KTM akan Mendapatkan Tambahan 500 rpm di MotoGP Misano?

Akhir pekan Aragon - yang pertama sejak KTM diberi izin untuk mengganti komponen bermasalah di dalam mesin MotoGP mereka - berlangsung tanpa masalah reabilitas yang berarti untuk para pembalap RC16.

Meskipun Pedro Acosta berhasil membawa kembali pabrikan tersebut ke podium MotoGP dengan finis di posisi kedua di belakang Marc Marquez, beredar kabar bahwa performa mesin RC16 belum sepenuhnya kembali ke tingkat 'normal'.

Disinyalir KTM ingin memastikan semuanya berfungsi dengan baik di Aragon sebelum menaikkan kembali putaran mesin (RPM) ke tingkat semula.

Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa para pembalap KTM dapat kembali memperoleh 500 rpm yang sempat 'hilang' - yang dipangkas sejak ditemukannya masalah manufaktur yang tidak dijelaskan secara rinci - mulai putaran berikutnya di Misano.

Pedro Acosta chases Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Seperti Ducati dan Aprilia, spesifikasi mesin KTM telah dibekukan sejak awal musim lalu.

Motor RC16 milik Brad Binder kembali menjadi yang tercepat di lintasan lurus belakang Aragon pada akhir pekan lalu dengan mencatat 352,9 km/jam, yang sedikit lebih lambat dibandingkan 356,4 km/jam dari tahun lalu

Namun, sebagian besar pabrikan lain juga mencatatkan kecepatan lebih rendah pada tahun 2026. Selain mesin, top-speed juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti paket aerodinamika, slipstream, dan arah angin.

Bagaimanapun juga, saat ditanya mengenai rumor batas putaran mesin (RPM) 500 rpm tambahan setelah balapan, pembalap tes KTM Pol Espargaro - yang tampil di Aragon menggantikan Maverick Vinales - berharap batas putaran mesin akan dinaikkan.

Pembalap asal Spanyol itu juga menjelaskan mengapa perubahan batas putaran mesin berdampak jauh lebih luas daripada sekadar top-speed.

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Pol Espargaro, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

"Saya tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dengan putaran mesin (revs)," ujar Espargaro. "Saya berharap demikian.

"Itu akan bagus karena saat Anda mendapatkan tambahan putaran mesin, manfaatnya bukan sekadar apa yang dibayangkan orang - seperti gigi 5 dan 6 atau kecepatan puncak. Justru hal-hal itulah yang paling sedikit Anda dapatkan.

"Manfaat utamanya adalah terkadang Anda perlu merancang rasio girboks dengan cara berbeda, karena Anda sering menyentuh batas putaran mesin (rev limit) dan kekurangan sekitar 500 rpm untuk mencapai tikungan berikutnya.

“Anda perlu menyesuaikan seluruh sistem girboks, yang berdampak pada semua tikungan. Jadi, hal ini sangat krusial.

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“Jadi, jika kami bisa mendapatkannya kembali di Misano, itu akan luar biasa karena Misano juga merupakan lintasan dengan grip tinggi yang menuntut akselerasi besar; tambahan putaran mesin (revs) akan sangat membantu.”

Penggunaan mesin

Meskipun mesin KTM kini beroperasi secara normal, pabrikan asal Austria tersebut tetap harus menanggung kerugian berupa penurunan performa selama putaran mesin dibatasi.

MotoGP engine use after Aragon MotoGP.

Jika kita berasumsi bahwa pembatasan tersebut diterapkan setelah Acosta kehilangan kendali di Catalunya - yang memicu kecelakaan hebat Alex Marquez - maka motor-motor KTM telah 'dibatasi' selama tujuh putaran.

Namun, ada pula potensi konsekuensi berkelanjutan berupa beban jarak tempuh ekstra yang harus ditanggung oleh mesin-mesin pembalap yang tersisa, guna mengompensasi mesin-mesin yang sudah ditarik dari penggunaan.

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Daftar alokasi mesin MotoGP terkini menunjukkan bahwa Binder adalah pembalap yang paling berisiko. Ia telah menggunakan enam dari sembilan jatah mesin musim ini, dengan tiga di antaranya sudah ditarik dari penggunaan.

