Demi Yamaha, Razgatlioglu Rela Selesaikan 'Balapan Terburuk Keduanya' di Austria

Toprak Razgatlioglu susah payah menyelesaikan Grand Prix Austria yang sulit bagi Yamaha.

Toprak Razgatlioglu's Austrian GP was a nightmare
Toprak Razgatlioglu's Austrian GP was a nightmare
© Gold and Goose

Pembalap MotoGP Pramac, Toprak Razgatlioglu, mengatakan bahwa kecepatannya di Grand Prix Austria sangat buruk, sedemikian rupa sampai ia bertanya bagaimana mungkin ia bisa menyelesaikan balapan.

Akhir pekan di Red Bull Ring menjadi masa yang sulit bagi Yamaha, meskipun Fabio Quartararo tampil mengesankan dengan menempati posisi kesembilan saat kualifikasi, sementara rekan-rekan setimnya harus memulai balapan dari barisan belakang.

Grand Prix Austria yang berlangsung selama 28 putaran pada hari Minggu menjadi mimpi buruk bagi pabrikan tersebut; mereka gagal meraih poin, dengan Quartararo menjadi pembalap mereka yang finis di posisi terbaik, yakni urutan ke-17.

Razgatlioglu finis di posisi kedua dari belakang, tertinggal 46,7 detik dari pemimpin balapan dan 12 detik di belakang Alex Rins yang berada tepat di depannya, sementara rekan setimnya, Jack Miller, tertinggal hampir 70 detik dari sang pemenang.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

“Balapan terburuk kedua di hidup saya”

Razgatlioglu dari tim Pramac mengatakan bahwa ia mengalami masalah kurangnya traksi sejak awal balapan, yang membuatnya menyebut Grand Prix Austria sebagai "balapan terburuk kedua dalam hidup saya".

Ia mengakui sempat mempertimbangkan untuk mundur sebelum balapan usai, namun tetap melanjutkan hingga garis finis demi "menghormati" Yamaha.

"Saya juga sangat terkejut, karena sejak awal - lima lap pertama - saya sudah tidak merasakan adanya cengkeraman ban," ujarnya.

“Ban saya terus-menerus selip. Saya sangat kesal saat mengendarai motor karena saya bertanya pada diri sendiri, ‘Ini ban baru, tapi bagaimana mungkin tidak ada grip di awal?’

“Saya melihat Fabio membalap dengan sangat baik, namun pada akhirnya performa bannya menurun. Tapi kami memang sudah memperkirakan hal ini.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

“Tapi awalnya kami tidak menyangka akan seperti ini. Kemarin, kami membalap dengan sangat baik... Oke, saat bertarung dengan Pol [Espargaro] kami tertinggal dari rombongan, tapi pada akhirnya, kami tampil bagus.

“Namun hari ini kami lebih kesulitan: jika motor tidak punya grip, kami tidak punya akselerasi.

“Pada akhirnya, di enam lap terakhir, saya bertanya pada diri sendiri, ‘Bagaimana caranya menyelesaikan balapan ini?’, karena di trek lurus roda belakang terus spinning (berputar tanpa traksi).

“Sejak keluar dari tikungan pertama, saat saya menegakkan motor, roda langsung selip. Di mana-mana, saya terus merasakan roda selip sepanjang enam lap terakhir itu.

“Ini adalah balapan terburuk kedua dalam hidup saya, [yang satunya] juga terjadi tahun ini.

“Salah satunya di Thailand. Saya merasakan hal yang sama - tidak ada cengkeraman ban. Di sini, [jenis ban] yang digunakan sama, jadi ini sangat aneh. Kemarin kami masih bisa mengatasinya. Namun, hari ini, saya tidak menyangka akan seperti ini.

“Saya sempat berpikir untuk masuk ke pit. Tapi saya cukup menghargai Yamaha untuk tetap membalap, meskipun kecepatannya sangat buruk.

“Saya hanya berusaha menyelesaikan balapan, tapi sama sekali tidak menikmatinya. Saya rasa semua motor Yamaha mengalami masalah yang sama.”

Tags:

Prima Pramac Yamaha
Toprak Razgatlioglu
Demi Yamaha, Razgatlioglu Rela Selesaikan 'Balapan Terburuk Keduanya' di Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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