Fokus ke 850, Razgatlioglu Tidak Peduli dengan Upgrade Mesin 1000cc Yamaha

Toprak Razgatlioglu lebih memilih Yamaha fokus ke pengembangan mesin 850cc untuk tahun 2027 daripada meningkatkan mesin V4 musim ini.

Toprak: “It’s better we focus on 850”
Toprak: “It’s better we focus on 850”
© Gold and Goose

Seperti pembalap Yamaha MotoGP lainnya, Toprak Razgatlioglu terkendala oleh kurangnya top speed di lintasan lurus belakang Aragon.

"Tiga sektor pertama tidak terlalu buruk, tetapi trek lurus belakang itu sulit," ujarnya setelah finis di posisi ke-13 di Sprint, seraya menegaskan bahwa masalahnya bukan pada traksi saat keluar dari chicane, melainkan akselerasi saat melaju di trek lurus.

"Saat keluar tikungan, performa kami tidak buruk. Namun, begitu masuk gigi tiga dan seterusnya... saya tertinggal sendirian. Situasi ini sangat sulit."

Menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang bertahan di 2027, Razgatlioglu lebih memilih pabrikan Jepang itu memfokuskan sumber dayanya untuk motor tahun depan.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Aragon MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

"Aku tidak peduli soal ini"

Saat ditanya apakah ia mengharapkan adanya peningkatan pada mesin V4 1000cc tahun ini sebelum musim berakhir, Razgatlioglu menjawab:

"Saya tidak tahu. Tapi saya tidak memedulikan hal itu, karena tahun depan lebih penting bagi saya, dan menurut saya juga bagi kami.

"Lebih baik jika Yamaha lebih fokus pada mesin 850; itu jauh lebih baik bagi saya. Karena musim ini sudah hampir berakhir. Kita tidak sedang berada di awal musim.

“Jika mereka menghadirkan sesuatu yang baru, itu sudah terlambat. Lebih baik kita fokus pada [motor] 850. Ini pendapat saya.

“Karena tahun depan segalanya akan menjadi tantangan baru bagi semua orang. Kita harus kembali dengan lebih kuat—seluruh tim Yamaha.”

Razgatlioglu pada akhirnya terjatuh saat sedang berada di posisi peraih poin menjelang akhir balapan, namun sempat menjadi pembalap Yamaha tercepat di pertengahan lomba sebelum kecepatannya menurun akibat keausan ban depan.

Aragon MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders.
Aragon MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders.
© Peter McLaren

"Saya membutuhkan kecepatan menikung di 2027"

Terlepas dari peralihan ke mesin 850cc dan ban Pirelli, Razgatlioglu meyakini bahwa satu aspek yang sedang ia upayakan akan tetap krusial pada musim depan: kecepatan menikung.

"Saya sedang belajar. Akhir pekan ini pun saya belajar sesuatu, karena ini adalah kali pertama saya membalap dengan pengaturan yang berbeda ini," ujarnya.

"Biasanya saya tidak membalap seperti ini, tetapi kemarin saya menyadari bahwa kami membutuhkan motor yang lincah saat menikung.

"Saya sangat kuat dalam hal pengereman, tetapi saya banyak kehilangan waktu di [tengah] tikungan."

Dia menambahkan: “Jika saya bisa mempelajari teknik kecepatan saat menikung, mungkin saya akan membutuhkannya tahun depan.

“Oke, tentu saja, ban Pirelli mungkin lebih cocok dengan gaya saya. Namun, saya juga membutuhkan kecepatan saat menikung.

“Jadi, mungkin hal ini akan bermanfaat bagi masa depan saya.

“Saya selalu berusaha melihat sisi positifnya. Terkadang hal itu tidak mudah, tetapi saya berusaha untuk tetap bersikap seperti ini.”

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Tags:

Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
Yamaha
2027
Fokus ke 850, Razgatlioglu Tidak Peduli dengan Upgrade Mesin 1000cc Yamaha
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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