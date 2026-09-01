Quartararo Sudah Tidak Ingin Terlibat dalam Pengembangan MotoGP Yamaha

Ketegangan antara Fabio Quartararo dan Yamaha tampaknya memburuk selama akhir pekan MotoGP Aragon, karena ia menyatakan "tidak ingin membantu" pengembangan motor lagi.

Menjelang dimulainya musim ini, muncul kabar bahwa juara dunia 2021, Fabio Quartararo, telah menandatangani kontrak dengan Honda untuk musim 2027.

Motor V4 baru Yamaha belum memberikan kemajuan signifikan bagi pabrikan tersebut; hasil terbaik Quartararo sejauh ini hanyalah finis di posisi kelima di Barcelona, ​​padahal musim lalu ia mampu bersaing memperebutkan podium dan pole position.

Quartararo secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap situasi yang ia hadapi saat ini.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, rasa frustrasinya meningkat selama akhir pekan balapan di Aragon. Pada hari Minggu, ia menyatakan akan “berhenti mencoba 100 persen” saat menjalani balapan Grand Prix bersama Yamaha.

Pada hari Sabtu di Aragon, ia mengatakan kepada media Prancis: “Untuk masa depan, saya tidak dalam posisi untuk membantu. Dan karena alasan pribadi, saya tidak ingin membantu.”

Penolakan Yamaha untuk tes Pirelli memicu sikap tegas Quartararo

Seperti dilaporkan oleh Motorsport edisi Prancis, Quartararo mengatakan pada hari Minggu bahwa ia tidak mendapat izin untuk menguji ban Pirelli bersama Yamaha pada hari Senin setelah Grand Prix Austria.

Sebagai bagian dari persiapan untuk tahun 2027, sesi uji coba di Brno dan di Austria setelah balapan telah dijadwalkan agar para pembalap dapat menjajal ban Pirelli.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tapi, karena banyaknya pembalap yang berganti pabrikan di akhir musim, hanya sedikit yang benar-benar melakukan tes menggunakan ban Pirelli di Brno.

Francesco Bagnaia sudah mengeluhkan hal ini sebelumnya pada akhir pekan Ceko, meski menurut informasi yang diperoleh Crash, kemungkinan akan ada lebih banyak motor yang turun ke trek pada tes Austria.

Jika hal itu benar-benar terjadi, Quartararo mengatakan bahwa pihak Yamaha telah memberitahunya bahwa ia tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi.

Akibatnya, ia mengatakan tidak memiliki keinginan untuk membantu Yamaha mengembangkan motornya saat ini demi persiapan menghadapi musim 2027.

"Agar jelas, begini masalahnya... Saya tidak tahu apakah sebaiknya saya mengatakan ini, tapi saya akan tetap mengatakannya: Saya ingin melakukan uji coba di Austria," ujarnya kepada media Prancis di Aragon.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Namun sayangnya, Yamaha tidak mengizinkan saya membalap menggunakan ban Pirelli. Saya ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak mengizinkan saya.

“Secara pribadi, saya tidak ingin mengembangkan motor ini untuk para pembalap tahun 2027.

"Jadi, jika ada yang bisa ditingkatkan untuk tahun ini, saya akan melakukannya.

“Namun, saya tidak akan memaksakan diri hingga batas maksimal dan berperan sebagai pembalap penguji seperti yang saya lakukan akhir pekan ini.”

Kemunduran yang tidak perlu bagi Yamaha?

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Quartararo mengatakan kepada Crash di Silverstone, "Pada tes Valencia tahun lalu, saya merasa butuh sesuatu yang baru. Saat itulah kami memutuskan untuk berpisah dengan Yamaha.

"Saya belum tahu persis ke tim mana saya akan pindah, tetapi saya tahu saya ingin berganti tim, dan menurut saya itu adalah saat yang tepat.

Mengingat Yamaha tidak punya peluang untuk memperpanjang kontrak pembalap asal Prancis tersebut, tidak mengherankan jika mereka enggan memberinya keuntungan lebih awal dengan membiarkannya menjajal ban Pirelli sebelum ia pindah ke Honda.

Namun, keputusan ini bisa jadi justru merugikan Yamaha sendiri. Di Brno, KTM memilih untuk menugaskan Pedro Acosta mengendarai motor prototipe 850cc mereka dalam tes ban Pirelli pada bulan Juni.

Bos KTM, Pit Beirer, secara terbuka menjelaskan alasannya kepada Speedweek: "Bagi kami, alasannya sederhana: Pedro adalah pembalap KTM tercepat dan terbaik yang pernah maupun sedang kami miliki. Jadi, kami ingin mendapatkan data tolok ukur dari pembalap terbaik kami."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Quartararo tetap menjadi pembalap utama Yamaha dalam klasemen, meskipun sempat finis di posisi terakhir di Silverstone dan Aragon, dan ia telah menunjukkan performa yang melampaui potensi motornya selama beberapa tahun terakhir.

Mengomentari kemajuan yang dicapai Yamaha dengan mesin V4-nya, ia mengatakan kepada Crash di Silverstone: "Saya berekspektasi hasilnya akan jauh lebih baik daripada sekarang, terutama mengingat bagaimana kami menjalani tes pertama di Barcelona...

"Sebenarnya, itu bukan tes yang sangat bagus - kami lebih lambat dibandingkan mesin inline-4 - tetapi kondisi lintasannya memang kurang ideal.

“Kami melihat bahwa catatan waktu putaran saya tidak terlalu buruk, mengingat itu adalah kali pertama motor tersebut turun ke lintasan bersama saya.

"Kecepatan saya pun cukup bagus. Namun masalahnya, selama bulan September, Oktober, dan November, kami tidak membuat kemajuan berarti; faktanya, paket motor yang kami miliki saat ini sangat mirip dengan motor pertama yang kami gunakan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saat memulai proyek baru, biasanya langkah-langkah awal menghasilkan kemajuan besar, dan kemudian menjadi sulit untuk memangkas sepersepuluh detik terakhir.

"Namun, kami tidak pernah benar-benar membuat lompatan besar dari motor baru itu menuju motor yang kini sudah berusia hampir satu tahun. Jadi, menurut saya, inilah alasan mengapa kami benar-benar berada dalam situasi yang sulit.”

Mengingat kemajuan mesin V4 Yamaha yang jelas tertinggal, mereka tentu membutuhkan segala bantuan yang tersedia dalam mengembangkan paket motor untuk tahun 2027. Namun, konflik ini bisa saja berdampak negatif yang tidak perlu terhadap kemajuan mereka menjelang musim depan.