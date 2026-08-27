Razgatlioglu Bersiap untuk Akhir Pekan Sulit di MotoGP Aragon

Toprak Razgatlioglu menuju Aragon untuk pertama kalinya sebagai pembalap MotoGP.

Pramac hints at Yamaha MotoGP upgrades as Toprak tackles Aragon.
Pramac hints at Yamaha MotoGP upgrades as Toprak tackles Aragon.
© Gold and Goose

Toprak Razgatlioglu menjadikan kemenangan Aragon di World Superbike sebagai motivasi saat ia kembali ke lintasan Spanyol tersebut bersama Pramac Yamaha di MotoGP akhir pekan ini.

Tapi, rookie asal Turki itu juga memahami bahwa ia menghadapi tantangan "sulit" lainnya dengan motor V4 yang tertinggal dalam hal tenaga, setelah tidak pernah finis lebih baik dari P14 dalam empat balapan terakhir.

“Saya menyukai trek ini, dan saya memiliki kenangan indah di sini, terutama setelah terakhir kali menang dengan Superbike,” kata Razgatlioglu, yang juga pernah menjajal M1 di trek tersebut tahun lalu.

“Tetapi dengan motor MotoGP, ini akan menjadi akhir pekan yang sulit, jadi kami akan lihat apa yang bisa kami lakukan.

Toprak Razgatlioglu riding for BMW at the 2025 Aragon WorldSBK round.
Toprak Razgatlioglu riding for BMW at the 2025 Aragon WorldSBK round.
© Gold and Goose

“Saya sudah sepenuhnya fokus pada balapan dan terus berlatih setiap hari selama masa jeda agar siap.

“Seperti biasa, saya akan memberikan yang terbaik dan berusaha untuk terus berkembang. Saya berharap kami bisa menemukan sesuatu yang membantu saya melangkah lebih jauh dengan motor ini dan meraih hasil istimewa akhir pekan nanti.”

Setelah Silverstone, Razgatlioglu menetapkan finis di posisi sepuluh besar sebagai target utamanya untuk seri-seri yang tersisa.

Rekan setimnya, Jack Miller - yang diperkirakan akan pindah ke WorldSBK musim depan - melakukan debut MotoGP Aragon pada tahun 2015.

Hasil terbaik pembalap asal Australia itu adalah finis di posisi ketiga pada tahun 2019, diikuti oleh posisi kelima pada tahun 2022, yang juga diraihnya bersama Ducati.

Toprak Razgatlioglu, Jack Miller.
Toprak Razgatlioglu, Jack Miller.
© Gold and Goose

"Saya tak sabar untuk kembali ke Aragón setelah jeda singkat lainnya," ujar Miller. "Aragón adalah lintasan yang sangat saya sukai dan saya pernah meraih hasil bagus di sini sebelumnya, jadi semoga kami bisa memanfaatkannya sebaik mungkin.

"Tentu saja ada trek lurus yang panjang, tetapi selain itu, ini adalah lintasan dengan karakter mengalir dan memiliki perpaduan tikungan yang menarik. Ini adalah sirkuit yang saya nikmati saat membalap, jadi semoga kami bisa membuat motor bekerja dengan baik dan meraih hasil yang memuaskan akhir pekan ini."

"Upgrade penting akan segera tiba"

Team Director Gino Borsoi berharap peningkatan pada sasis dan elektronik dapat membantu peluang Pramac, namun ia juga mengungkapkan bahwa upgrade penting akan tiba dalam waktu dekat.

"Kami tahu bahwa Aragón adalah sirkuit di mana karakteristik motor kami bisa bekerja dengan baik, dan kami telah melihat kemajuan signifikan baik pada aspek sasis maupun elektronik sepanjang musim ini," ujarnya.

"Kami juga menantikan sejumlah peningkatan penting yang akan segera tiba, sementara untuk akhir pekan ini, fokus kami adalah terus menyempurnakan pengaturan motor dan memaksimalkan apa yang sudah kami miliki.

“Saya cukup optimistis menghadapi bagian akhir musim ini. Saya yakin bahwa mulai sekarang, kami bisa mulai lebih menunjukkan kecepatan yang dimiliki kedua pembalap kami dan terus melangkah maju sebagai sebuah proyek.”

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Toprak Razgatlioglu
Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
Yamaha
Razgatlioglu Bersiap untuk Akhir Pekan Sulit di MotoGP Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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