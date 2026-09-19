Razgatlioglu Identifikasi "10% Perbedaan" dari Quartararo di Red Bull Ring

Toprak Razgatlioglu menempati posisi terbawah dalam catatan waktu MotoGP pada kedua sesi latihan hari Jumat di Red Bull Ring.

Namun, pembalap Pramac Yamaha itu berhasil mempertajam catatan waktu putaran terbaiknya dari 1 menit 32,363 detik menjadi 1 menit 29,982 detik sepanjang dua sesi tersebut.

Hasil itu menempatkannya terpaut 1,6 detik dari pembalap KTM, Pedro Acosta, dan 1,1 detik dari pembalap Yamaha terdepan, Fabio Quartararo.

"Saya senang karena kami membuat kemajuan besar sepanjang hari ini," ujar Razgatlioglu. "Sesi pagi terasa sulit karena saya tidak mendapatkan feeling yang baik dengan motor. Tetapi pada sesi sore performa saya meningkat pesat dan saya merasa jauh lebih baik sekarang, terutama saat melakukan pengereman."

Fabio Quartararo, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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"Sepuluh persen lebih banyak"

Razgatlioglu terus mempelajari data Quartararo, yang berhasil menempatkan motor M1-nya di posisi 10 besar dan lolos langsung ke Q2.

Juara bertahan WorldSBK itu menyoroti kemampuan Quartararo dalam menegakkan kembali motornya "sepuluh persen lebih banyak" saat keluar tikungan.

"Kami masih membandingkan data dengan Fabio, dan saya bisa melihat beberapa aspek yang bisa saya perbaiki, terutama terkait cara saya menegakkan motor dan melakukan akselerasi saat keluar tikungan," ujarnya.

“Fabio membalap dengan sangat baik, terutama saat menegakkan motor. Di beberapa tikungan, dia menegakkan motor sepuluh persen lebih banyak dibandingkan saya. Hal ini memberikan perbedaan yang besar.

“Saya berusaha beradaptasi dengan hal ini, tetapi itu sangat sulit.

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Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

“Kita lihat saja besok. Saya merasa jauh lebih baik sekarang, tetapi saya perlu memperbaiki performa saat keluar tikungan, terutama di sektor terakhir.

“Kami sudah membuat kemajuan yang bagus. Terutama pada sektor pengereman; saya merasa jauh lebih baik dalam menghentikan laju motor. Namun, sekarang kami lebih fokus pada akselerasi dan perlu meningkatkannya lagi.”

Performa saat keluar tikungan sangatlah penting mengingat penggunaan ban belakang dengan konstruksi lebih keras di Red Bull Ring.

"Sekarang saya sudah bisa beradaptasi dengan ban depan. Itu sudah sempurna. Namun, untuk ban belakang, saya masih belum sepenuhnya memahami karakteristik gripnya," jelasnya.

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"Saya hanya merasakan ban berputar di tempat (spin). Pembalap lain lebih memahami karakter ban tersebut serta cara mendapatkan gripnya.

“Dari pagi tadi hingga saat ini, saya telah membuat kemajuan besar, namun saya berharap besok kami bisa menemukan sesuatu karena saya masih membutuhkan sedikit tambahan kecepatan.

“Saat melihat catatan waktu Fabio, dia membalap dengan sangat baik menggunakan ban bekas.”

Rekan satu tim Razgatlioglu, Jack Miller, terpaut 0,033 detik di posisi ke-20.