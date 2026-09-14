Maverick Vinales Masih 50:50 untuk Kembali di Red Bull Ring

Maverick Vinales hanya memiliki peluang "50/50" untuk kembali ke MotoGP di Red Bull Ring akhir pekan depan, menurut Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer.

Pembalap Tech3 tersebut kembali menepi dari balapan masalah bahu yang terus berlanjut, yang awalnya cedera di Sachsenring Juli tahun lalu.

"Masih sangat diragukan," ujar Beirer mengenai kemungkinan melihat Vinales kembali di Austria.

"Kami terus menggeser jadwal pemeriksaan dokter dari minggu ke minggu, karena kini kami semua sepakat bahwa keputusan akhir - untuk benar-benar mendapatkan lampu hijau - bukanlah bergantung pada penilaian kami mengenai kapan ia sudah bugar.

Pit Beirer, KTM. © Gold and Goose

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“Namun, saya berharap dia akan menjalani pemeriksaan lagi pada hari Senin ini, dan targetnya adalah bisa tampil di Spielberg.

“Akan tetapi, hal itu sama sekali belum dipastikan, dan menurut perasaan saya sendiri, peluangnya masih 50-50.”

Selama jeda musim panas, Vinales didiagnosis mengalami "robekan kecil pada otot infraspinatus", membuatnya tidak memiliki cukup tenaga untuk mengendalikan motor RC16 khususnya dalam perubahan arah motor saat menikung.

Beirer menambahkan: "Gerakan rotasi ke arah luar kehilangan banyak tenaga dibandingkan dengan lengan satunya. Kami pun sempat bertanya-tanya mengapa manuver mengubah arah begitu sulit dilakukan, atau mengapa ia selalu kehilangan waktu pada momen tersebut.

"Saat berada di tikungan, semuanya tampak baik-baik saja dan data pun terlihat normal; [namun] saat harus mengubah arah - ketika ia harus menarik motor 'buas' itu dari kiri ke kanan - di situlah letak masalah utamanya."

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Maverick Vinales hasn't been on track since the July's German MotoGP. © Gold and Goose

“Jadi, dia sudah bisa duduk [dalam posisi yang benar] dan mengendarai motor, tetapi MotoGP itu lebih dari sekadar duduk dan berkendara. Menurut saya, di Spielberg nanti kondisinya sudah mendekati siap, dan saat itulah kita akan tahu kepastiannya—saya sangat berharap dia bisa kembali saat itu.

“Kami akan berdiskusi bersama dokter asal Italia yang melakukan operasi, kedua fisioterapis, dan tim kami untuk menilai apakah langkah tersebut masuk akal atau tidak.”

Jika Vinales - yang akan meninggalkan KTM dan MotoGP pada akhir musim ini - tidak bisa kembali membalap, pembalap penguji Pol Espargaro akan terus menjadi penggantinya untuk putaran Eropa terakhir sebelum rangkaian balapan di luar Eropa dimulai.

Luca Marini dari HRC telah dipastikan akan pindah ke Tech3, sementara pembalap *rookie* Senna Agius diperkirakan akan melengkapi susunan pembalap musim 2027 sebagai rekan setimnya.

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