Toprak Razgatlioglu adalah satu-satunya pembalap lain yang memiliki tiga mesin yang telah ditarik dari penggunaan. Namun, ia memiliki total 11 mesin yang tersedia untuk musim ini - bukan sembilan - berkat status Yamaha sebagai pabrikan Konsesi D.

Acosta telah kehilangan dua mesin terbarunya, namun rasio penggunaan 6 dari 9 mesin musim ini hanya sedikit di atas rata-rata 5 dari 9, serta setara dengan pembalap Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.

Enea Bastianini dari Tech3 telah menggunakan 5 dari 9 mesin yang dialokasikan, dengan dua di antaranya telah ditarik dari penggunaan, sementara rekan setimnya yang sedang cedera, Maverick Vinales, sejauh ini baru menggunakan empat mesin tanpa ada satu pun yang ditarik.

Sebagai pembalap pengganti, Espargaro mengambil alih alokasi mesin Vinales selama ia tampil menggantikan posisi tersebut.

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Fabio Quartararo, Valentino Rossi, Maverick Vinales, 2026 Spanish MotoGP. © Gold and Goose

Apakah situasi KTM sama seperti Yamaha di 2020?

Terakhir kali pabrikan MotoGP menghadapi masalah reabilitas mesin serupa akibat komponen yang bermasalah adalah Yamaha pada tahun 2020.

Awalnya, Yamaha juga sempat meminta izin kepada para pesaingnya untuk memperbaiki komponen yang bermasalah tersebut, yakni katup mesin.

Namun, mereka kemudian menarik kembali permintaan itu dan akhirnya dikenai pengurangan poin konstruktor serta tim setelah terungkap bahwa akar masalahnya adalah perubahan pemasok katup dibandingkan dengan katup yang digunakan pada mesin sampel homologasi mereka.

Yamaha menyatakan bahwa pergantian pemasok tersebut merupakan 'kekeliruan internal dan pemahaman yang keliru mengenai peraturan saat ini', seraya menambahkan bahwa kedua jenis katup tersebut 'diproduksi berdasarkan satu spesifikasi desain yang sama'.

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Lin Jarvis, yang saat itu menjabat sebagai direktur pelaksana Yamaha Racing, menjelaskan pada saat itu: "Peraturan tidak melarang penggunaan dua pemasok berbeda; aturannya menyatakan bahwa suku cadang tersebut harus identik dalam segala aspek, di situlah letak kesalahpahaman yang terjadi di Jepang.

"Mesin contoh [untuk homologasi] musim ini menggunakan katup bekas - sebut saja katup 'tipe A' - namun kami memulai musim dengan delapan mesin yang menggunakan katup 'tipe B'. Ini adalah kekeliruan penilaian terhadap peraturan yang terjadi tanpa niat buruk.

"Kemudian kami mengalami masalah teknis [di Jerez], dan saat melakukan pemeriksaan, kami menemukan bahwa katup tipe 'B' tersebut tidak hanya berbeda dari mesin contoh, tetapi juga memiliki kelemahan. Kelompok produksi katup itu mengikuti prosedur yang berbeda.

"Itulah sebabnya kami mengajukan permohonan kepada MSMA untuk mengganti katup tersebut. Kami tidak berhasil mendapatkan bukti dari pemasok katup, sehingga kami menarik kembali permohonan itu dan mencari solusi lain."

“…Kami menghentikan penggunaan mesin [spesifikasi Jerez], kecuali untuk sesi latihan dan kualifikasi di Austria bagi dua pembalap. Semua mesin kami - di luar delapan mesin awal - kini telah dipasangi mesin tipe ['A'].”

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Joan Mir kemudian memenangkan gelar juara musim 2020 bagi Suzuki, mengungguli Franco Morbidelli dari tim Petronas Yamaha; sementara rekan setim Morbidelli, Fabio Quartararo—pemenang kedua balapan pembuka musim di Jerez—justru merosot ke posisi kedelapan dalam klasemen akhir.