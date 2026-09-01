Marc Marquez Sebut GP Indonesia sebagai Balapan Tersulitnya di Sisa 2026

Marc Marquez menyebut satu balapan yang membuatnya khawatir di sisa musim MotoGP 2026.

Marquez is taking the MotoGP title battle "race by race"
Marquez is taking the MotoGP title battle "race by race"
© Gold and Goose

Marc Marquez mewaspadai Grand Prix Indonesia yang akan datang sebagai putaran yang secara historis "paling buruk" baginya. Namun, ia merasa baik-baik saja dengan sisa kalender MotoGP 2026.

Sang juara dunia bertahan kini hanya tertinggal 19 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin setelah menyapu bersih dua kemenangan di akhir pekan MotoGP Aragon.

Hal ini terjadi setelah akhir pekan yang mengecewakan di Silverstone, di mana pembalap Ducati tersebut finis di posisi kesembilan di Sprint Race dan ketujuh di Grand Prix, sehingga tertinggal 40 poin dari Martin.

Akibat masalah pada bahu kanannya yang masih berlanjut, Marc Marquez harus memaksimalkan performanya di sirkuit-sirkuit yang menguntungkannya - khususnya sirkuit dengan layout berlawanan arah jarum jam - sembari meminimalkan poin yang hilang di sirkuit yang sulit baginya.

Marc Marquez, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
Marc Marquez, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Saat ditanya sirkuit mana yang menurutnya akan menjadi tantangan di sisa musim, ia berkata: “Menjalani balapan demi balapan.

“Berkaca dari pengalaman, Indonesia adalah yang terburuk [bagi saya], karena setiap tahun saya memiliki kenangan buruk di sana.

“Namun selain itu, saya merasa baik-baik saja dengan sirkuit-sirkuit lainnya. Jadi, jalani saja balapan demi balapan. Sekarang, saatnya memulihkan diri dari balapan ini dan fokus pada Misano.

Marquez tidak dapat memulai balapan Grand Prix Indonesia 2022 di Mandalika setelah mengalami gegar otak akibat kecelakaan hebat saat sesi warm-up.

Ia mengalami kecelakaan dan gagal finis pada balapan tahun 2023, sementara masalah teknis membuatnya gagal menyelesaikan balapan Grand Prix pada tahun 2024.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Ia tersingkir dari balapan Grand Prix tahun lalu akibat tabrakan dengan Marco Bezzecchi, yang menyebabkan cedera patah tulang bahu yang efeknya masih terasa sampai saat ini.

Keberhasilan Marquez meraih dua kemenangan di Aragon berarti ia kini telah mengoleksi empat kemenangan musim ini, menyusul kesuksesan serupa di Hungaria dan Jerman, serta kemenangannya pada hari Minggu di Ceko.

Membahas peluangnya dalam perebutan gelar dalam program MotoGP After the Flag di Aragon pada hari Minggu, Marquez berkomentar: "Seperti yang saya katakan, jika kami ingin memiliki setidaknya sedikit peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara, kami tidak boleh kehilangan poin di sirkuit yang menguntungkan bagi kami.

"Itulah yang kami lakukan akhir pekan ini. Sirkuit ini cocok bagi kami dan kami meraih hasil maksimal, bahkan Martin pun sempat kesulitan akhir pekan ini.

"Saya yakin Martin dan Marco akan tampil sangat cepat di sisa musim ini."

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Marc Marquez
Marc Marquez Sebut GP Indonesia sebagai Balapan Tersulitnya di Sisa 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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