Penjelasan Blak-Blakan Acosta atas Kecelakaan Sprint Race Austria

Pedro Acosta mengakui bahwa ia telah "mengacau" setelah terjatuh saat memimpin Sprint Race MotoGP Austria, yang terjadi saat ia melihat dasbor untuk mengecek sisa jumlah putaran tersisa.

Pembalap KTM tersebut bangkit setelah sempat turun ke posisi keempat di Tikungan 1 pada awal Sprint Race 14 putaran hari Sabtu, lalu merebut posisi terdepan dari Marc Marquez di Tikungan 3 pada putaran pembuka.

Pedro Acosta dengan cepat dari rombongan di belakangnya dan membangun keunggulan lebih dari dua detik, namun kemudian terjatuh di chicane Tikungan 2 saat balapan menyisakan tiga putaran.

Saat berbicara kepada media pada Sabtu sore di Red Bull Ring, Acosta mengatakan bahwa ia "kehilangan fokus" pada momen tersebut, terutama karena ia sedang melihat dasbor motornya tepat saat ia terjatuh.

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“Saya tadi sedang mengecek sisa putaran di dasbor untuk melihat kondisi bahan bakar, dan... ya, saya malah melakukan kesalahan,” ujarnya. “Begitulah. Saya melewatkan titik pengereman, itu saja.

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“Tinggal tiga putaran lagi, unggul tiga detik; saat itu saya juga sedikit mengurangi kecepatan agar tidak mengambil risiko.

“Dan saat itu pula fokus saya sedikit terpecah. Besok, jika saya berada di posisi yang sama, saya pastikan tidak akan mengurangi kecepatan.”

Acosta menambahkan bahwa dia tidak sempat bereaksi untuk memotong *chicane* karena dia melaju terlalu cepat saat mendekati Tikungan 2.

"Tentu saja tidak; kecepatan saya begitu tinggi sampai-sampai sulit untuk memotong tikungan itu.

"Tapi entahlah, kesalahan saya sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kecepatan yang saya bawa saat itu.

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"Ya, itu memang kekacauan dari sisi saya. Untungnya, besok kami masih punya kesempatan lagi."

“Saya tidak akan kehilangan apapun”

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP © Gold and Goose

Acosta akan kembali memulai balapan Grand Prix hari Minggu dari posisi ketiga di grid, namun ia mengatakan pendekatannya tidak akan berubah setelah insiden kecelakaan di balapan sprint.

"Tidak ada perubahan sama sekali," jawabnya saat ditanya apakah ia akan menerapkan pendekatan berbeda pada balapan utama.

"Saya tidak akan kehilangan apapun. Lagipula, saat ini saya sedang menunjukkan kecepatan yang lebih baik dengan hasil yang lebih konsisten.

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"Oleh karena itu, pendekatan untuk besok tetap sama.

“Pada akhirnya, Austria adalah tempat di mana situasinya bisa berubah drastis dari balapan sprint ke balapan utama.

“Manajemen ban dan konsumsi bahan bakar akan memegang peranan penting dalam balapan ini. Kita lihat saja nanti.”