

"Tahun ini, saya pikir kami sudah kembali ke keadaan normal, namun masalah mesin ini nyaris menghancurkan kami," ujar Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer.

"Selain masalah [keuangan] lain yang kami hadapi di markas, bagi saya ini adalah masa-masa paling mengerikan dalam keseluruhan proyek MotoGP ini.

“Kami kehilangan kendali sepenuhnya dan tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya komponen [bermasalah] di dalam mesin, mengingat mesin-mesin tersebut sudah disegel.

“Setelah homologasi tahun lalu, mesin yang digunakan tahun ini sama persis dengan tahun lalu. Anda bahkan tidak diperbolehkan menyentuh satu komponen pun.”

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Pit Beirer, KTM. © Gold and Goose

“Dengan mesin berputaran tinggi seperti ini, saat satu mesin rusak, rasanya seperti, ‘Ya, hal itu bisa saja terjadi’. Itu kadang menimpa kita semua. Jadi, Anda tidak panik. Tapi kemudian mesin berikutnya rusak, lalu Anda memasang mesin pengganti, dan mesin itu pun rusak lagi.

“Anda jadi bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana, karena jika Anda melakukan penyetelan lalu terjadi kerusakan, biasanya Anda ingin mundur satu langkah. Namun, tidak ada jalan untuk mundur.

“Jadi, itulah hal berikutnya yang harus kami lalui. Saya sangat berharap mulai sekarang kita bisa kembali ke situasi normal.

“Saya juga sangat senang melihat Pedro benar-benar kembali menemukan performa terbaiknya di Aragon - mungkin melanjutkan apa yang sempat kami capai di Barcelona.

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“Sebab, hingga balapan di Barcelona, ​​kami menaruh harapan besar. Kami semakin kompetitif, namun kemudian kejadian itu pun terjadi.”

Alex Marquez accident, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

“Kami menyadarinya di Mugello”

Insiden terkait mesin yang paling mencolok yang dialami KTM terjadi saat Pedro Acosta kehilangan tenaga ketika sedang memimpin balapan di Catalunya, yang memicu kecelakaan hebat akibat ia ditabrak dari belakang oleh Alex Marquez.

Namun, Beirer mengungkapkan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh masalah ECU yang terpisah.

"Apa yang dialami Pedro di Barcelona terjadi pada saat kami memang sudah mengalami masalah [mesin].

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“Lalu muncul masalah lain yang belum pernah disaksikan oleh siapa pun di paddock: ECU tiba-tiba mati. Sempat tidak ada sinyal sesaat, namun saat kembali ke paddock, motor berfungsi normal tanpa masalah.

“Ini adalah situasi sulit lainnya, di mana kami juga mendapatkan dukungan dari Magneti Marelli untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.”

KTM RC16. © Gold and Goose

"Itu terjadi pada jarak sekitar 50–100 km"

Meskipun masalah ECU tersebut tidak sampai merusak mesin, gangguan internal yang tidak terdeteksi itu menyebabkan sejumlah kerusakan pada putaran berikutnya di Mugello.

“Kami menyadari [adanya masalah mesin] itu di Mugello. Kami mengalami kerusakan satu mesin pada sesi pagi. Oke, mesinnya diganti. Namun, kami kembali mengalami kerusakan pada dua mesin lainnya di hari yang sama. Rasanya seperti... Anda jadi tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi.

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“Kami benar-benar tidak tahu mesin mana yang bisa diandalkan, jadi kami mulai kembali menggunakan mesin-[mesin lama] yang sudah menempuh jarak tempuh tinggi. Sebab, kami tahu mesin-mesin itu tidak akan mengalami masalah [tersebut].

“Pasti ada sesuatu yang [pecah secara tiba-tiba], seperti kaca atau kristal, karena kejadian itu berlangsung di kisaran jarak 50–100 km. Jadi, jelas ada sesuatu di sana yang tidak wajar.”

Pit Beirer, KTM. © Gold and Goose

Sebelum KTM bisa meminta izin kepada pabrikan lain untuk melakukan intervensi, mereka harus mengidentifikasi penyebab pastinya.

“Kami tidak bisa meminta izin untuk melakukan sesuatu karena kami sendiri belum tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, pada saat itu, keputusan tidak bergantung pada pabrikan lain.

