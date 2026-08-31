"Bagian dari Balapan" - Fernandez Bungkam Soal Masalah MotoGP Aragon

Raul Fernandez mengatakan masalah teknis yang membuatnya tersingkir dari Grand Prix MotoGP Aragon merupakan "bagian dari balapan", tapi dia enggan menjelaskan secara lebih rinci masalah tersebut.

Pembalap Trackhouse Aprilia itu nyaris tertinggal di belakang peringkat keempat Jorge Martin pada tahap awal balapan 23 lap hari Minggu di Aragon.

Namun, pada akhir Lap 6, ia masuk ke pitlane karena masalah teknis dan mundur dari balapan.

Reporter pitlane MotoGP.com, Jack Appleyard, mengatakan selama siaran langsung bahwa motor milik Raul Fernandez mengalami masalah gir.

Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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Namun, saat ditanya lebih lanjut oleh media usai balapan, Fernandez menjawab: “Tidak. Itu masalah teknis. Maaf, saya tidak bisa menjelaskannya dengan baik.”

Meski demikian, kegagalan finis ini merupakan pukulan berat bagi Fernandez, yang kini tertinggal 70 poin dari pemimpin klasemen Martin dengan sembilan seri tersisa.

“Ya, tentu saja hasilnya tidak bagus,” tambahnya mengenai balapan tersebut. “Tapi, menurut saya kita adalah sebuah tim dan kita harus mensyukuri kerja keras yang telah kita lakukan.

"Pagi ini, saya merasa nyaman lagi dengan pengaturan yang kami coba; jadi menurut saya, kami lebih siap dibandingkan kemarin untuk balapan, dan pada dua atau tiga lap awal - sebelum saya mengalami masalah teknis - saya merasa kembali kompetitif.

Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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“Selain itu, saat melihat jarak dengan kelompok kedua, saya merasa posisi kami cukup bagus.

“Namun, menurut saya hal itu adalah bagian dari olahraga ini - bagian dari balapan - jadi ya, hal seperti itu bisa saja terjadi.

“Saya senang dengan performa saya maupun kinerja tim, dan saya rasa mereka juga puas dengan hasil kerja saya. Sekarang, kami harus mulai memikirkan balapan di Italia.”

Fernandez yakin ia bisa saja bersaing memperebutkan podium pada hari Minggu seandainya tidak ada masalah tersebut, meski ia menilai posisi keempat kemungkinan lebih realistis.

"Menurut saya, podium bukanlah hal yang mustahil, namun memang sulit," ujarnya. "Saya rasa target sebenarnya adalah bertarung melawan Jorge [Martin], mungkin juga Alex [Marquez], tapi kita tidak akan pernah tahu pasti.

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“Sejujurnya, yang saya tahu adalah kemarin saya merasa sangat tidak nyaman dengan motornya, namun hari ini saya kembali merasa sangat kompetitif.

“Saya merasa sudah menemukan gaya berkendara yang saya sukai, jadi kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan mengambil sisi positifnya, dan kami harus fokus menghadapi putaran berikutnya.”