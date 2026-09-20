Penjelasan Blak-Blakan Acosta atas Kecelakaan Sprint Race Austria

Pedro Acosta menjelaskan penyebab kecelakaanya saat memimpin Sprint Race GP Austria.

Pedro Acosta crashed from the lead of the Austria MotoGP sprint
Pedro Acosta crashed from the lead of the Austria MotoGP sprint
© Gold and Goose

Pedro Acosta mengakui bahwa ia telah "mengacau" setelah terjatuh saat memimpin Sprint Race MotoGP Austria, yang terjadi saat ia melihat dasbor untuk mengecek sisa jumlah putaran tersisa.

Pembalap KTM tersebut bangkit setelah sempat turun ke posisi keempat di Tikungan 1 pada awal Sprint Race 14 putaran hari Sabtu, lalu merebut posisi terdepan dari Marc Marquez di Tikungan 3 pada putaran pembuka.

Pedro Acosta dengan cepat dari rombongan di belakangnya dan membangun keunggulan lebih dari dua detik, namun kemudian terjatuh di chicane Tikungan 2 saat balapan menyisakan tiga putaran.

Saat berbicara kepada media pada Sabtu sore di Red Bull Ring, Acosta mengatakan bahwa ia "kehilangan fokus" pada momen tersebut, terutama karena ia sedang melihat dasbor motornya tepat saat ia terjatuh.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Saya tadi sedang mengecek sisa putaran di dasbor untuk melihat kondisi bahan bakar, dan... ya, saya malah melakukan kesalahan,” ujarnya. “Begitulah. Saya melewatkan titik pengereman, itu saja.

“Tinggal tiga putaran lagi, unggul tiga detik; saat itu saya juga sedikit mengurangi kecepatan agar tidak mengambil risiko.

“Dan saat itu pula fokus saya sedikit terpecah. Besok, jika saya berada di posisi yang sama, saya pastikan tidak akan mengurangi kecepatan.”

Acosta menambahkan bahwa dia tidak sempat bereaksi untuk memotong *chicane* karena dia melaju terlalu cepat saat mendekati Tikungan 2.

"Tentu saja tidak; kecepatan saya begitu tinggi sampai-sampai sulit untuk memotong tikungan itu.

"Tapi entahlah, kesalahan saya sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kecepatan yang saya bawa saat itu.

"Ya, itu memang kekacauan dari sisi saya. Untungnya, besok kami masih punya kesempatan lagi."

“Saya tidak akan kehilangan apapun”

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Acosta akan kembali memulai balapan Grand Prix hari Minggu dari posisi ketiga di grid, namun ia mengatakan pendekatannya tidak akan berubah setelah insiden kecelakaan di balapan sprint.

"Tidak ada perubahan sama sekali," jawabnya saat ditanya apakah ia akan menerapkan pendekatan berbeda pada balapan utama.

"Saya tidak akan kehilangan apapun. Lagipula, saat ini saya sedang menunjukkan kecepatan yang lebih baik dengan hasil yang lebih konsisten.

"Oleh karena itu, pendekatan untuk besok tetap sama.

“Pada akhirnya, Austria adalah tempat di mana situasinya bisa berubah drastis dari balapan sprint ke balapan utama.

“Manajemen ban dan konsumsi bahan bakar akan memegang peranan penting dalam balapan ini. Kita lihat saja nanti.”

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Penjelasan Blak-Blakan Acosta atas Kecelakaan Sprint Race Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Kecelakaan Acosta Beri Martin Kemenangan Sprint
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Austria MotoGP sprint
MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Perusahaan Kembali Untung, KTM Tidak Jual Tim MotoGP-nya
KTM RC16s.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Pedro Acosta checks his KTM, FP1, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Acosta Ingin Pergi dari KTM dengan Kemenangan GP Austria
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Kepindahan yang Paling Menarik untuk Musim MotoGP 2027 Dibahas
Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Starting Grid Grand Prix di Red Bull Ring
2h ago
Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Austrian MotoGP qualifying.
MotoGP News
Martin Nyaris Jatuh saat Bentrok dengan Marc Marquez di Sprint Austria
2h ago
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Austria MotoGP sprint
MotoGP News
Penjelasan Blak-Blakan Acosta atas Kecelakaan Sprint Race Austria
3h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Dikabarkan akan Mengadopsi Format Sprint Qualifying Mulai 2027
18h ago
Francesco Bagnaia, Jorge Martin, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Kecelakaan Acosta Beri Martin Kemenangan Sprint
23h ago
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Austria MotoGP sprint

More News

MotoGP News
Martin Dapat "Kejutan Besar" saat Kekhawatiran Cedera Mereda
19/09/26
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
19/09/26
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Razgatlioglu Identifikasi "10% Perbedaan" dari Quartararo di Red Bull Ring
19/09/26
Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Perusahaan Kembali Untung, KTM Tidak Jual Tim MotoGP-nya
18/09/26
KTM RC16s.
MotoGP News
Nakagami Menilai Motor 850cc Honda sudah Cukup Kompetitif
18/09/26
Takaaki Nakagami, 2026 Red Bull Ring MotoGP.