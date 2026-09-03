Espargaro Hadapi Jadwal Padat dengan Motor MotoGP 1000cc dan 850cc

Pol Espargaro tampaknya menjadi orang paling sibuk di paddock MotoGP selama jadwal padat yang akan datang.

Espargaro faces possible “1000, 850, 1000, 850” schedule
Espargaro faces possible “1000, 850, 1000, 850” schedule
© Gold and Goose

Tergantung pada kondisi fisik Maverick Vinales, pembalap tes KTM, Pol Espargaro, mungkin akan menghabiskan beberapa minggu ke depan dengan membagi fokusnya antara motor MotoGP 1000cc saat ini dan prototipe 850cc untuk tahun depan.

Espargaro berhasil memangkas selisih waktu dengan pembalap terdepan saat menggantikan Vinales untuk kedua kalinya di Aragon, tapi karena lebih banyak pembalap yang berhasil mencapai garis finis, ia tidak mampu mengulangi pencapaian poin yang diraihnya di Silverstone.

"Saya cukup menikmatinya," ujarnya. "Saya berhasil memangkas selisih waktu yang cukup besar dibandingkan rekan-rekan sesama pembalap. Bukan dengan Pedro [Acosta], melainkan dengan Enea [Bastianini] dan Brad [Binder].

"Meski begitu, kecepatan saya masih jauh tertinggal. Ini baru balapan kedua saya, dan saat ban mulai aus, saya sangat kesulitan.

Aragon MotoGP Race Lap Times: Podium plus other KTMs.
Aragon MotoGP Race Lap Times: Podium plus other KTMs.
© Peter McLaren

“Saya tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan besar ini ketika motor saya bermasalah dengan ban bekas.

“Tapi bagaimanapun, saya merasa semakin cepat dan mari kita lihat apa yang terjadi di Misano, jika Maverick kembali.

“Jika tidak, saya belum balapan di sini sejak 2022, tetapi saya terbiasa melakukan uji coba di Misano, jadi kita lihat saja nanti.”

Espargaro sebelumnya telah berbicara mengenai kesulitan membagi fokus antara prototipe 850cc KTM yang menggunakan ban Pirelli dan motor 1000cc saat ini yang menggunakan ban Michelin.

Jika Vinales terus absen di Misano dan Austria, tantangan tersebut bisa menjadi bagian rutin dari jadwal Espargaro.

Pol Espargaro, 2026 Aragon MotoGP.
Pol Espargaro, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

"Saya sedang menunggu kabar mengenai situasi untuk Misano [dan GP Austria]. Jika saya membalap di Misano, maka pada minggu berikutnya saya akan menjalani tes di Mugello," ujar Espargaro.

"Setelah itu, saya langsung menuju GP Austria, dan di Austria, pada hari Seninnya, ada tes dengan motor 850.

"Jadi, polanya [bisa] menjadi 1000, 850, 1000, 850...

"Tapi ini berlaku jika Maverick tidak tampil di balapan-balapan berikutnya. Jika dia kembali, rencana saya akan berubah."

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Tags:

Pol Espargaro
Maverick Vinales
KTM
Espargaro Hadapi Jadwal Padat dengan Motor MotoGP 1000cc dan 850cc
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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