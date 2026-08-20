Miller Menyoroti Satu Aspek 'Menyenangkan' dari Suzuka 8 Hours

Jack Miller berbicara mengenai aspek tertentu dari Suzuka 8 Hours yang menurutnya "cukup menyenangkan".

Jack Miller, Suzuka 8 Hours.
Jack Miller, Suzuka 8 Hours.
© Yamaha Racing

Pembalap MotoGP Jack Miller sudah tiga kali mengikuti ajang Suzuka 8 Hours, dan ia masih menganggap salah satu elemen dari balapan tersebut "cukup menyenangkan".

Miller pertama kali tampil di Suzuka pada tahun 2017 bersama tim HARC-PRO Honda, lalu kembali pada dua tahun terakhir bersama tim pabrikan Yamaha, di mana ia finis kedua pada kedua kesempatan tersebut dengan YZF-R1.

Pembalap Australia ini sudah sangat terbiasa berkompetisi dalam berbagai disiplin balap. Ia pernah balap di ajang Australian Superbike dan bahkan kejuaraan Motocross Australia, selain tentunya MotoGP.

Namun, ada satu aspek dari balap ketahanan yang mencuri hati pemenang Grand Prix kelas utama sebanyak lima kali ini.

Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours, pit box. Credit: Yamaha Racing.
Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours, pit box. Credit: Yamaha Racing.

"Saya merasa cukup mampu beradaptasi dengan motor pembalap lain," jelas Jack Miller dalam wawancara dengan Crash.net menjelang MotoGP Inggris.

"Pada akhirnya, [di Suzuka] Anda mau tak mau harus mengendarai motor milik orang lain - mungkin Anda tidak terlalu menyukainya, atau mungkin ada bagian tertentu di lintasan di mana Anda menyukai atau justru membenci karakteristiknya - tetapi Anda harus bisa memahaminya dan mengerti keunggulan dari pengaturan motor tersebut.

“Anda tinggal naik dan mengendarai motornya saja, hal ini cukup menyenangkan karena menghilangkan kerumitan pikiran seperti ‘harus melakukan ini atau itu’.

“Anda hanya fokus pada cara berkendara dan apa yang bisa Anda lakukan sebagai pembalap. Jadi, rasanya menyenangkan bisa mengambil jarak sejenak dan menghadapi balapan dengan sudut pandang berbeda, serta berfokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan  - yaitu cara Anda mengendarai motor itu sendiri.”

Jack Miller, Andrea Locatelli, Katsuyuki Nakasuga, second place, 2026 Suzuka 8 Hours.
Jack Miller, Andrea Locatelli, Katsuyuki Nakasuga, second place, 2026 Suzuka 8 Hours.
© Yamaha Racing

Suzuka 8 Hours tahun 2026 berlangsung dalam kondisi hujan - situasi yang menurut Miller membuat balapan terasa jauh lebih lama, terutama karena ia harus melakukan stint secara berturut-turut.

Namun, ia menikmatinya dan berhasil finis di posisi kedua bersama Yamaha, meskipun ia berpendapat bahwa sirkuit tersebut tidak cocok untuk MotoGP.

"Rasanya menyenangkan, tapi juga menantang," ujar pembalap Pramac Yamaha itu. "Delapan jam berkendara di tengah hujan itu waktu yang sangat lama - saya bisa pastikan itu - apalagi kami melakukannya secara berturut-turut, jadi kami menghabiskan banyak waktu di atas motor.

"Saya menikmatinya. Suzuka adalah ajang yang luar biasa; pengalaman terbang ke sana, tampil habis-habisan seperti yang kami lakukan, lalu kembali lagi untuk balapan di akhir pekan sebelum dan sesudahnya itu sungguh keren.

“Saya sangat menikmati Suzuka, para penggemar Jepang dan penyelenggaraannya luar biasa, dan antusiasme penontonnya sungguh luar biasa. Saya senang balapan di Suzuka; lintasannya sendiri fenomenal, terutama saat mengendarai motor endurance.

“Jangan salah sangka, menurut saya sirkuit ini terlalu kecil untuk motor MotoGP, tetapi untuk motor endurance, ukurannya sangat pas dan balapannya pun sangat menyenangkan.”

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Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
Miller Menyoroti Satu Aspek 'Menyenangkan' dari Suzuka 8 Hours
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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