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“Lalu tiba-tiba, kami memahami apa masalahnya, dan barulah kami meminta izin. Kami juga harus menyertakan dokumentasi mengenai pemasok, rincian masalah, serta foto sinar-X.”

"Ada celah udara di tempat yang seharusnya ada sambungan."

KTM belum memaparkan secara terbuka komponen yang dimaksud, dan hanya menggambarkannya sebagai komponen mesin yang mengalami beban kerja tinggi - yang dipasok oleh pihak luar - dan gagal memenuhi standar kualitas kerja yang ditetapkan.

Beirer mengatakan bahwa cacat tersebut terlihat jelas bagi pabrikan lain: "Ada celah udara di bagian yang seharusnya merupakan sambungan dan hasil pengelasan.

"Jadi, [pabrikan-pabrikan lain] memahami situasi ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pabrikan yang telah memberikan lampu hijau kepada kami—di antara seri Sachsenring dan Silverstone - untuk [mengganti komponen yang bermasalah tersebut]."

Brad Binder, Italian MotoGP. © Gold and Goose

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“IRTA hadir bersama kami di lokasi dan memantau apa yang sedang kami lakukan. Kami mendapatkan dukungan yang sangat baik [dari pabrikan-pabrikan lain].

“Memang tidak semua [pabrikan] memberikan dukungan pada saat yang bersamaan, namun beberapa di antaranya sangat membantu, dan pada akhirnya, kelompok tersebut memutuskan untuk memberikan lampu hijau kepada kami.”

Beirer mengatakan ia memahami mengapa beberapa pabrikan awalnya ragu untuk memberikan izin.

"Pabrikan-pabrikan lain tidak langsung setuju begitu saja. Menurut saya itu hal yang wajar, karena Anda pasti merasa curiga," ujarnya.

"Ada pihak yang ingin membongkar mesin, lalu Anda berpikir, 'Hah? Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan?'

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Paolo Pavesio, Pit Beirer, Massimo Rivola, Carlos Ezpeleta, Luigi Dall'lgna, Koji Watanabe,… © Gold and Goose

“Jadi, bagi saya, hal itu sama sekali tidak masalah. Tidak ada pertanyaan yang konyol. Mereka hanya bertanya: ‘Oke, siapa pemasoknya? Seberapa banyak [yang ingin diubah]?’ Lalu mereka ingin melihat nomor *batch*, nomor seri...

“Anda perlu mengemukakan hal-hal yang biasanya tidak akan ditanyakan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pihak pemasok, ditambah lagi adanya perbedaan waktu dengan pemasok tersebut, jadi itu menjadi topik pembahasan yang hangat.”

Persetujuan pada akhirnya bergantung pada keberhasilan KTM membuktikan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh kegagalan quality control - bukan perubahan desain - serta tidak dapat diatasi dengan sekadar menurunkan performa dan memang menimbulkan risiko keselamatan.

"Ya," jawab Beirer saat ditanya apakah ia mengkhawatirkan keselamatan para pembalap.

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Meskipun performa mesin KTM sempat diturunkan dibandingkan saat di Mugello, Beirer menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena tim beralih menggunakan mesin lama yang sudah menempuh jarak lebih jauh, alih-alih sekadar menerapkan rev limit pada unit yang bermasalah.

"Tidak, masalahnya terlalu besar," ujar Beirer mengenai gagasan mengatasi masalah tersebut hanya dengan menurunkan RPM.

"Jadi, kami benar-benar harus beralih ke mesin-mesin lama ini... yang terbukti lebih efektif daripada sekadar menurunkan RPM."

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Tujuh mesin meledak”

“Bersama Pedro, kami sebenarnya sedikit lebih beruntung dibandingkan saat bersama Brad. Saya rasa kami hanya kehilangan satu mesin saat bersama Pedro,” ujar Beirer. “Namun secara keseluruhan, ada tujuh mesin yang meledak dalam kurun waktu tertentu.”

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Hal itu berarti, meskipun masalah tersebut kini telah diatasi, KTM mungkin perlu menggunakan beberapa mesin yang tersisa lebih lama dari rencana semula, yang dapat berdampak negatif pada performa.

Pembalap andalan Acosta akan memulai balapan MotoGP Misano akhir pekan ini - di mana para pembalap KTM dikabarkan akan mendapatkan kembali tambahan 500 rpm - dengan modal hasil podium di Aragon serta posisi keenam dalam klasemen kejuaraan dunia.