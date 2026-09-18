"Saya akan Sangat Marah" - Quartararo Menilai Kesulitan Bagnaia di Ducati

Fabio Quartararo telah memberikan pendapatnya mengenai kesulitan yang dialami Pecco Bagnaia bersama Ducati.

Fabio Quartararo gives his thoughts on Pecco Bagnaia
Fabio Quartararo gives his thoughts on Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

Fabio Quartararo dari Yamaha mengatakan bahwa ia akan "sangat marah" jika secara rutin dikalahkan oleh rekan setimnya di MotoGP, menanggapi kesulitan yang tengah dialami Francesco Bagnaia.

Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, tiba di Grand Prix Austria setelah mengalami gagal finis (DNF) ketiga beruntun pada balapan hari Minggu saat ia terus dibekap masalah grip belakang pada motor Ducati miliknya.

Situasi sulit yang dihadapinya ini terjadi saat rekan setimnya, Marc Marquez, memenangkan balapan kelimanya musim ini - meski kondisinya tidak sepenuhnya fit - dan kini memimpin klasemen.

Di Misano, kamera DAZN sempat merekam percakapan pribadi Bagnaia dan Di Giannantonio yang menyebutkan bahwa Ducati tidak mengizinkannya mencoba pengaturan motor yang lebih standar.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

Bagnaia mengecam DAZN karena menayangkan klip tersebut dan menyatakan bahwa perkataannya telah dikutip di luar konteks.

Saat ditanya apakah ia melihat adanya kemiripan antara kesulitan yang pernah ia alami di Yamaha dengan situasi Bagnaia tahun ini, Fabio Quartararo menjawab: "Tidak, karena Marc sedang menang. Jika Alex [Rins], Jack [Miller], atau Toprak [Razgatlioglu] yang menang, barulah saya sendiri akan berada dalam situasi sulit.

“Tapi itu bergantung pada banyak hal. Pada akhirnya, saya tidak tahu persis bagaimana hubungan antara Pecco dan Ducati saat ini.

“Namun, dari sudut pandang pribadi saya - bukan sekadar pendapat - jika saya berada di posisi itu dan rekan setim saya yang menang, saya akan sangat kesal dan berusaha memahami mengapa saya tidak mampu melakukan hal yang sama.”

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Quartararo mengatakan bahwa ia tidak menonton tayangan klip DAZN tersebut, namun menegaskan bahwa ia selalu menyampaikan keluh kesahnya secara langsung kepada Yamaha.

"Pertama, saya tidak menonton percakapan itu, karena saat berada di rumah, saya berusaha menghindari segala hal yang berkaitan dengan sepeda motor," tambahnya.

"Lagipula, jika saya ingin menyampaikan hal-hal yang benar-benar bersifat pribadi, saya tidak akan membicarakannya dengan pembalap lain.

“Saya menyampaikannya kepada tim saya, tetapi menurut saya hal itu tidak benar-benar bersifat pribadi. Jika ada sesuatu yang perlu saya sampaikan demi perbaikan diri, saya mengatakannya secara langsung kepada crew chief atau pihak Yamaha.

“Saya tidak perlu menyembunyikannya. Jadi, tentu saja, itu adalah percakapan yang tergolong biasa.

“Selalu saja ada orang yang memperhatikan, karena mereka lebih suka menyoroti momen-momen buruk bagi para jurnalis, ketimbang momen-momen yang baik.”

Quartararo baru-baru ini meluapkan rasa frustrasinya di hadapan media; ia menyatakan kepada media Prancis bahwa ia tidak akan lagi membantu Yamaha mengembangkan motornya karena tim tersebut tidak mengizinkannya menguji ban Pirelli pada hari Senin di Austria.

Belakangan, ia mengakui bahwa komentarnya itu seharusnya bisa dipikirkan lebih matang lagi.

Tags:

Fabio Quartararo
Francesco Bagnaia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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