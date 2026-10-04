MotoGP Jepang 2026: Starting Grid Grand Prix di Sirkuit Motegi

Dua pembalap teratas di klasemen MotoGP, Jorge Martin dan Marc Marquez, akan memulai MotoGP Jepang 2026 dari baris depan hari ini.

Martin memimpin atas Marquez dengan selisih yang kini terpangkas menjadi tujuh poin setelah sang juara bertahan memenangkan balapan Sprint.

Sementara itu, Martin sempat berjuang mengatasi masalah ban menjelang akhir balapan, lalu posisinya turun dari urutan kedua ke ketiga akibat penalti pasca-balapan karena melanggar track limits.

Namun, pembalap bintang Aprilia tersebut berhasil mengungguli Marquez di sesi kualifikasi dengan memecahkan rekor waktu putaran di atas permukaan aspal baru sirkuit Jepang itu.

Susunan baris terdepan sama persis dengan yang terjadi di Red Bull Ring, di mana pembalap KTM asal Austria, Pedro Acosta, menempati posisi ketiga.

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Pemilihan ban akan menjadi tanda tanya besar dalam Grand Prix ini, mengingat Michelin menarik opsi ban belakang Soft dan merekomendasikan penggunaan ban Hard, yang belum pernah digunakan siapapun sebelum Warm-Up hari Minggu.

Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Rekan setim Martin sekaligus pemimpin sesi latihan terakhir, Marco Bezzecchi, menempati posisi terdepan di baris kedua grid, di depan duo Ducati GP26 milik Alex Marquez (Gresini) dan Fabio di Giannantonio (VR46).

Diogo Moreira, yang naik ke posisi kedua dalam Sprint akibat penalti yang dijatuhkan kepada Martin dan Enea Bastianini, memulai balapan sebagai pembalap Honda terdepan di posisi kesembilan, sementara Fabio Quartararo menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi ke-12.

Somkiat Chantra, pembalap pengganti Joan Mir, memulai balapan MotoGP pertamanya tahun ini dari posisi ke-15 yang impresif, mengungguli pembalap reguler HRC, Luca Marini.

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Pembalap wildcard Honda, Takaaki Nakagami, telah mengundurkan diri akibat patah tulang selangka pada Jumat pagi.

Maverick Vinales dari tim Tech3 akan memulai balapan dari posisi ke-19 dalam penampilan kembalinya di MotoGP.

Penalti

Tidak ada penalti posisi start, namun Alex Marquez dan Johann Zarco sama-sama harus menjalani penalti *double long lap*.

Marquez menyebabkan Acosta dan di Giannantonio terjatuh pada lap pembuka Sprint, sementara Zarco mencoba menyalakan kembali motornya di pinggir lintasan saat sesi pemanasan.

MotoGP Jepang 2026: Starting grid lengkap

Baris 1: Jorge Martin (pole), Marc Marquez, Pedro Acosta

Baris 2: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio

Baris 3: Enea Bastianini, Raul Fernandez, Diogo Moreira

Baris 4: Johann Zarco, Ai Ogura, Fabio Quartararo

Baris 5: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Somkiat Chantra

Baris 6: Luca Marini, Brad Binder, Fermin Aldeguer

Baris 7: Maverick Viñales, Jack Miller, Alex Rins

Baris 8: Toprak Razgatlioglu.

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